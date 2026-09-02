scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

न जमीन चाहिए और ज्यादा जगह की भी नहीं पड़ेगी जरूर, दीवारों पर आसानी से उगेंगे ये 6 पौधे; घर को देंगे ग्रीन लुक

Plants That Grow On Walls Easily: घर में गार्डनिंग का शौक है, लेकिन पौधे रखने के लिए जगह कम पड़ रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर की खाली दीवारों का इस्तेमाल करके भी खूबसूरत ग्रीन कॉर्नर बना सकते हैं. जानिए 6 ऐसे पौधों के बारे में, जिन्हें कम जगह में दीवारों पर आसानी से लगाया जा सकता है और घर को हरा-भरा और खूबसूरत लुक दिया जा सकता है.

Advertisement
X
कुछ पौधों को उगने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती है. (Photo: ITG)
कुछ पौधों को उगने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती है. (Photo: ITG)

Plants That Grow On Walls Easily: घर में पौधे लगाने का शौक तो हर किसी को होता है, लेकिन छोटी बालकनी या कम जगह वाले फ्लैट में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आखिर पौधे रखें कहां? फर्श पर गमले रखने से जगह और कम हो जाती है और घर भी भरा-भरा लगने लगता है. ऐसे में क्यों न खाली दीवारों का इस्तेमाल किया जाए? जी हां, आप दीवारों पर पौधे लगाकर भी अपने घर को सुंदर और हरा-भरा बना सकते हैं.

दीवारों पर पौधे लगाने से न सिर्फ जगह बचती है, बल्कि घर का लुक भी काफी खूबसूरत और फ्रेश नजर आता है. वर्टिकल ग्रीनरी छोटे घरों में खास तौर पर काम की है, क्योंकि इससे बिना ज्यादा जगह घेरें हरियाली बढ़ाई जा सकती है. इन पौधो को लगाने के लिए ना तो आपको जमीन की जरूरत पड़ती है और ना ही ज्यादा जगह की. चलिए जानते हैं ये पौधे कौन से हैं.

1. मनी प्लांट से दीवार को दें ग्रीन लुक: मनी प्लांट घर की दीवारों को सजाने के लिए आसान ऑप्शन है. इसकी बेल जैसे-जैसे बढ़ती है, वैसे-वैसे इसे दीवार के सहारे ऊपर की ओर चढ़ाया जा सकता है या किसी हैंगिंग पॉट में लगाकर नीचे की तरफ लटकने दिया जा सकता है. छोटे फ्लैट, बालकनी या खिड़की के पास इसे लगाकर खाली दीवार को खूबसूरत बनाया जा सकता है.

2. पोथोस से बनाएं हरी-भरी वॉल: पोथोस की लंबी बेलें दीवारों पर लगाने के लिए काफी अच्छी रहती हैं. इसे छोटे वॉल प्लांटर, हैंगिंग पॉट या शेल्फ पर रखा जा सकता है, जहां से इसकी बेलें नीचे की तरफ फैलेंगी. अगर आप घर में नेचुरल और थोड़ा जंगल जैसा लुक चाहते हैं, तो यह पौधा अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

3. फिलोडेंड्रॉन से सजाएं खाली दीवार: फिलोडेंड्रॉन की पत्तियां काफी आकर्षक होती हैं और इसकी कुछ किस्में बेल की तरह फैलती हैं. इसे दीवार से लगे छोटे पॉट या शेल्फ पर रखा जा सकता है. पौधे की बेलों को धीरे-धीरे ऊपर या किनारे की तरफ फैलाने पर दीवार का लुक काफी बदल जाता है.

