scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

18 महीने के मासूम के सिर का वजन 10 किलो... AIIMS तक भटके माता-पिता, मदद की गुहार

Sonepur Love Kush Disease News: सोनपुर के सबलपुर में 18 महीने के मासूम के सिर का वजन 10 किलो होने का दावा. पीएमसीएच से एम्स तक भटके माता-पिता. मजदूर पिता ने लगाई सरकार से मदद की गुहार. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

Advertisement
X
सोनपुर के सबलपुर निवासी सुभाष कुमार के बेटे की बीमारी बनी पहेली.(Photo:ITG)
सोनपुर के सबलपुर निवासी सुभाष कुमार के बेटे की बीमारी बनी पहेली.(Photo:ITG)

बिहार के सारण जिले के सोनपुर स्थित सबलपुर दियारा इलाके से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है. स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और एक गरीब परिवार की बेबसी को बयां करती यह कहानी 18 महीने के मासूम लव-कुश की है. बच्चे के पिता सुभाष कुमार का दावा है कि बीमारी के चलते उनके डेढ़ साल के बेटे के सिर का वजन बढ़कर लगभग 10 किलो हो गया है, लेकिन तमाम बड़े अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी अब तक बीमारी की साफ पहचान नहीं हो पाई है.

पीड़ित पिता सुभाष कुमार के मुताबिक, साल 2025 में जब बच्चे का जन्म हुआ था तब वह बिल्कुल सामान्य था. लेकिन जन्म के महज सात दिन बाद ही अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. परिवार ने पहले स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन राहत न मिलने पर वे उम्मीद लेकर पटना के बड़े अस्पतालों की ओर दौड़े.

परिवार अपने मासूम को लेकर सबसे पहले PMCH यानी पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचा, इसके बाद IGIMS और फिर AIIMS पटना में भी डॉक्टरों को दिखाया. इसके अलावा त्रिपोलिया अस्पताल और कई निजी चिकित्सकों से भी सलाह ली गई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अब तक उन्हें संतोषजनक इलाज या बीमारी का स्पष्ट कारण नहीं मिल सका है.

सम्बंधित ख़बरें

bihar hajipur boat accident
बिहार: गंगा नदी में नाव पलटने से 11 लोगों की मौत, हाजीपुर में बड़ा हादसा
इस दुर्गा मंदिर को क्यों कहा जाता है सबसे ऊंचा मंदिर?
Man throws acid at female doctor
3 महीने पीछा, चोरी-छिपे तस्वीरें, फिर महिला डॉक्टर पर एसिड अटैक
बिहार में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म(photo:itg)
बिहार में छाेटे भाई के सामने ही नाबालिग ने किया मासूम बच्ची से रेप
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को SC-ST आरक्षण बढ़ाने के राज्य कानून के प्रावधानों को रद्द किया (File Photo)
कर्नाटक में 56% आरक्षण खारिज, HC ने क्या कहा? किस तर्क पर बढ़ा था कोटा

आर्थिक तंगी और मजदूरी बनी इलाज में सबसे बड़ी बाधा

एक तरफ जहां मासूम लव-कुश हर दिन इस गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसके माता-पिता के सामने आर्थिक तंगी सबसे बड़ा पहाड़ बनकर खड़ी है.

Advertisement

बच्चे के पिता सुभाष कुमार पेशे से एक मजदूर हैं. दियारा इलाके में रहने के कारण बाढ़ और फसल बर्बाद जैसी प्राकृतिक समस्याएं भी उनकी आमदनी को प्रभावित करती हैं. लगातार अस्पतालों के चक्कर काटने, जांच करवाने और दवाइयों का खर्च उठाने में उनकी सारी जमा-पूंजी खत्म हो चुकी है. अब परिवार के पास इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं बचा है.

शासन-प्रशासन से मदद की गुहार

बेबस पिता सुभाष कुमार अब बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं. परिवार चाहता है कि प्रशासन इस मामले का संज्ञान ले, मेडिकल बोर्ड का गठन कर विशेषज्ञ डॉक्टरों से बच्चे की जांच करवाई जाए और आर्थिक सहायता प्रदान कर उसके उचित इलाज की व्यवस्था की जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    18 महीने के मासूम के सिर का वजन 10 किलो... AIIMS तक भटके माता-पिता, मदद की गुहार |
    मंदिर में अकेली बच्ची को देख शख्स ने पकड़ा, छेड़छाड़ की कोशिश CCTV में कैद |
    पंजाब: जालंधर में कांग्रेस भवन और मार्केट पर चलेगा बुलडोजर! कोर्ट ने खारिज  की याचिका |
    घर में अमानवीय कृत्य... प्लंबर पति ने प्राइवेट पार्ट में लौकी डाली, पत्नी अस्पताल में भर्ती |
    Diwali Home Cleaning Tips: दिवाली की सफाई में नहीं टूटेगी कमर! अपनाएं स्मार्ट क्लीनिंग ट्रिक्स, शीशे की तरह चमकेगा हर कोना |
    बच्चों की लड़ाई सुलझाने स्कूल पहुंचे अभिभावक खुद ही भिड़े, प्रिंसिपल को भागकर बचानी पड़ी जान |
    कोल्हापुर में 1000 फीट गहरी खाई में मिली इंजीनियरिंग छात्रा की लाश, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार |
    मेरठ में डिलीवरी के दौरान गर्भवती की मौत, 11 यूनिट ब्लड भी नहीं बचा सका जान, नवजात सुरक्षित |
    'शाम 7 बजे के बाद कोई कुंडी खटखटाए तो कांप जाती है रूह', 6 महीने के भीतर तीन सगे भाइयों की मौत, सहमे हुए जी रहे पड़ोसी |
    क्या अब जंतर-मंतर पर होगा अगला सियासी रण? देखें खबरदार
    Advertisement