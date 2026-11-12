दिल्ली में बना 11 KM लंबा छठ घाट... नितिन नवीन ने किया उद्घाटन, नहर के दोनों किनारों पर होंगी पूजा की व्यवस्था

दिल्ली के शालीमार बाग में मुनक नहर के किनारे करीब 11 किलोमीटर लंबे छठ घाट का उद्घाटन किया गया. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सिंगलपुर गांव के पास इस घाट का उद्घाटन किया. यहां श्रद्धालुओं के लिए साफ पानी से लेकर सुरक्षा और दूसरी सुविधाओं तक का इंतजाम किया जा रहा है.

और पढ़ें

दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों के बीच मुनक नहर के किनारे राजधानी का सबसे लंबा छठ घाट तैयार किया गया है. करीब 11 किलोमीटर तक फैले इस घाट का उद्घाटन गुरुवार को BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया.

उत्तर दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में सिंगलपुर गांव के पास बने इस घाट पर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं विकसित की गई हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नहर में साफ पानी के बहाव का इंतजाम किया गया है. अलग-अलग जगहों पर फव्वारे भी लगाए गए हैं.

नहर में साफ पानी के बहाव का इंतजाम

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के अधिकारियों के मुताबिक, हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुनक नहर में पानी छोड़ा जा रहा है. इसका मकसद छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को साफ पानी और लगातार बहाव उपलब्ध कराना है.

Advertisement

CM रेखा गुप्ता ने बताया कि घाट के दोनों किनारों पर पक्की सीढ़ियां और सीमेंट की सड़कें बनाई गई हैं. इससे श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने और पूजा करने में आसानी होगी.

LIVE:Shri Nitin Nabin Ji inaugurates Delhi's longest Chhath Ghat at Munak Nahar & Singalpur Road https://t.co/7blLQaDZhL — Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 12, 2026

यह भी पढ़ें: Photo: एक सीट पर एक यात्री... छठ-पूजा पर खाली जा रही हैं दिल्ली से बिहार ये ट्रेनें

'20 महीने में सरकार ने अपने संकल्प पूरे किए'

नितिन नवीन ने दिल्ली सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 20 महीनों में जो भी संकल्प लिए हैं, उन्हें पूरा कर रही है.



उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली की पूरी सरकार को धन्यवाद दिया. नितिन नवीन ने कहा कि वह पहले भी शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में आए थे और दोबारा वहां के लोगों को देखकर उन्हें खुशी हुई.

BJP अध्यक्ष ने CM रेखा गुप्ता के काम करने के तरीके की तारीफ करते हुए कहा कि वह भले ही राज्य की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस भाव से काम कर रही हैं, उससे उन्हें छठी मैया का आशीर्वाद मिलेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि रेखा गुप्ता इसी तरह दिल्ली के विकास के लिए काम करती रहेंगी.

#WATCH | Delhi | Addressing the inauguration ceremony of the 11-kilometre-long Chhath Ghat along the Munak Canal, BJP National President Nitin Nabin says, "There was a time when people used to question Indian Sanatan traditions, our methods of worship, and our culture. There were even those who questioned the very existence of Lord Ram! How could such people ever grasp the significance of Chhathi Maiya or Yamuna Maiya? To them, these are merely river waters or stagnant ponds. For us, however, they are objects of worship and deep reverence. By taking a pledge to ensure their purity and cleanliness, we are making a solemn commitment before the Divine—the very source of our blessings. I assure you that, under the guidance of the Prime Minister and the Home Minister, and with the unwavering, resolute commitment of Rekha Gupta ji—who is working tirelessly toward the cleaning of the Yamuna—we will succeed. I am fully confident that, very soon, the entire Yamuna will be purified and sanctified, and we will be able to celebrate the great festival of Chhathi Maiya there" — ANI (@ANI) November 12, 2026

नितिन नवीन ने केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने के फायदे का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का फायदा दिल्ली के लोगों को मिल रहा है.

Advertisement

उन्होंने कहा, "हरियाणा पानी खोलना है और उसका फायदा दिल्ली वासियों को मिलता है."

चेंजिंग रूम से लेकर CCTV तक की व्यवस्था

घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय और टेंट की व्यवस्था की जा रही है. इसके अलावा पर्याप्त रोशनी का इंतजाम किया गया है. सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं. घाट के आसपास बैठने के लिए बेंच, हरियाली और सौंदर्यीकरण का काम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है.

1,400 ट्रक कचरा और मलबा हटाया गया

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, मुनक नहर के इस हिस्से की सफाई के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया. उन्होंने बताया कि पहले नहर के आसपास कचरा, मलबा और झाड़ियां जमा थीं.

सरकार के अनुसार, सफाई अभियान के दौरान करीब 1,400 ट्रक कचरा, मलबा और दूसरी गंदगी हटाई गई. दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाने के बाद इस जगह को व्यवस्थित छठ घाट के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया.

CM रेखा गुप्ता ने कई बार किया प्रोजेक्ट का दौरा

अधिकारियों के मुताबिक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट की नियमित निगरानी की. उन्होंने कई बार मौके पर जाकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए.

CM ने कहा कि मुनक नहर लंबे समय से बदलाव का इंतजार कर रही थी. उनके मुताबिक, दिल्ली सरकार ने एक साल में इस जगह की पूरी तस्वीर बदल दी है.

---- समाप्त ----