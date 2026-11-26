महाराष्ट्र के ठाणे में किराया विवाद के चलते सरकारी दफ्तर पर ताला लगाने के मामले में अदालत ने दो लोगों को दोषी ठहराया है. दोषियों की पहचान रोहित 49 साल के शील रुइया और 45 साल के विशाल मोहन शिंदे के रूप में हुई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएस रेंगे ने बुधवार को दोनों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 341 और 186 के तहत दोषी माना.

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हालांकि, अदालत ने दोनों को एक साल के लिए प्रोबेशन पर रिहा करने का आदेश दिया. इसके लिए उन्हें 15-15 हजार रुपये का बॉन्ड भरना होगा. प्रोबेशन का मतलब है कि दोषियों को जेल भेजने के बजाय तय अवधि तक अच्छे व्यवहार की शर्त पर रिहा किया गया है.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, घटना 14 अक्टूबर 2010 की है. उस समय सूर्यकांत जगन्नाथ घार्गे ठाणे-10 में सहायक रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार (क्लास-II) के पद पर तैनात थे. उस दिन जब वे मीरा रोड स्थित किराए के सरकारी दफ्तर पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला.

आरोप था कि रोहित रुइया और विशाल शिंदे ने दफ्तर की चाबियां अपने पास रखी थीं. बकाया किराए को लेकर उन्होंने ताला खोलने से इनकार कर दिया. वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और किराया चुकाने के लिए चेक देने की पेशकश की, लेकिन इसके बावजूद दफ्तर नहीं खोला गया.

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इसके बाद घार्गे की शिकायत पर मीरा रोड पुलिस ने FIR दर्ज की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. अगले दिन यानी 15 अक्टूबर 2010 को उन्हें जमानत मिल गई.

मारपीट के आरोप से कोर्ट ने किया बरी

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए. कोर्ट ने माना कि रोहित और विशाल की मौजूदगी, ताला खोलने से इनकार और चाबियों की बरामदगी से सरकारी कर्मचारियों का काम रोकने का आरोप साबित होता है.

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हालांकि, सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी से रोकने के लिए मारपीट या बल प्रयोग करने का कोई सबूत नहीं मिला. इसलिए कोर्ट ने दोनों को IPC की धारा 353 के आरोप से बरी कर दिया. वहीं, तीसरी आरोपी फातिमा अनवर जाफरानी (56) को भी संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया.

करीब 16 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने साफ किया कि सरकारी कर्मचारियों का काम रोकना साबित हुआ है, लेकिन मारपीट का आरोप साबित नहीं हुआ. इसी आधार पर दो लोगों को दोषी ठहराते हुए जेल के बजाय एक साल के प्रोबेशन पर रिहा किया गया.

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