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Kareena Kapoor पेंडेंट विवाद: कुरान की आयत पर बंटा मुस्लिम समाज, काजी ने उठाए सवाल

करीना कपूर के कुरान की आयत वाले पेंडेंट पर विवाद गहरा गया है. भोपाल में मुस्लिम समाज दो गुटों में बंटा. कोई करीना के समर्थन में है तो नायब शहर काजी ने उनके पेंडेंट पहनने के तरीके पर सवाल उठाए हैं.

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करीना के हार पर बवाल (Photo: Instagram @kareenakapoorkhan)
करीना के हार पर बवाल (Photo: Instagram @kareenakapoorkhan)

बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनकी कोई फिल्म, फैशन स्टेटमेंट या फिल्मी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उनका एक खास पेंडेंट है. इस पेंडेंट पर कुरान की आयत 'आयतुल कुर्सी' लिखी हुई है. इसे पहनने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. भोपाल में मुस्लिम समाज की राय भी इस मुद्दे पर बंटी नजर आ रही है. एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी करीना के समर्थन में उतर आई है, तो दूसरी तरफ नायब शहर काजी ने उनके पेंडेंट पहनने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

करीना के सपोर्ट में उतरे शम्सुल हसन बल्ली

ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के शम्सुल हसन बल्ली ने आजतक से बातचीत में करीना का खुलकर समर्थन किया. उनका कहना है कि पटौदी खानदान की जमीन से आज भी भोपाल के लोगों की रोजी-रोटी चलती है. ऐसे में अगर पटौदी नवाब की बेगम ने कुरान की आयत लिखा हुआ पेंडेंट पहना है, तो इसमें गलत क्या है?

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बल्ली ने कहा कि यह पेंडेंट करीना को विरासत में मिला है और वह बड़े गर्व के साथ अपनी विरासत को दुनिया के सामने रख रही हैं. उन्होंने खुशी जताई कि साजिदा सुल्तान का यह ऐतिहासिक पेंडेंट सुरक्षित है और नवाब खानदान के पास ही मौजूद है. उनका कहना था कि पहले तो लोग यही सोच रहे थे कि कहीं यह अंग्रेज अपने साथ तो नहीं ले गए.

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नायब शहर काजी ने जताई आपत्ति

दूसरी तरफ भोपाल के नायब शहर काजी अली कदर हुसैनी की राय इससे बिल्कुल अलग है. उन्होंने करीना के पेंडेंट पहनने के तरीके पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि पेंडेंट भले ही सैफ अली खान या करीना कपूर की निजी संपत्ति हो, लेकिन उस पर लिखी कुरान की आयत हर मुसलमान के लिए पवित्र है. कुरान की आयत को प्रदर्शित करने और इस्तेमाल करने का एक खास तरीका होता है, जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए.

अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने सुंदरकांड का उदाहरण भी दिया. उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लोग भी सुंदरकांड पढ़ते समय आसान लगाकर बैठते हैं. इसी तरह करीना अगर खुद कुरान पढ़ेंगी, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि उनसे क्या गलती हुई है.

नायब शहर काजी ने करीना से अपने किए पर खेद जताने और भविष्य में ऐसा कोई काम न करने की अपील की, जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों.

लीगल नोटिस के बाद और बढ़ा विवाद

दरअसल, करीना के इस पेंडेंट को लेकर विवाद उस वक्त और गहरा गया, जब कांग्रेस नेता की ओर से लीगल नोटिस भेजे जाने की बात सामने आई. इसके बाद मामला सिर्फ एक सेलिब्रिटी के फैशन या पारिवारिक विरासत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धार्मिक भावनाओं और परंपराओं की बहस में बदल गया.

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अब भोपाल में भी इस मुद्दे पर दो अलग-अलग राय सामने आ रही हैं. कोई करीना के पेंडेंट को नवाबी विरासत और पारिवारिक धरोहर बता रहा है, तो कोई कुरान की आयत के सम्मान और उसके इस्तेमाल के तरीके पर सवाल उठा रहा है.

फिलहाल करीना कपूर के इस पेंडेंट ने बॉलीवुड से लेकर भोपाल तक चर्चा छेड़ दी है. सवाल यही है कि क्या इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक विरासत के तौर पर देखा जाना चाहिए या फिर धार्मिक मर्यादाओं के नजरिए से भी इसकी पड़ताल जरूरी है?

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