Anant Singh Networth: सोना-चांदी, जमीन, घोड़े... अनंत सिंह के पास कितनी संपत्ति? बेटी की शादी पर कर रहे मोटा खर्च

बिहार के मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. इसकी वजह है उनकी बेटी शिवांगी की शादी. अपने बेटी की शाही शादी के लिए अनंत सिंह मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं. इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि करीब 10 बीघा में तो शादी समारोह का पंडाल लगाया जा रहा है, जिसे ताजमहल और दिल्ली के लाल किले का रूप दिया जा रहा है. यही अपने दामाद को करोड़ों रुपये कीमत की कारें गिफ्ट में देने की तैयारी है.

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इस बीच बता दें कि अनंत सिंह की नेटवर्थ करीब 100 करोड़ रुपये के आसपास है. इसका खुलासा उन्होंने बीते साल 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा से नामांकन के दौरान चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामे में किया था. उनके और उनकी पत्नी के पास सिर्फ सोना-चांदी की ज्वैलरी ही 86 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की है. आइए जानते हैं Anant Singh Networth में क्या-क्या शामिल है?

अनंत सिंह के पास इतनी संपत्ति

Anant Singh Networth की बात करें, तो माय नेता डॉट कॉम पर मौजूद उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति करीब 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जबकि उनके ऊपर कर्ज 25 करोड़ रुपये के आसपास है. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए इस हलफनामे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया था कि उनके व परिवार के पास 50 लाख रुपये कैश, जबकि तमाम बैंक खातों में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की जमा राशि है.

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शेयरों में निवेश, कंपनी में हिस्सेदारी

मोकामा विधायक अनंत सिंह के चुनावी हलफनामे पर गौर करें, तो उनके पास Darp Construction (JV) Land Partner कंपनी में 34.37% की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू करीब 10.18 करोड़ रुपये बताई गई. इसके अलावा उनकी पत्नी का शेयरों में लाखों रुपये का निवेश है, जिनमें उनके पास राज नंदिनी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के 19 लाख रुपये के शेयर हैं, तो SSGC कंस्ट्रक्शन के 2.50 लाख रुपये के शेयर हैं.

कारें, बीमा और सोना-चांदी

अनंत सिंह के पास 100 करोड़ रुपये की संपत्ति है, लेकिन उनकी एक भी जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के पास Max Life और PNB Met Life इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, जो करीब 37 लाख रुपये की हैं. अगर कारों की बात करें, तो अनंत सिंह के नाम पर Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser, Mahindra XUV 500 कारें दर्ज हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 2.55 करोड़ रुपये है. वहीं उनकी पत्नी के पास Innova Crysta (25 लाख रुपये), Fortuner Sigma (32 लाख रुपये) और Mahindra Thar LXD (19 लाख रुपये) हैं.

इसके अलावा सोना-चांदी के आभूषणों की बात करें, तो चुनावी हलफनामे में अनंत सिंह ने अपने पास 150 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी की जानकारी दी थी, जो करीब 15 लाख रुपये कीमत की बताई गई थी. इसके अलावा उनकी पत्नी के पार 63 लाख रुपये कीमत के 701 ग्राम सोने के आभूषण, जबकि 9 लाख रुपये की 6 किलो के आसपास चांदी थी. अनंत सिंह के पास लाखों रुपये के घोड़े, गाय और भैंस भी हैं.

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करोड़ों के घर और जमीन पास

अनंत सिंह की अचल संपत्ति पर नजर डालें, तो उनके व पत्नी के नाम पर करोड़ों रुपये के घर और एग्रीकल्चर लैंड दर्ज हैं. इनमें 6 करोड़ रुपये की कृषि योग्य जमीन, करीब 25 करोड़ रुपये कीमत की नॉन-एग्रीकल्चर लैंड शामिल है. पटना में अनंत सिंह के पास 10 करोड़ रुपये की, जबकि पत्नी के पास 13 करोड़ रुपये कीमत की कमर्शियल बिल्डिंग है. अब घर की बात करें, तो उनकी पत्नी और उनके नाम पर 3.4 करोड़ रुपये के दो घर हैं.

बेटी की शादी पर तगड़ा खर्च

अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी की रॉयल वेडिंग की तैयारियों में जुटे हुए हैं. इस शादी पर तगड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है. सिर्फ शाही पंडाल ही नहीं, बल्कि और भी कई उदाहरण हैं, जिन्हें जानकार आप खर्च का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं. इस शादी में देशभर से वीआईपी मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है, जिनमें से कई हेलीकॉप्टर से आएंगे और उनके लिए समारोह स्थल के करीब तमाम हेलीपैड बन रहे हैं.

शादी समारोह में लगभग 4 लाख मेहमानों के लिए 150 से ज्यादा तरह के पकवान बन रहे हैं. समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों के मनोरंजन के लिए खासतौर पर घुड़दौड़ प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है, जिसमें बंपर प्राइस भी रखे गए हैं. सिर्फ इतना ही नहीं अनंत सिंह अपनी बेटी शिवांगी के होने वाले पति और अपने दामाद को करीब 3.5 करोड़ रुपये कीमत की लैंड रोवर डिफेंडर और BMW कार उपहार में देंगे.

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