सम्बंधित ख़बरें

radhika ambani with friends
न्यूयॉर्क में राधिका अंबानी का कूल लुक, जान्हवी संग की पिज्जा पार्टी
Aishwarya-Aradhya Rakhi Look
सादगी में ऐश्वर्या ने मनाई राखी, कमर तक लंबे बालों में दिखीं आराध्या
Wardrobe Storage Tips
छोटी अलमारी में ठूंस-ठूंसकर रखते हैं कपड़े? अपनाएं ये 7 आसान ट्रिक्स
bhakarwadi
नाश्ते में आलू से बनाएं बाजार जैसी क्रिस्पी भाकरवड़ी, आसान है रेसिपी
खस्ता जीरा बिस्किट (Photo-ITG)
बाजार जैसे कुरकुरे जीरा बिस्किट अब बनाएं घर पर, नोट करें रेसिपी

4. छोटे गमलों में लगाएं सिंगोनियम: अगर आपको ज्यादा बड़े पौधों के बजाय छोटे और सुंदर पत्तियों वाले पौधे पसंद हैं, तो सिंगोनियम लगा सकते हैं. इसे दीवार पर लगे छोटे-छोटे पॉट्स में लगाकर एक साथ कई पौधों का ग्रीन कॉर्नर बनाया जा सकता है. अलग-अलग ऊंचाई पर गमले लगाने से दीवार और भी एट्रैक्टिव दिखाई देगी.

Advertisement

5. होया से बनाएं खूबसूरत वर्टिकल गार्डन: होया की बेल और इसकी मोटी पत्तियां दीवार की सजावट में अलग लुक देती हैं. इसे किसी छोटे वॉल प्लांटर में लगाकर बेल को नीचे की ओर बढ़ने दें. एक ही दीवार पर अलग-अलग आकार के कुछ पॉट लगाकर इसे छोटे से वर्टिकल गार्डन जैसा लुक भी दिया जा सकता है.

6. मॉन्स्टेरा से दें दीवार को स्टाइलिश लुक: मॉन्स्टेरा की बड़ी और खास कटिंग वाली पत्तियां इसे बाकी पौधों से अलग बनाती हैं. अगर घर की किसी खाली दीवार को ज्यादा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो इसे शेल्फ या बड़े वॉल प्लांटर के साथ रखा जा सकता है. बड़े गमले रखने की बजाय दीवार पर पौधे लगाकर घर की जगह बचाई जा सकती है.

दीवार पर पौधे लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान
दीवार को ग्रीन बनाने के चक्कर में बहुत भारी गमले न लगाएं. हल्के पॉट चुनें और इस बात का ध्यान रखें कि उनमें पानी निकलने की सही व्यवस्था हो. पानी सीधे दीवार पर गिरता रहा तो सीलन और दाग की समस्या हो सकती है. पौधों को ऐसी जगह लगाना भी बेहतर है जहां उनकी जरूरत के मुताबिक रोशनी पहुंच सके. दीवार पर गमलों को एकदम सीधी लाइन में लगाने के बजाय अलग-अलग ऊंचाई पर लगाने से ज्यादा खूबसूरत और नेचुरल लुक मिलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    न जमीन चाहिए और ज्यादा जगह की भी नहीं पड़ेगी जरूर, दीवारों पर आसानी से उगेंगे ये 6 पौधे; घर को देंगे ग्रीन लुक |
    सूरत में दर्दनाक घटना, मां की डांट के बाद 13 साल के बच्चे की मौत |
    जहांगीर महल का नाम बदलने की तैयारी? मोहन यादव के बयान से गरमाई ओरछा की सियासत |
    ऋषिकेश के एक होटल में किशोरी से रेप, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार |
    ब्रिक्स समिट में शामिल होने दिल्ली आएंगे UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस |
    होर्मुज पर अमेरिका के 'टोटल कंट्रोल' का ट्रंप का दावा, बोले- ईरान सिर्फ अपनी हार टाल रहा |
    MI Captain: तिलक वर्मा या जसप्रीत बुमराह? कौन संभालेगा कमान |
    पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 'नकली चोट' का खेल! इंजमाम-उल-हक के भतीजे इमाम-उल-हक आए लपेटे में, जांच करेगा PCB |
    उत्तराखंड में बारिश का कहर... 7 की मौत और 172 सड़कें बंद, UP-झारखंड में भी बिगड़े हालात |
    पूल में पूनम पांडे ने दिखाई बोल्डनेस, मोनोकनी में फ्लॉन्ट किया टोन्ड फिगर, लहराईं जुल्फें
    Advertisement