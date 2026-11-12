वजन घटाने वाली दवाओं से आंखों की रोशनी जाने का खतरा? डॉक्टर बोले - फायदे ज्यादा, डरकर दवा न छोड़ें

डायबिटीज और मोटापे की लोकप्रिय दवाओं GLP-1 जैसे सेमाग्लूटाइड के यूज को लेकर अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने अलर्ट किया है. एफडीए ने कहा है कि इन दवा के यूज से आंखों की बीमारी (NAION) का रिस्क हो सकता है. इसमें ऑप्टिक नर्व तक खून की सप्लाई प्रभावित होती है और अचानक, बिना दर्द के एक आंख की रोशनी जा सकती है. एफडीए के इस अलर्ट के बाद लोगों के मन में GLP-1 दवाओं के यूज को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ऐसे में डॉक्टर से जानना जरूरी है कि क्या ये दवाएं आंखों के लिए वाकई खतरनाक हैं?

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क्या है NAION?

NAION में ऑप्टिक नर्व को खून नहीं मिल पाता, जिससे अचानक बिना दर्द के विजन लॉस या धुंधलापन आ सकता है. ये कंडीशन बहुत ही रेयर है.

आंखों की रोशनी जाने का रिस्क बहुत ही कम

GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ने डायबिटीज और मोटापे के इलाज को पूरी तरह बदल दिया है, चुनिंदा मरीजों में इससे शुगर कंट्रोल बेहतर हुआ है, वजन घटा है और हार्ट का रिस्क भी कम हुआ है. आकाश हेल्थकेयर में सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी डॉ. मोनिका शर्मा कहती हैं कि किसी भी दवा की तरह इनके भी साइड इफेक्ट हैं, लेकिन आंखों की रोशनी जाने का रिस्क बहुत ही कम हैं. ऐसे में जो लोग इन दवाओं को ले रहे हैं वह डर की वजह से खुद से दवा बंद न करें. लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अचानक विजन में बदलाव आए, जैसे एक आंख में बिना दर्द के रोशनी जाना या धुंधलापन, तब तुरंत जांच कराएं.

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बिना डॉक्टर की सलाह के न लें दवाएं

डॉ. मोनिका शर्मा बताती हैं कि GLP-1 दवाओं का यूज डायबिटीज और वेटलॉस के लिए किया जाता है. बीते कुछ सालों में वजन घटाने के लिए लोग डॉक्टर की सलाह के बिना ही सेमाग्लूटाइड जैसी दवाएं ले रहे हैं. लेकिन इनको खुद से खाना शुरू कर देना ठीक नहीं है. ये दवाएं मरीज के वजन, उसकी मेडिकल हिस्ट्री और डायबिटीज की स्थिति देखने के बाद ही दी जाती हैं. इनकी डोज भी डॉक्टर ही तय करते हैं.

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क्या करना चाहिए?

GLP-1 शुरू करने से पहले आंखों की हिस्ट्री डॉक्टर को जरूर बताएं

डायबिटीज है तो रेगुलर आई चेकअप न छोड़ें

अचानक विजन लॉस, धुंधलापन हो तो तुरंत डॉक्टर / आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं

दवा की डोज या बदलाव डॉक्टर से पूछे बिना न करें

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