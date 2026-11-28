Sahitya Aajtak 2026: सितारों से सजे साहित्य आजतक का दूसरा दिन भी बेहद खास और मनोरंजन से भरा रहा. बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरमान मलिक ने अपनी रूहानी आवाज से साहित्य आजतक के मंच पर सूरों का ऐसा जादू बिखेरा कि हर कोई झूम उठा. उन्होंने इस दौरान अपने करियर और गानों को लेकर भी बात की.

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अपनी म्यूजिकल जर्नी पर बोले अरमान मलिक

अपनी सिंगिंग जर्नी पर बात करते हुए अरमान मलिक ने कहा- मैं खुद के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूं, लेकिन बचपन से अलग चीजें करना चाहता हूं. अलग भाषा में गाना चाहता हूं. अलग जॉनर्स ट्राई करना चाहता हूं. मैंने सोचा नहीं था कि लोग मुझे वर्सेटाइल कहेंगे, इसलिए मैं ये सब करूंगा, लेकिन ये मेरे अंदर की चाह थी कि मैं अलग भाषाओं में गाना गाऊं.

अरमान ने आगे कहा- हमारा देश बहुत बड़ा है. मैं जहां भी जाता हूं, तो उनके गाने गाता हूं. हर शहर में मेरे गानों की सेट लिस्ट बदलती रहती है. मैं अलग-अलग शहरों के लोकल लैंग्वेज में गा सकता हूं. वही मेरा उद्देश्य रहा है. मुझे कई बारे तेलुगू गाने की रिक्वेस्ट भी मिलती है.

खुद को लकी मानते हैं अरमान

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अरमान से पूछा गया कि वो ऐसी जनरेशन में बड़े हुए हैं, जहां प्लेबैक सिंगिंग, बॉलीवुड और इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी है. तो क्या वो खुद को लकी फील करते हैं? इसपर अरमान बोले- बहुत लकी फील करता हूं, कम आर्टिस्ट को कम उम्र में ये मुकाम हासिल होता है. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सभी सपने इतनी जल्दी पूरे हो जाएंगे. बहुत सारे सपने पूरे हो चुके हैं. लेकिन अभी भी बहुत सपने पूरे करने बाकी हैं. मेरे साथ कई ऐसी चीजें हुई हैं, जो मेरी उम्र के आर्टिस्ट्स के साथ नहीं हुई हैं. इसलिए मैं खुद को लकी समझता हूं.

4 साल की उम्र से गा रहे गाना

'मैं अपने मॉम डैड को अपनी सक्सेस का क्रेटिड देना चाहता हूं. उनका भरोसा रहा है मुझपर. 4 साल की उम्र में मैंने सिंगिंग शुरू की थी. मैंने सिंगिंग क्लासेस ली थीं. 8 साल की उम्र में मैंने स्टूडियो में अपना पहला गाना गाया था. मुझे इंडस्ट्री में 19 साल हो गए हैं, लेकिन लोगों को मेरा पिछला 10 साल का करियर ही दिखता है, लेकिन असल में मेरा सफर काफी लंबा रहा है. '

अरमान आगे बोले- 8 साल की उम्र में मैंने एक एड के लिए गाना गाया था, जिसके लिए मुझे 20 हजार का चेक मिला था. स्पेशल फील होता है कि 8 साल की उम्र में गाना गाने पर मैंने पैसे कमाए. तभी से मेरा प्लेबैक सिंगिंग का सफर शुरू हुआ.

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क्या संगीत के परिवार में पैदा होने पर कोई कीमत चुकानी पड़ती है? इस सवाल पर अरमान बोले- बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि आपके अंकल अनु मलिक हैं. आपके पिता डब्बू मलिक हैं, तो सबकुछ आसानी से मिल गया होगा. लेकिन मेरी सिंगिंग की शुरुआत एक रियलिटी शो 'सा रे गा मा पा' लिटिल चैंप से हुई थी. मेरी मॉम ने पापा को बताए बिना मुझे वहां पार्टिसिपेट करवाया था, क्योंकि इंडस्ट्री के लोगों ने कभी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट नहीं किया था. इसलिए ऐसा था कि डैड को पता न लगे.

