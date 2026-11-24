अगर इंस्टा या सोशल मीडिया पर जरा भी ठहरते हैं, तो देसी बैटमैन से आपका सामना हुआ ही होगा. बैकग्राउंड में 'साजन-साजन' और भैंस पर सवार देसी बैटमैन... इन वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे किसका दिमाग है.

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भारतीय फिल्ममेकर, डिजिटल क्रिएटर और एआई जनरलिस्ट सुजल जैसवार वायरल 'देसी बैटमैन' सीरीज के क्रिएटर हैं. उन्होंने डार्क नाइट को गोथम से निकालकर भारत की रोजमर्रा की जिंदगी के बीच ला खड़ा किया. उनके वीडियो ने 'आरजू' फिल्म के रीमिक्स गाने 'साजन-साजन' को इन देसी सुपरहीरो एडिट्स से जुड़े सबसे पहचाने जाने वाले ऑडियो में शामिल कर दिया है.

क्या है 'साजन साजन बैटमैन' ट्रेंड?

यह ट्रेंड 1999 में रिलीज हुई फिल्म 'आरजू' के रोमांटिक गाने 'साजन साजन तेरी दुल्हन' के रीमिक्स वर्जन पर बनाए गए बैटमैन एडिट्स से जुड़ा है. इस गाने को अलका याग्निक ने गाया था और इसका संगीत अनु मलिक ने दिया था. डार्क नाइट के लिए यह गाना शायद ही कोई ऐसा साउंडट्रैक था, जिसकी उम्मीद की जाती.

लेकिन यही इस कॉम्बिनेशन की सबसे खास बात बन गई.

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जैसवार ने अपने 'देसी बैटमैन' वीडियो के साथ इस रीमिक्स ट्रैक का इस्तेमाल शुरू किया. उन्होंने बॉलीवुड के इस पहचान वाले संगीत को ऐसे दृश्यों के साथ जोड़ा, जिनमें बैटमैन बेहद देसी और अजीबोगरीब परिस्थितियों में नजर आता है. रोमांटिक गाने और बैटमैन के गंभीर सुपरहीरो अंदाज के बीच का अंतर ही इस मजाक का हिस्सा बन गया.

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जल्द ही दूसरे क्रिएटर्स भी इसी ऑडियो का इस्तेमाल अपने बैटमैन एडिट्स, ट्रांसफॉर्मेशन और देसी सुपरहीरो वीडियो में करने लगे. धीरे-धीरे यह साउंड "देसी बैटमैन" की पूरी दुनिया की पहचान बन गया.

कौन हैं सुजल जैसवार?

जैसवार मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. उन्होंने आईआईएम रांची से 2021 से 2026 के बीच पांच साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट पूरा किया.

कॉलेज के दौरान ही फिल्ममेकिंग और विज्ञापन उनके काम का अहम हिस्सा बन गए थे. नवंबर 2022 में उन्होंने आईआईएम कलकत्ता की नेशनल ऐड मेकिंग प्रतियोगिता जीती. इसके बाद फरवरी 2025 में आईआईएम लखनऊ के मैनफेस्ट-वर्चस्वा में शॉर्ट फिल्म और व्लॉग प्रतियोगिता में वह फर्स्ट रनर-अप रहे.

कॉलेज में रहते हुए मार्च 2023 में जैसवार ने अपने दोस्त ललित कृष्णा के साथ मिलकर न्यूडेन प्रोडक्शंस की सह-स्थापना की. यह वेंचर विज्ञापन, वीडियो प्रोडक्शन और ब्रांड स्टोरीटेलिंग पर केंद्रित था.

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पढ़ाई पूरी करने के बाद वह बेंगलुरु चले गए और मई से नवंबर 2026 तक हाउस ऑफ एडटेक में एआई जनरलिस्ट के तौर पर काम किया. यहां उनका काम जनरेटिव एआई, वीडियो प्रोडक्शन और डिजिटल कंटेंट से जुड़ा था.

लेकिन इन सभी स्किल्स को एक बेहद पहचाने जाने वाले सुपरहीरो के साथ जोड़ने के उनके फैसले ने चीजें बदल दीं.

