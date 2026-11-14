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छठ घाटों पर चप्पे-चप्पे की होगी निगरानी, बेतिया में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक का खास इंतजाम

बिहार के बेतिया में छठ महापर्व को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया है. DM तरनजोत सिंह और SSP कुमार गौतम ने संत घाट का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की. घाट पर CCTV कैमरे, कंट्रोल रूम, वॉलंटियर्स, रोशनी और पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी. अधिकारियों को सभी इंतजाम समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं.

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सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक का खास इंतजाम.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)
सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक का खास इंतजाम.(Photo: Abhishek Pandey/ITG)

बिहार के बेतिया में छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. घाटों पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इस बार प्रशासन ने घाटों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम और वॉलंटियर्स की तैनाती समेत कई इंतजाम करने का फैसला किया है. तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक कुमार गौतम खुद मैदान में उतरे.

दोनों अधिकारियों ने बेतिया शहर के संत घाट पहुंचकर छठ की तैयारियों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने घाट की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन इंतजामों की समीक्षा की. मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि महापर्व से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.

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चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में बड़ी संख्या में लोग भगवान भास्कर को अर्घ्य देने घाटों पर पहुंचते हैं. ऐसे में प्रशासन की प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ बेहतर इंतजाम सुनिश्चित करना है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तैयारियों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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CCTV और कंट्रोल रूम से होगी घाट की निगरानी

संत घाट पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए चप्पे-चप्पे पर नजर रखने की तैयारी है. इसके लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने और कंट्रोल रूम को पूरी तरह सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है. इनकी मदद से घाट पर होने वाली गतिविधियों और भीड़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाएगी.

इसके अलावा श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए वॉलंटियर्स की तैनाती की जाएगी. पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी दुरुस्त रखने को कहा गया है, ताकि किसी आपात स्थिति या जरूरी सूचना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों तक तुरंत संदेश पहुंचाया जा सके.

बेतिया

प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि घाट पर आने वाले व्रतियों और उनके परिजनों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए. भीड़ बढ़ने की स्थिति में उसे नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहले से जरूरी इंतजाम किए जाएं.

रोशनी, पार्किंग और ट्रैफिक पर भी रहेगी नजर

छठ के दौरान सुबह और शाम के समय घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसे देखते हुए संत घाट पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, वाहनों की पार्किंग और यातायात नियंत्रण को लेकर भी विशेष योजना बनाने को कहा गया है.

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अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने और पूजा के बाद वापस लौटने में किसी तरह की दिक्कत न हो. वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही से जाम की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने पर जोर दिया गया है.

अस्थायी ढांचों की सुरक्षा जांचने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने घाट पर बनाए गए सभी अस्थायी और स्थायी ढांचों की मजबूती और सुरक्षा की जांच कराने को कहा. इसके साथ ही साफ-सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को समय रहते दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है.

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखने को कहा. निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित, अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार, जिला गोपनीय शाखा के विशेष कार्य पदाधिकारी सुजीत कुमार और वरीय उप समाहर्ता रोचना माद्री समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.

अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों को छठ महापर्व से पहले जमीन पर उतारने की है. ताकि संत घाट पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल में पूजा-अर्चना कर सकें.

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