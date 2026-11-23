Kartik Purnima 2026: कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. इस दिन देशभर में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दीपदान के साथ पूजा-पाठ करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा पर किए गए स्नान और दान से विशेष पुण्य मिलता है. इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने की भी परंपरा है. हालांकि, पूजा और दान के साथ कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर कौन से काम करने चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए.

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कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें?

1. पवित्र नदी में स्नान करें

कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है. अगर नदी में जाना संभव न हो तो घर पर नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं. मान्यता है कि इससे पुण्य मिलता है.

2. भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें

इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. साथ ही, मंदिर में दीपक जलाएं और उन्हें फल-फूल चढ़ाएं. मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहती है.

3. जरूरतमंदों को दान दें

कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करना बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल या धन दान करना चाहिए. आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किया गया दान विशेष पुण्य देता है.

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4. शाम को दीपदान करें

कार्तिक पूर्णिमा की शाम घर के मंदिर और तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं. इस दिन नदी या तालाब के किनारे दीपदान करने की भी परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दीपदान करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है.

कार्तिक पूर्णिमा पर क्या न करें?

1. किसी का अपमान न करें

कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी से विवाद न करें और न ही किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करें. घर के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और जरूरतमंद लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन सभी के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए.

2. मांस-मदिरा से दूर रहें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए. इस दिन सात्विक भोजन करना बेहतर माना जाता है.

3. किसी जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं

कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर आए किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद जरूर करें. अपनी क्षमता के अनुसार उसे अन्न, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं. इस दिन किसी जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं.

4. घर में गंदगी न रखें

कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर को साफ-सुथरा रखना चाहिए. खासतौर पर पूजा घर और मुख्य दरवाजे की सफाई करें. मान्यता है कि साफ घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है.

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5. बिना वजह किसी से विवाद न करें

इस दिन मन को शांत रखने की कोशिश करें. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने और किसी से बहस करने से बचें. पूजा-पाठ के साथ अच्छे व्यवहार पर भी ध्यान दें.

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