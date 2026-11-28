राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित साहित्य आजतक 2026 के मंच पर प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना डॉ. सोनल मानसिंह और प्रभा खेतान फाउंडेशन से जुड़े संदीप भूटोरिया ने खास सेशन, 'कला, किताबें और विरासत: परंपरा से आधुनिकता का संवाद' में शिरकत की. इस दौरान दोनों ने भारतीय कला, सांस्कृतिक विरासत, आधुनिकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई पीढ़ी के बीच कला के भविष्य को लेकर खुलकर बातचीत की.

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परंपरा आधुनिकता की विरोधी नहीं है'

साहित्य और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर बात करते हुए संदीप भूटोरिया ने कहा कि परंपरा और आधुनिकता को एक-दूसरे के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए. आधुनिकता का मतलब केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है. उन्होंने सोनल मानसिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने शास्त्रीय नृत्य की परंपरागत शैली को बनाए रखते हुए पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और स्त्री शक्ति जैसे आधुनिक विषयों को अपनी प्रस्तुतियों में शामिल किया है.

भूटोरिया ने कहा, 'भारत का सांस्कृतिक भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि हम अपने अतीत को कितनी निष्ठा से संजोकर रखते हैं, बल्कि इस बात से तय होगा कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को कितनी रचनात्मकता के साथ भविष्य तक पहुंचाते हैं.'

बुकर पुरस्कार विजेता और ग्रामीण लेखक को एक जैसा मंच

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प्रभा खेतान फाउंडेशन की यात्रा का जिक्र करते हुए संदीप भूटोरिया ने कहा कि साहित्य के क्षेत्र में काम करने के दौरान कई चुनौतियां आईं. उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन उन्होंने अपनी परंपरागत कार्यशैली को नहीं छोड़ा.

उन्होंने बताया कि फाउंडेशन ने क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों को भी उतनी ही प्रमुखता दी है, जितनी अंग्रेजी के किसी बुकर पुरस्कार विजेता लेखक को दी जाती है. ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लेखकों को भी वही मंच और सम्मान दिया गया है. आज उनका काम करीब 60 से 65 शहरों तक पहुंच चुका है.

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'बढ़ते स्क्रीन टाइम के लिए सिर्फ बच्चों को दोष देना गलत'

नई पीढ़ी के बढ़ते स्क्रीन टाइम पर संदीप भूटोरिया ने कहा कि इसके लिए केवल बच्चों को दोष देना गलत है. बच्चे वही सीखते हैं, जो वे अपने घर में देखते हैं. उन्होंने कहा, 'मेरे ख्याल से हमारे घर में 20 साल से टीवी नहीं है. न हमारे फ्लैट में टीवी है, न बेडरूम में और न ड्राइंग रूम में. मेरी बेटी 10 साल की है, वह भी टीवी या आईपैड नहीं देखती. इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं है या मैं पिछड़ा हुआ व्यक्ति हूं.'

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उन्होंने कहा कि अगर माता-पिता खुद दिनभर स्क्रीन से चिपके रहेंगे तो बच्चों में भी वैसी ही आदतें विकसित होंगी.

AI के भविष्य को लेकर जताई चिंता

संदीप भूटोरिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल पर भी चिंता जाहिर की. उन्होंने विदेश में एक होटल की जनरल मैनेजर से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए बताया कि अब ग्राहक AI की मदद से शिकायत लिख रहे हैं और होटल भी AI की मदद से उसका जवाब दे रहे हैं. ऐसे में वास्तविक संवाद कहीं पीछे छूट रहा है.

उन्होंने कहा कि हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं. AI के कितने भी फायदे हों, लेकिन यह हमें भविष्य में कहां लेकर जाएगा, इसे लेकर वह आशावादी नहीं हैं.

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