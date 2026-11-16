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बम या कुछ और... रेलवे ट्रैक ब्लास्ट के आरोपियों की निशानदेही पर मिली 2 और संदिग्ध वस्तुएं

राजस्थान के श्रीगंगानगर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है. गिरफ्तार आरोपी महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह की निशानदेही पर रामसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास दो और बम जैसे चीज मिलने का दावा किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इनमें एक सक्रिय हालत में था, जबकि दूसरा डिफ्यूज मिला.

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ब्लास्ट के आरोपी महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह. (Photo: ITG)
ब्लास्ट के आरोपी महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह. (Photo: ITG)

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट के मामले में जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है. गिरफ्तार आरोपी महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह की निशानदेही पर रामसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास दो और बम जैसे चीज मिलने की जानकारी सामने आई है. इस बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है.

दोनों संदिग्ध वस्तुओं की प्रकृति को लेकर जारी है जांच
जानकारी के मुताबिक रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को जांच के सिलसिले में रामसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास मौके पर ले जाया गया था. दावा किया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान इस जगह पर छिपाए गए दो बमों के बारे में जानकारी दी थी. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बताए गए स्थान पर तलाशी अभियान चलाया.

तलाशी के दौरान दो बम जैसी संदिग्ध वस्तुएं मिलने की बात सामने आई है. इनमें एक बम सक्रिय हालत में बताया जा रहा है, जबकि दूसरा पहले से डिफ्यूज हालत में मिला है. हालांकि, दोनों संदिग्ध वस्तुओं की प्रकृति और उनकी स्थिति को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

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ISI के हैंडलर्स से संपर्क की जांच
गौरतलब है कि श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट के मामले में राजस्थान ATS, श्रीगंगानगर पुलिस और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था. जांचकर्ताओं को शक है कि महकदीप पाकिस्तान में बैठे 'शाह' और 'चाचा' नाम के हैंडलर्स के संपर्क में थी. एजेंसियां इस मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संभावित नेटवर्क और उसकी साजिश की कड़ियां खंगाल रही हैं.

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(इनपुट- हरनेक)

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