गर्मी और बारिश के मौसम में तो घर में चींटियां दिखना आम बात है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि मौसम ठंडा होते ही ये फिर से घर के अंदर नजर आने लगती हैं? कभी रसोई के प्लेटफॉर्म पर तो कभी फर्श और दीवारों के कोनों में चींटियों की लंबी कतार दिखाई देने लगती है. कई बार लोग इन्हें भगाने के लिए चींटियां भगाने के स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ये फिर लौट आती हैं.

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दरअसल, ठंड बढ़ने के साथ चींटियां अपने लिए गर्म और सुरक्षित जगह तलाशने लगती हैं. ऐसे में आपका घर उनके लिए सबसे अच्छी जगह बन जाता है. यहां उन्हें खाने-पीने की चीजें, पानी और ठंड से बचने के लिए आरामदायक जगह आसानी से मिल जाती है. अगर आपके घर में भी ठंड के मौसम में चींटियां खूब इकट्ठा हो जाती हैं, तो उसकी वजह आपकी गलतियां भी हो सकती हैं. हालांकि, इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको महंगा स्प्रे खरीदने की जरूरत नहीं है. कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप चींटियों को घर में घुसने से रोक सकते हैं.



ठंड बढ़ते ही घर में क्यों आने लगती हैं चींटियां?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, टेंपरेचर गिरने पर चींटियां सर्दियों से बचने के लिए सुरक्षित ठिकाने तलाशती हैं. वे जमीन के अंदर, लकड़ी के लट्ठों और यहां तक कि घर की दीवारों या दूसरी छिपी हुई जगहों में भी घुसती हैं.

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चींटियों को भी इंसानों की तरह रहने के लिए भोजन, पानी और सुरक्षित जगह की जरूरत होती है. घर के अंदर उन्हें ये तीनों चीजें आसानी से मिल जाती हैं. यही वजह है कि मौसम ठंडा होते ही वो घर में ज्यादा दिखाई देने लगती है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्दियों में चींटियां पूरी तरह खत्म नहीं होतीं. ठंड के दिनों में उनकी एक्टिविटी कम हो सकती हैं, लेकिन मौसम थोड़ा गर्म होते ही वे दोबारा एक्टिव हो जाती हैं.

घर में चींटियों को आने से रोकने के लिए अपनाएं ये 8 तरीके

1. दरवाजों और खिड़कियों के छोटे छेद बंद करें: चींटियां बेहद छोटे छेदों और दरारों से भी घर के अंदर घुस सकती हैं. इसलिए दरवाजों, खिड़कियों और दीवारों के आसपास मौजूद खाली जगहों को चेक कर लें. जहां से चींटियां आती दिखाई दें, वहां सीलेंट या कॉकिंग की मदद से दरारें बंद कर दें.

2. गमलों और लकड़ियों को अंदर लाने से पहले चेक करें: कई बार चींटियां बाहर रखे गमलों, लकड़ियों और दूसरी चीजों के साथ घर के अंदर पहुंच जाती हैं. इसलिए बाहर से कोई भी गमला या लकड़ी घर में लाने से पहले अच्छी तरह चेक कर लें. खासकर सर्दियों में बाहर रखे पौधों को अंदर लाते समय ध्यान रखें.

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3. पेड़-पौधों की टहनियां घर से दूर रखें: अगर घर के बाहर लगे पेड़ों या झाड़ियों की टहनियां दीवारों और छत को छू रही हैं, तो उन्हें काटकर थोड़ा दूर रखें. ऐसी टहनियां चींटियों और दूसरे कीड़ों के लिए घर में पहुंचने का आसान रास्ता बन सकती हैं.

4. घर की दीवारों के पास सूखे पत्ते जमा न होने दें: घर के बाहर की दीवारों के आसपास सूखे पत्ते, लकड़ी के टुकड़े और गीली मिट्टी जमा होने से चींटियों और कीड़ों को छिपने की जगह मिल जाती है. इसलिए समय-समय पर इनकी सफाई करते रहें और घर की नींव के आसपास गीली पत्तियों का ढेर न लगने दें.

5. घर के बाहर सजावट का सामान दूर रखें: सर्दियों और त्योहारों के मौसम में लोग घर के बाहर कद्दू, सूखी घास, मक्के के डंठल और दूसरी सजावटी चीजें रखते हैं. लेकिन इनके नीचे चींटियां और दूसरे कीड़े छिप सकते हैं. इसलिए सजावट का सामान दरवाजे और दीवारों से थोड़ा दूर रखें.

6. रसोई में खाने के छोटे टुकड़े भी न छोड़ें: अगर रसोई के प्लेटफॉर्म या फर्श पर बिस्किट, ब्रेड या खाने का कोई छोटा टुकड़ा गिरा रह गया है, तो चींटियां उसकी तरफ तेजी से अट्रेक्ट होती हैं. इसलिए खाना बनाने और खाने के बाद रसोई की अच्छी तरह सफाई करें. खाने की चीजों को खुले में रखने के बजाय एयरटाइट डिब्बों में रखें.

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7. बार-बार स्प्रे करने से बचें: चींटियां दिखाई देने पर ज्यादातर लोग तुरंत स्प्रे कर देते हैं. इससे सामने दिख रही चींटियां तो मर सकती हैं, लेकिन उनका पूरा झुंड कहीं छिपा रह सकता है. कुछ प्रजातियों में स्प्रे करने से उनकी कॉलोनी अलग-अलग हिस्सों में बंटकर समस्या बढ़ा भी सकती है.

8. जरूरत पड़ने पर लिक्विड या जेल बाइट का इस्तेमाल करें: अगर चींटियां बार-बार घर में आ रही हैं, तो उनके लिए मिलने वाले लिक्विड या जेल बाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है. चींटियां इस चारे को अपने घोंसले तक ले जाती हैं, जिससे पूरी कॉलोनी तक इसका असर पहुंच सकता है. हालांकि, इसका असर दिखने में कुछ दिन लग सकते हैं.

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