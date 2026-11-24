जेन जी रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी-छोटी बातों को काफी अहमियत देती है. उनके लिए किसी इंसान का अच्छा होना सिर्फ मीठी बातें करने या बड़े-बड़े वादे करने तक सीमि नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है. जेन जी के बीच बेसिक ह्यूमन डिसेंसी यानी इंसान होने के नाते दूसरों के साथ सम्मान से पेश आने की बात काफी चर्चा में है. उनके मुताबिक, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें किसी पर एहसान नहीं, बल्कि सामान्य व्यवहार माना जाना चाहिए. आइए जानते हैं ऐसी 5 बातें.

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1. दूसरों की बात ध्यान से सुनना

जब कोई अपनी परेशानी या खुशी शेयर कर रहा हो, तो उसकी बात ध्यान से सुनना जरूरी है. बार-बार फोन देखना या बीच में टोकना सामने वाले को नजरअंदाज करने जैसा है. जेन जी के लिए किसी को पूरा समय देना सम्मान दिखाने का तरीका है.

2. गलती होने पर माफी मांगना

हर इंसान से गलती होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना भी आना चाहिए. अपनी गलती के लिए बहाने बनाने के बजाय माफी मांगना जरूरी है. जेन जी के लिए माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है.

3. पर्सनल बाउंड्रीज का सम्मान करना

हर इंसान की अपनी पसंद और पर्सनल लाइफ होती है. किसी से बार-बार कोई पर्सनल सवाल पूछना, बिना अनुमति उसका फोन देखना या उसके फैसलों में दखल देना सही नहीं है. किसी के मना करने पर उसकी बात समझना भी जरूरी है.

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4. हर किसी से बराबरी का व्यवहार करना

किसी का पद, पैसा या काम देखकर उसके साथ व्यवहार बदलना सही नहीं है. जेन जी के लिए हर इंसान सम्मान का हकदार है. चाहे सामने वाला बड़ा अधिकारी हो या किसी दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति, उससे अच्छे से बात करना जरूरी है.

5. दूसरों के वक्त की कद्र करना

बिना बताए प्लान कैंसल करना, किसी को घंटों इंतजार करवाना या जरूरी वक्त पर जवाब न देना सामने वाले को बुरा लग सकता है. जेन जी के लिए वक्त की कद्र करना भी अच्छे व्यवहार का हिस्सा है.

आखिरकार, ये बातें कोई बड़ी उम्मीदें नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में अपनाए जाने वाले छोटे व्यवहार हैं. जेन जी के मुताबिक, दूसरों को सम्मान देना और उनकी फीलिंग्स की कद्र करना ही अच्छी इंसानियत की पहचान है.

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