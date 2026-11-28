टीवीएस ने ग्लोबल मार्केट में अपने नए कार्गो ट्राइसाइकिल को पेश किया है. कंपनी दावा करती है कि ये ट्राइसाइकिल 1 टन तक की पेलोड क्षमता के साथ आती है. हम बात कर रहे हैं टीवीएस अरमाडो (TVS Armado) की, जिसे कंपनी ने आखिरी छोर तक माल ढोने के लिए तैयार किया है.

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ये मॉडल अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा. इसका लुक एक बाइक और टेम्पो का मिलाजुला अवतार लगता है. अरमाडो के जरिए कंपनी का फोकस कमर्शियल मोबिलिटी पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने पर है.

इसमें 200 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है. साथ ही इसमें दो मीटर का कार्गो बेड आता है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 230 एमएम है. कंपनी इसे भारत में लॉन्च करेगी या नहीं अभी इसकी जानकारी नहीं है. ये ट्राइसाइकिल अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग कीमत पर मिलेगी.

इंजन और पावर

टीवीएस अरमाडो में 200 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो 10.6kW की पावर (लगभग 14.2 बीएचपी) और 15.5 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसमें 5 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलता है. अरमाडो में 16 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है.

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कंपनी का कहना है कि इस इंजन को कमर्शियल जरूरतों, हैवी लोड्स, भारी ट्रैफिक जैसी तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. अरमाडो के मुख्य फीचर्स में से एक दो मीटर लंबा कार्गो बेड है, जिस पर टीवीएस की मानें तो 1 टन तक की क्षमता का वजन रखा जा सकता है.

क्यों खास है ये ट्राइसाइकिल?

इस पर अलग-अलग तरह से सामान के लिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है. ये कार्गो बेड तीन तरफ से खुलता है, जिसकी वजह से इस पर कोई सामान रखा या उसे उतारना आसान हो जाता है. खासकर उन जगहों पर जहां पार्किंग की जगह कम है. इसमें 230 एमएम का ग्राउंड क्लियरलेंस मिल जाता है.

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टीवीएस का कहना है कि इन फीचर्स की वजह से ट्राइसाइकिल को अलग-अलग कंडीशन के लिए तैयार किया जा सकता है. दूसरे फीचर्स की बात करें, तो इसमें फुली डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है.

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