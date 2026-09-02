ऋषिकेश के एक होटल में किशोरी से रेप, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार

ऋषिकेश के एक होटल में 16 साल की लड़की के साथ कथित मारपीट और रेप के मामले में मंगलवार को मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एक एजेंसी के मुताबिक ऋषिकेश पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि आरोपी की पहचान मुजफ्फरनगर के रहने वाले सुफियान के तौर पर हुई है. SHO ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए उसके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की. उन्होंने बताया कि 31 अगस्त को मिली सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने आरोपी को हरिद्वार के सिंहद्वार फ्लाईओवर से गिरफ्तार किया.

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पुलिस अधिकारी ने बताया कि तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन मिला, जिसमें 30 अगस्त को हुई घटना के समय पीड़िता की तस्वीरें और वीडियो थे. बिष्ट ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि होटल मैनेजमेंट ने नाबालिग पीड़िता को बिना सही पहचान-पत्र, वेरिफिकेशन या रजिस्टर में एंट्री किए होटल में आने दिया था. उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी होने के बावजूद होटल मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचित नहीं किया.

होटल का रजिस्ट्रेशन भी होगा रद्द

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने उन्हें बताया कि जब पुलिस पीड़िता को होटल से बाहर ले जा रही थी, तब CCTV कैमरे बंद कर दिए गए थे. SHO ने बताया कि पुलिस ने पूछताछ के लिए होटल मैनेजर वैभव गुप्ता और ऑपरेटर राहुल अग्रवाल को हिरासत में लिया है. बिष्ट ने कहा कि पूछताछ और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया.

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उन्होंने कहा कि इस मामले में 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस' (POCSO) एक्ट और 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस ने तीन लोगों - सुफियान, गुप्ता और अग्रवाल - को गिरफ्तार किया है. साथ ही होटल का लाइसेंस रद्द करने के लिए ऋषिकेश के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाएगी.

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