बिहार के पटना में संविधान गौरव दिवस के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि संविधान की कॉपी लेकर घूमने से कुछ नहीं होगा. संविधान को समझना और उसे अपने व्यवहार में उतारना भी जरूरी है.

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नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थ को संविधान से ऊपर रखा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई बार संविधान की बलि दी. कांग्रेस को देश को बताना चाहिए कि उसने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के साथ कैसा व्यवहार किया था.

नितिन नवीन ने कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर को लगातार दो चुनावों में हराने का काम किया. आज राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, लेकिन उन्हें अंबेडकर के साथ कांग्रेस के व्यवहार पर भी जवाब देना चाहिए.

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर देश से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए संविधान का इस्तेमाल किया.

VIDEO | Patna: Addressing a Samvidhan Gaurav Diwas programme, BJP national president Nitin Nabin says, "It is a matter of pride that I have got the opportunity to visit the sacred land of democracy and celebrate Constitution Day today. This is a special day, and whenever there is talk of democracy and the Constitution, the eyes of the entire country turn towards Bihar. From the sacred land of Vaishali, through the Lichchhavi Republic, emerged the tradition of how to sit in an assembly and take decisions. Lord Buddha attained enlightenment at Bodh Gaya, and from the working traditions of Buddha and his sangha, we learnt how discussions should be held, how voting should take place and how consensus should be developed. On this sacred land of Pataliputra, during the reign of Emperor Ashoka, we learnt how to run a system of governance rooted in dharma and public welfare. Bihar has always played a leading role, whether through movements, revolutions or its message. On this very sacred land, Prime Minister Narendra Modi said that India does not need to learn democracy from the world; rather, India has given the world the definition of democracy." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) November 26, 2026

राष्ट्रपति शासन को बताया कांग्रेस का हथियार

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नितिन नवीन ने कांग्रेस पर राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में राष्ट्रपति शासन विपक्ष की सरकारों को गिराने का हथियार बन गया था.

उन्होंने दावा किया कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में 11 साल के दौरान 39 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया. नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल विपक्ष की ताकत को कमजोर करने के लिए किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पुराने फैसलों का जवाब उसकी मौजूदा पीढ़ी को भी देना होगा.

'परिवार की चिंता करती रही कांग्रेस'

बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस को परिवार तक सीमित रहने वाली पार्टी बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा अपने परिवार की चिंता की और दूसरे नेताओं को सम्मान नहीं दिया. इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का नाम लिया. नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस ने इन नेताओं को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वे हकदार थे.

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया है. बीजेपी ने संविधान में संशोधन करते समय समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने की चिंता की.

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नितिन नवीन ने SIR को लेकर विपक्ष के विरोध पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि देश में 13 करोड़ लोगों के नाम हटाए जाने को लेकर हंगामा किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि इस आंकड़े में 3 करोड़ मृतक, 6 करोड़ दूसरी जगह शिफ्ट हुए लोग और 3 करोड़ घुसपैठिए शामिल हैं.

उनके मुताबिक, वोटर लिस्ट को साफ करने की प्रक्रिया शुरू होते ही विपक्ष बेचैन हो गया. बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष लोकतंत्र पर हमले का आरोप लगाकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है.

बिहार में बदलाव का भी किया जिक्र

नितिन नवीन ने बिहार की राजनीति पर भी बात की. उन्होंने कहा कि एक समय बिहार की पहचान बड़े-बड़े घोटालों से होती थी. लेकिन अब राज्य में निवेश, अवसर और उम्मीदों की चर्चा हो रही है.

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उन्होंने कहा कि 2005 के बाद नीतीश कुमार ने बिहार में बदलाव लाया और सुशासन स्थापित किया. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए अराजकता ही राजनीति का तरीका बन गई है. नितिन नवीन ने ऐसे लोगों की मानसिकता को 'दिमागी नक्सलवाद' बताया.



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