कैसे शुरू हुआ 'देसी बैटमैन'?

जैसवार का बैटमैन उस पॉलिश्ड गोथम सिटी सुपरहीरो से बिल्कुल अलग दिखता है, जिसे दर्शक आमतौर पर देखते हैं.

इसके बजाय डार्क नाइट ग्रामीण बाजारों, रेलवे ट्रैक, भीड़भाड़ वाली भारतीय सड़कों और सड़क किनारे चाय की दुकानों पर नजर आता है. वीडियो में सिनेमैटिक सुपरहीरो एक्शन को रोजमर्रा के भारतीय माहौल के साथ मिलाया गया है, जिससे बैटमैन का एक बेहद देसी वर्जन तैयार होता है.

यह मजाक सिर्फ इतना नहीं था कि बैटमैन को भारत पहुंचा दिया गया. जैसवार ने इसके आसपास एक पूरी दुनिया तैयार कर दी.

बैटमैन बैटमोबाइल की जगह भैंस पर सवारी करता है, देसी जोकर से भिड़ता है और आगे चलकर देसी सुपरमैन समेत दूसरे सुपरहीरोज से भी मिलता है. ये वीडियो छोटे-छोटे एक्शन फिल्मों की तरह दिखते हैं, लेकिन भारतीय ह्यूमर लगातार उनकी गंभीरता को तोड़ता रहता है.

उनके एक काफी शेयर किए गए वीडियो में बैटमैन ग्रामीण इलाके में रेलवे ट्रैक के किनारे दांत साफ करता नजर आता है. इसके बाद वह जोकर और एक लापता बच्चे से जुड़े अजीबोगरीब रेस्क्यू मिशन में पहुंच जाता है. आखिर में सुपरहीरो भैंस पर सवार होकर एक्शन में उतरता है और विलेन का सामना करता है.यह बिल्कुल वैसा ही जानबूझकर बनाया गया अजीबोगरीब आइडिया था, जिसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जाता है.

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सिर्फ AI से नहीं बनते ये वीडियो

हालांकि जैसवार AI जनरलिस्ट हैं, लेकिन उनके 'देसी बैटमैन' वीडियो सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से तैयार नहीं होते.

वह बेहद छोटे बजट में लाइव-एक्शन फुटेज शूट करते हैं और फिर AI आधारित टूल्स की मदद से विजुअल इफेक्ट्स, कंपोजिटिंग, साउंड डिजाइन और कलर वर्क जैसे हिस्सों पर काम करते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, एक एपिसोड को तैयार करने में करीब 2,500 से 5,000 रुपये तक का खर्च आता है.

इस तरीके से तैयार वीडियो में एक तरफ घरेलू भारतीय इंटरनेट ह्यूमर नजर आता है, तो दूसरी तरफ सुपरहीरो फिल्मों जैसा सिनेमैटिक अंदाज भी दिखता है.

फिर आया 'साजन साजन' का ट्विस्ट

इन दृश्यों पर 'साजन साजन' का रीमिक्स लगाकर जैसवार ने ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया, जो एक बैटमैन वीडियो से कहीं आगे निकल गया. दूसरे क्रिएटर्स ने भी इस ऑडियो को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.

लोग अपने बैटमैन एडिट्स बनाने लगे. कुछ ने आम लोगों को कैप्ड सुपरहीरो में बदलने वाले वीडियो बनाए, तो कुछ ने देसी सुपरहीरो के नए वर्जन तैयार किए.

1999 का यह बॉलीवुड गाना अब सिर्फ किसी बैटमैन एडिट में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक नहीं रह गया था. यह इंटरनेट पर "देसी बैटमैन" की आवाज जैसा बन गया.

यानी बैटमैन आधिकारिक तौर पर भले ही गोथम का रहने वाला हो, लेकिन इंस्टाग्राम पर उसका देसी अवतार अब एक अलग ही दुनिया में रहता है. यहां बैटमोबाइल की जगह भैंस है, गोथम की जगह भारतीय गांव हैं और बैकग्राउंड में 'साजन साजन' बज रहा है.

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