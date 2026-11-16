बाराबंकी: पिता की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी... अस्थि विसर्जन करने जा रहे मां-बेटे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

Uttar Pradesh News: बाराबंकी जिले के जैदपुर थाना क्षेत्र के पारादीपू गांव निवासी सर्वेश अपनी मां शर्मावती को बाइक पर बैठाकर पिता की अस्थियां विसर्जित करने घाट जा रहे थे. कोठी थाना क्षेत्र के भानमऊ चौराहे के पास रविवार को तेज रफ्तार मिट्टी लदे डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में सर्वेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल उनकी मां शर्मावती ने भी बेटे की मौत का सदमा सहन न करते हुए दम तोड़ दिया. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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पिता की मौत के आठ दिन बाद हादसा

मृतकों के परिवार में करीब आठ दिन पहले ही मुखिया का निधन हुआ था. परिवार अभी उस गम से उबर भी नहीं पाया था कि घर से निकले मां-बेटे के साथ यह अनहोनी हो गई. सर्वेश अपनी मां शर्मावती को बाइक पर लेकर पिता की अस्थियां विसर्जित करने के लिए निकले थे, ताकि पारंपरिक रस्म पूरी की जा सके. किसी को अंदाजा नहीं था कि खुशियों और शांति की कामना के बीच यह सफर उनके परिवार के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा आघात बन जाएगा.

डंपर की टक्कर और कोहराम

प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, जब मां-बेटे कोठी थाना क्षेत्र के भानमऊ चौराहे के पास पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार मिट्टी लदे डंपर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि सर्वेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से घायल मां शर्मावती मौके पर ही बेटे की लाश देखकर बेसुध हो गईं. बेटे की मौत के सदमे को घायल मां बर्दाश्त नहीं कर सकीं और उन्होंने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया.

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टूटा दुखों का पहाड़

एक ही परिवार में कुछ ही दिनों के भीतर तीन मौतों से पूरे इलाके में मातम छा गया है. सूचना मिलते ही कोठी थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी के मुताबिक, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. इस हृदयविदारक हादसे ने एक ही झटके में पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया है और गांव में कोहराम मचा हुआ है. वहीं, पोस्टमार्टम हाउस में परिजन बिना मुकदमा दर्ज किए दोनों शवों को पीएम पर भेजने पर हंगामा कर रहे है. उनकी मांग है कि पहले पुलिस मुकदमा दर्ज करे, फिर पोस्टमॉर्टम करवाए.

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