'लेकिन मैं बचपन से ही लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं क्या कर सकता हूं. मैंने अपना नाम वहां सिर्फ अरमान लिखा था, ताकि लोगों को मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता न चला. मेरी खुद की जंग मेरे साथ थी. मैं लोगों को ये प्रूफ करना चाहता था कि मेरी पहचान मेरी सिंगिंग से है, मेरी म्यूजिकल फैमिली की वजह से नहीं. मैं एक बहुत बड़ी म्यूजिकल फैमिली से ताल्लकु रखता हूं. मेरे दादा 60s के बहुत बड़े कंपोजर थे, लेकिन उन्हें वो मुकाम नहीं मिला, जो वो चाहते थे. मुझे लगता है कि आज मैंने और मेरे भाई अमाल ने उनके लिए ये अचीव किया है.'

परिवार से अलग खुद की कैसे बनाई पहचान?

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नेपोटिज्म पर अरमान बोले- ब्रेक मुझे भी मिला. हमारी फैमिली ने इंडस्ट्री में इतने सालों तक काम किया, तो मुझे मौका मिला सलमान सर को अपनी एल्बम सुनाने का. सलमान सर ने तब मुझे 'जय हो' में गाने का मौका दिया. वो बॉलीवुड में मेरा डेब्यू गाना था. लेकिन उसके एक साल तक हमें कोई गाना नहीं मिला. फैमिली की वजह से ब्रेक मिल जाता है, लेकिन शुरुआत में कामयाबी नहीं मिली. लेकिन फिर मेहनत खुद को ही करनी होती है.

अरमान ने अपनी जर्नी पर आगे कहा- मेरी फैमिली में सब कंपोजर रहे हैं, मैंने सोचा था कि कंपोजर की फैमिली से मैं सिंगर बनूंगा. अपनी खुद ही पहचान बनाना मुश्किल है, क्योंकि अक्सर लोग फैमिली की परछाई में रह जाते हैं. लेकिन आज मैंने अपनी पहचान खुद बनाई है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है.

किरदार के लिए और अपनी आइडेंटिटी के लिए गाना कितना मुश्किल है?

इसपर अरमान कहा कि बहुत अलग होता है. एक गाना गाया था 'चले आना', 'दे दे प्यार दे' फिल्म का...स्टूडियो में मेरी, भाई अमाल मलिक से काफी लड़ाई हुई थी. मेरी आवाज यंग एक्टर्स पर आसानी से चली जाती है. लेकिन सलमान सर या अजय सर के लिए गाने के लिए मुझे उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बदलाव के साथ गाना पड़ता है. मेरी नेचुरल आवाज थोड़ी यंग है.

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एक्टर की आवाज बन जाना अच्छा है या डरावना? इस सवाल पर अरमान ने कहा- मैंने करियर में कई एक्टर्स के लिए गाया है. ऐसा लगा नहीं कि सिर्फ किसी फिक्स्ड एक्टर के लिए मेरी आवाज है. पहले ऐसा इसलिए होता था कि बहुत सारे गाने सिर्फ एक दो सिंगर्स ही गाते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा सिंगर्स और कंपोजर हैं. तो एक स्टार के लिए एक आवाज को मैंटेन करना मुश्किल होता है.

अरमान ने सुशांत सिंह राजपूत को किया याद

अपनी आवाज पर बात करते हुए अरमान बोले- जैसे एम एस धोनी मूवी में मैंने चार गाने गाए थे. उसी आवाज में सभी गाए गाए, तो फिल्म में मेरी एक जर्नी रही है. जब भी मैं एम एस धोनी की बात करता हूं तो मुझे सुशांत सिंह राजपूत की याद आ जाती है. वो हमारी इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक थे. मुझे इमोशनल फील होता है जब भी मैं इस फिल्म और गाने के बारे में बात करता हूं.

अरमान मलिक ने अपनी म्यूजिकल जर्नी शेयर करने के साथ अपने कई खूबसूरत और हिट गाने गाकर साहित्य के मंच पर समां बांध दिया. उन्होंने 'तू पहला-पहला प्यार है मेरा' और 'कौन मुझे ये प्यार करेगा' गाकर हर किसी का दिल जीत लिया.

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