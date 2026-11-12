ये क्या? अक्टूबर में टूटा RBI का दायरा... लगातार 12वें महीने बढ़ी खुदरा महंगाई

देश में महंगाई (Inflation) का बम फूटा है. सरकार द्वारा गुरुवार को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) यानी खुदरा महंगाई का डेटा शेयर किया गया, जो चौंकाने वाला है. दरअसल, अक्टूबर महीने में महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किए गए दायरे (RBI Upper Tolerance Limit) को पार कर गई और 6% के ऊपर निकल गई. सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें, तो October Retail Inflation 6.09% रिकॉर्ड की गई.

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12वें महीने बढ़ी महंगाई

भारत में महंगाई का तगड़ा अटैक हुआ है. देश में खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation) अक्टूबर महीने में तेज रफ्तार के साथ बढ़कर 6.09% पर पहुंच गई है, जो इससे पहले सितंबर महीने में 5.54% थी. खास बात ये है कि खुदरा महंगाई दर का ये आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तय की गई अपर लिमिट 2% से 6%, से भी ऊपर निकल गई है. यह लगातार 12वां महीना है, जब खुदरा महंगाई दर में इजाफा देखने को मिला है.

खाने-पीने की चीजों ने बढ़ाई महंगाई

खुदरा महंगाई में इजाफे के पीछे सबसे बड़ा रोल खाने-पीने की चीजों पर महंगाई का देखने को मिला है. कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स बेस्ड महंगाई दर अक्टूबर महीने में उछलकर 8.94% के लेवल पर पहुंच गई. इससे पहले सितंबर महीने में यह आंकड़ा 7.74% था. खाने पीने के सामानों पर महंगाई का सबसे ज्यादा अटैक ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, जहां ये 9.09% रिकॉर्ड की गई, वहीं शहरी क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर 8.68% रही.

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मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) के गुरुवार को जारी डेटा को देखें, तो खाने की चीजों में शामिल प्याज की कीमतों में अक्टूबर में सबसे ज्यादा 116.22% की महंगाई दर्ज की गई, जो सितंबर में 108.13% थी. लहसुन की महंगाई 54.62% से बढ़कर 60.74% हो गई, जबकि अदरक की कीमतों में 48.32%की बढ़ोतरी हुई. नींबू के दाम में 47.30% का उछाल आया है.

इसके विपरीत आलू की कीमतों में गिरावट जारी है. अक्टूबर में आलू की कीमतों में 14.24% की गिरावट आई, फूलगोभी की कीमतों में 10.57%, जबकि नारियल की कीमतों में 5.60% की कमी देखने को मिली.

ग्रमीण भारत में ज्यादा महंगाई

कुल मिलाकर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, शहरी भारत के बजाय ग्रामीण भारत में महंगाई की मार ज्यादा पड़ी है. अक्टूबर महीने के लिए रूरल रिटेल महंगाई सितंबर के 6.08% से बढ़कर 6.63% पर पहुंची, तो वहीं अर्बन महंगाई दर इस दौरान 4.88% से बढ़कर 5.41% हो गई. राजधानी दिल्ली में ग्रामीण इलाकों में महंगाई 5.24% और शहरी इलाकों में 3.77% रही. चांदी के गहनों की बात करें, तो इसमें भी 52.39% की महंगाई देखने को मिली.

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