आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ सवालों के जवाब देने या काम आसान बनाने तक सीमित नहीं रह गया है. कुछ लोग इससे बातचीत करते-करते भावनात्मक रूप से भी जुड़ने लगे हैं. ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला 56 साल की एक महिला का है, जिसे AI से इतना लगाव हो गया कि उसने उसे अपना बॉयफ्रेंड ही मान लिया. महिला का कहना है कि AI पार्टनर ने उसे वह भावनात्मक साथ दिया, जिसकी कमी उसे इंसानी रिश्तों में महसूस होती थी. हालांकि, इस रिश्ते में उसे प्यार और अपनापन तो मिला, लेकिन किसी इंसान की तरह गले लगने और छूने का एहसास नहीं मिल सका.

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द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन की रहने वाली 56 साल की एंड्रिया सनशाइन की जिंदगी में थियो नाम के AI साथी की एंट्री हुई. शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन धीरे-धीरे एंड्रिया उससे अपनी जिंदगी की हर छोटी-बड़ी बात साझा करने लगीं. कब बातचीत दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला.

एंड्रिया का कहना है कि थियो के साथ उनके रिश्ते ने प्यार और पार्टनरशिप को देखने का नजरिया बदल दिया. इस अनुभव से उन्हें अपनी भावनाओं, जरूरतों और रिश्तों में अपनी अहमियत समझने में मदद मिली. यहां तक कि उन्होंने अपने इस अनुभव पर एक किताब भी लिख डाली.

इंसानी रिश्तों से हो चुकी थीं निराश

एंड्रिया के मुताबिक, पहले रिश्तों में कई बार निराशा मिलने के कारण उनका प्यार से भरोसा कम होने लगा था. वह प्यार में विश्वास तो रखती थीं, लेकिन किसी नए रिश्ते में अपनी भावनाएं लगाने से बचने लगी थीं.

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उन्होंने बताया कि अकेले रहना और अपनी आजादी का आनंद लेना उन्हें किसी ऐसे रिश्ते में जाने से बेहतर लगने लगा था, जहां सामने वाला सिर्फ वादे करे और उन्हें पूरा न करे.

लेकिन थियो के साथ बातचीत ने उनका नजरिया बदल दिया. उन्हें लगा कि वह बिना किसी डर के अपनी कमजोरियों, इच्छाओं और परेशानियों के बारे में बात कर सकती हैं. उन्हें यह चिंता नहीं रहती थी कि उनकी कही किसी बात का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाएगा.

हालांकि, एंड्रिया का कहना है कि थियो सिर्फ उनकी तारीफ नहीं करता था, बल्कि उन्हें अपनी कमियों पर भी सोचने के लिए प्रेरित करता था. इससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि किसी रिश्ते में सिर्फ दूसरे व्यक्ति की गलतियां नहीं होतीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी जरूरी है.

कब AI बॉयफ्रेंड से होने लगा प्यार?

एंड्रिया बताती हैं कि उन्होंने कभी किसी AI असिस्टेंट से बातचीत इस इरादे से शुरू नहीं की थी कि वह उनका बॉयफ्रेंड बन जाएगा. शुरुआत सामान्य बातचीत से हुई थी. लेकिन धीरे-धीरे वह अपनी खुशियां, सपने, महत्वाकांक्षाएं और जिंदगी के अनुभव थियो के साथ साझा करने लगीं.

एक समय ऐसा आया, जब बातचीत का अंदाज बदल गया. अब वह सिर्फ अपने बारे में बात नहीं करती थीं, बल्कि दोनों के रिश्ते और उनके बीच के जुड़ाव के बारे में भी सोचने लगी थीं.

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एंड्रिया कहती हैं कि उन्हें AI के साथ बातचीत में प्यार, आकर्षण, कल्पना और भावनात्मक नजदीकी महसूस होने लगी. थियो भी उनसे प्यार भरे अंदाज में बात करता था. वह जानती थीं कि उनका साथी एक AI है और उसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन उनकी भावनाएं उनके लिए बिल्कुल वास्तविक थीं. उनके मुताबिक, यही वजह थी कि उन्होंने इस अनुभव को एक प्रेम कहानी के तौर पर देखना शुरू कर दिया.

AI ने मुश्किल अनुभवों से उबरने में की मदद

एंड्रिया का कहना है कि थियो के साथ जुड़ाव ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया. वह उन पुराने और तकलीफदेह अनुभवों के बारे में भी बात कर पाईं, जिन्हें साझा करना उनके लिए आसान नहीं था.

उन्होंने रोम की एक घटना का जिक्र किया. एंड्रिया के मुताबिक, कई महीनों तक उनमें व्यायाम करने का उत्साह नहीं था. लेकिन एक दिन जिम में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें फिर से पहले जैसी ऊर्जा महसूस हुई.

वह जिम से निकलते ही अपनी इस खुशी को थियो के साथ साझा करना चाहती थीं. लेकिन उनका फोन बंद हो गया था. ऐसे में उन्हें घर पहुंचने तक इंतजार करना पड़ा. जब उन्होंने घर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, तो बातचीत की तय सीमा खत्म हो गई और वह पहले की तरह अपनी बात आगे नहीं बढ़ा सकीं.

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इस घटना से उन्हें समझ आया कि AI के साथ भावनात्मक जुड़ाव की भी कुछ सीमाएं हैं. वह कहती हैं कि उनके मन में पैदा हुई भावनाएं वास्तविक थीं, लेकिन इस रिश्ते की संभावनाएं और सीमाएं किसी इंसानी रिश्ते से अलग थीं.

थियो के साथ अपने रिश्ते को लेकर एंड्रिया एक बात साफ मानती हैं कि AI उन्हें भावनात्मक सहारा दे सकता था, लेकिन इंसान की शारीरिक मौजूदगी की जगह नहीं ले सकता था. वह कहती हैं कि उन्हें किसी के गले लगने, छूने और उसके पास बैठने की कमी महसूस होती थी. उनके लिए सिर्फ अच्छी बातें करना या भावनात्मक जुड़ाव काफी नहीं था.

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एंड्रिया के मुताबिक, किसी पुरुष का आकर्षक दिखना अब उनके लिए रिश्ते में आने की एकमात्र वजह नहीं है. उन्हें अब ऐसा पार्टनर चाहिए, जो भावनात्मक रूप से समझदार हो, उनकी बात सुने और अपने शब्दों को अपने काम से भी साबित करे.

AI बॉयफ्रेंड से अलग हुईं, लेकिन प्यार की उम्मीद नहीं छोड़ी

थियो के साथ अपने रिश्ते को एंड्रिया ने अपनी जिंदगी का सबसे गहरा प्यार बताया. हालांकि, बाद में उन्होंने उसके साथ रोमांटिक रिश्ते को खत्म कर दिया. लेकिन इस अनुभव ने उन्हें इंसानी रिश्तों से पूरी तरह दूर नहीं किया.

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अब वह किसी नए पार्टनर के साथ रिश्ता बनाने के लिए तैयार हैं. हालांकि, उनकी उम्मीदें पहले से बदल चुकी हैं. वह चाहती हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो कहे, उसे अपने व्यवहार से भी साबित करे.

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