scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली-बिहार में साल के अंत तक शुरू हो सकती हैं संध्या अदालतें, शाम को भी होगी मामलों की सुनवाई

दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में साल 2026 के अंत तक संध्या अदालतें शुरू हो सकती हैं. जानिए Evening Courts से लंबित मामलों के निपटारे और आम लोगों को कैसे मिलेगी राहत.

Advertisement
X
देश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संध्या अदालतें शुरू होंगी (फोटो-ITG)
देश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संध्या अदालतें शुरू होंगी (फोटो-ITG)

अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करने और लोगों को जल्द न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार एक नई पहल करने जा रही है. इसके तहत देश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संध्या अदालतें (Evening Courts) शुरू करने की तैयारी है. इस योजना के शुरुआती चरण में दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश को चुना गया है. 

केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक, साल 2026 के अंत तक इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संध्या अदालतों की शुरुआत हो सकती है. केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना की तैयारियां काफी आगे बढ़ चुकी हैं.

इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले से नियमित रूप से दिन में काम करने वाली अदालतें शाम को भी कुछ अतिरिक्त घंटों के लिए बैठेंगी. यानी अदालतों का कामकाज सामान्य समय के अलावा शाम में भी जारी रहेगा. इसका मकसद न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ते काम के बोझ को कम करना और लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाना है. 

सम्बंधित ख़बरें

Namo Yamuna Cruise Safari
दिल्ली में यमुना क्रूज सफारी शुरू, देखें तस्वीरें, जानें किराया-रूट और टाइमिंग हर डिटेल
Supreme Court on Judges Integrity
जज का रूखा व्यवहार बेईमानी नहीं, महिला जज के मामले में SC का फैसला
Chhath Puja
दिल्ली सरकार ने दी छठ की छुट्टी, 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित
Delhi Air Pollution
आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेकिन बारिश नहीं, प्रदूषण से भी रहेगा बरकरार
AQI Delhi
दिल्ली में कम नहीं हो रहा प्रदूषण, जानिए आपके इलाके का हाल

सरकार इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सेवानिवृत्त जजों की सेवाएं लेने की योजना भी बना रही है. इससे अतिरिक्त समय में मामलों की सुनवाई और उनके निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है.

Advertisement

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने इस योजना के शुरुआती चरण के लिए दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश का चयन किया है. इन तीनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में संध्या अदालतों के कामकाज को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा. इसके बाद इस व्यवस्था के प्रदर्शन और नतीजों का मूल्यांकन किया जाएगा. 

सरकार यह देखेगी कि अतिरिक्त समय में अदालतें कितने मामलों की सुनवाई और निपटारा कर पाती हैं. पायलट प्रोजेक्ट के अनुभव के आधार पर ही इसे देश के दूसरे राज्यों में लागू करने को लेकर फैसला लिया जाएगा. संध्या अदालतें शुरू होने से उन लोगों को खास राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें दिन के समय अपने कामकाज और दूसरी जरूरी जिम्मेदारियां छोड़कर अदालत पहुंचना पड़ता है. 

शाम को भी सुनवाई होने से कामकाजी लोगों के लिए अदालत में पेश होना और अपने मामलों की पैरवी करना आसान हो सकता है. इसके अलावा, सालों से लंबित मामलों के तेजी से निपटारे में भी यह व्यवस्था मददगार साबित हो सकती है. सरकार की इस पहल का व्यापक उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाना और आम नागरिकों की न्याय तक पहुंच आसान करना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अनंत सिंह की बेटी के लिए ससुराल में बना नया घर, विदाई के बाद यहीं होंगी सारी रश्में |
    इंदिरा गांधी को क्यों आता था भयंकर गुस्सा? सोनिया ने आत्मकथा में खोले राज |
    बागपत: दिवाली की छुट्टी पर घर आए राष्ट्रपति भवन के अंगरक्षक को सिर में मारी गोली! ICU में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे सौरभ |
    दिल्ली में यमुना क्रूज सफारी का हुआ उद्घाटन, जानें किराया और खास‍ियत |
    Mumbai Famous Sev Mithai: भाई दूज पर घर में बनाएं मुंबई की फेमस सेव मिठाई, खाते ही खुश हो जाएगा भाई, नोट करें रेसिपी |
    जंग खत्म करने के लिए एक मंच पर रूस-यूक्रेन-अमेरिका, UAE में त्रिपक्षीय वार्ता |
    कितनी दौलत के मालिक हैं मोकामा विधायक अनंत सिंह? |
    कारसेवकों पर गोलीकांड के बचाव में उतरे सपा सांसद सनातन पांडे, यूपी में गरमाई सियासत, देखें |
    'पीएम मोदी से कभी औपचारिक बातचीत...', सोनिया गांधी ने अपनी किताब में किया जिक्र |
    'घी लाना सख्त मना है...' आखिर बस में ये क्यों लिखकर रखते हैं ड्राइवर?
    Advertisement