स्कूटी के हेड में फंसा कोबरा, रेस्क्यू का यह वीडियो आपको कर देगा हैरान

IFS अधिकारी सुशांत नंदा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जो काफी चौंकाने वाला है. इस वीडियो में एक व्यक्ति को स्कूटी के अंदर फंसे कोबरा का रेस्क्यू करते हुए दिखाया गया है. हालांकि, यह वीडियो एक साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों से तेजी से वायरल हो रहा है.

अब इस वीडियो पर कई लोग कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कैसे कोबरा को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका न केवल खतरनाक था, बल्कि सांप के लिए भी घातक था. सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही यह क्लिप अंत तक आपकी सांस रोककर रखेगी.

दरअसल, एक स्कूटी के हेड में एक कोबरा फंस गया था. वह एक छेद से फुफकार रहा था. एक आदमी ने स्कूटी का हेड खोलने की कोशिश करता है और सांप हमला करने के लिए तैयार हो जाता है. थोड़ी देर बाद, आदमी एक प्लास्टिक का कंटेनर लाता है और सांप को सावधानी से अंदर ले जाता है. अंत में वह सांप को कंटेनर के अंदर रखने में कामयाब होता है.

Such guests during rains are common...

But uncommon is the method used to rescue it. Never ever try this😟 pic.twitter.com/zS4h5tDBe8