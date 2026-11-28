सर्दियों का मौसम आते ही देश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाने लगता है. सुबह के समय सड़कों पर कुछ मीटर दूर देख पाना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अक्सर आपने देखा होगा कि कोहरे की वजह से गाड़ियां धीरे चलती हैं और कई बार सड़क हादसे भी हो जाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सड़क पर कुछ दिखाई नहीं देता, तो ट्रेन और हवाई जहाज अपना रास्ता कैसे तय करते हैं?

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ट्रेन और हवाई जहाज हजारों यात्रियों को लेकर सफर करते हैं. ऐसे में घने कोहरे के बीच भी उन्हें सही रास्ते पर चलाना और सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाना बड़ी चुनौती होती है. खास बात यह है कि इन दोनों के रास्ता तय करने का तरीका एक जैसा नहीं होता. इनके पास ऐसे कई आधुनिक सिस्टम होते हैं, जो कम दिखाई देने पर भी रास्ता पहचानने और दूसरी गाड़ियों से दूरी बनाए रखने में मदद करते हैं.

सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की. दरअसल, ट्रेन सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की तरह अपना रास्ता खुद नहीं चुनती. उसके लिए पहले से रेलवे ट्रैक बिछे होते हैं. ट्रेन उन्हीं पटरियों पर चलती है. इसलिए कोहरे में भी ट्रेन को रास्ता भटकने का डर नहीं होता. लेकिन असली चैलेंज सिग्नल देखने और ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल करने की. इसके लिए रेलवे कई तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करता है.

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सिग्नल और आधुनिक तकनीक से मिलती है मदद

रेलवे ट्रैक पर अलग-अलग जगह सिग्नल लगाए जाते हैं. ये सिग्नल लोको पायलट यानी ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर को बताते हैं कि आगे रास्ता साफ है या ट्रेन को रुकना है. कोहरे में जब सिग्नल दूर से दिखाई नहीं देते, तब रेलवे फॉग सेफ्टी डिवाइस जैसी तकनीक का इस्तेमाल करता है. इस डिवाइस में आगे आने वाले सिग्नल, रेलवे क्रॉसिंग और दूसरी जरूरी जगहों की जानकारी पहले से दर्ज होती है. ट्रेन जब किसी सिग्नल के पास पहुंचती है, तो डिवाइस लोको पायलट को उसकी दूरी के बारे में जानकारी देता है. इससे ड्राइवर को पता चल जाता है कि आगे कौन-सा सिग्नल आने वाला है और उसे कितनी सावधानी बरतनी है.

कोहरे में ट्रेन की रफ्तार क्यों कम कर दी जाती है?

जब कोहरा बहुत घना होता है, तो लोको पायलट को सिग्नल और ट्रैक के आसपास की चीजें साफ दिखाई नहीं देतीं. ऐसे में ट्रेन की रफ्तार कम कर दी जाती है. जरूरत पड़ने पर ट्रेन को रोकना भी पड़ सकता है. इसका मकसद यह होता है कि ड्राइवर को सामने कोई रुकावट या खतरा दिखने पर ट्रेन को सुरक्षित तरीके से रोका जा सके.

जब आसमान में कुछ दिखाई नहीं देता, तो हवाई जहाज कैसे उड़ता है?

हवाई जहाज अपना रास्ता तय करने के लिए कई एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है. इसमें जीपीएस, रडार और नेविगेशन सिस्टम की अहम भूमिका होती है. हवाई जहाज में जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लगा होता है. यह सैटेलाइट की मदद से विमान की लोकेशन बताता है. इससे पायलट को पता चलता है कि विमान इस समय कहां है और उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है. इस तकनीक की मदद से पायलट को हर समय बाहर देखकर रास्ता तय करने की जरूरत नहीं पड़ती.

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रडार से रखी जाती है नजर

हवाई जहाज के सुरक्षित सफर में रडार भी बहुत जरूरी होता है. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) यानी हवाई यातायात नियंत्रित करने वाली टीम रडार की मदद से आसमान में उड़ रहे विमानों की स्थिति पर नजर रखती है. इससे पता चलता है कि कौन-सा विमान कहां उड़ रहा है और दूसरे विमान से उसकी कितनी दूरी है. एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट को जरूरी निर्देश भी देता है, ताकि दो विमान एक-दूसरे के बहुत करीब न आएं.

क्या कोहरे में भी हवाई जहाज उतर सकता है?

हां, लेकिन इसके लिए एयरपोर्ट पर खास तकनीक की जरूरत होती है. इसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) कहते हैं. यह सिस्टम विमान को रनवे तक पहुंचने में मदद करता है. इसकी मदद से पायलट को पता चलता है कि विमान रनवे के मुकाबले किस दिशा में है और उसे कितनी ऊंचाई पर रहना है. हालांकि, हर एयरपोर्ट और हर विमान में एक जैसी सुविधा नहीं होती. अगर कोहरा बहुत ज्यादा है और दिखाई देने की स्थिति तय सीमा से कम है, तो विमान की लैंडिंग रोक दी जाती है या उसे दूसरे एयरपोर्ट पर भेज दिया जाता है.

क्या कोहरे में ट्रेन और हवाई जहाज का सफर पूरी तरह सुरक्षित होता है?

कोहरे में ट्रेन और हवाई जहाज दोनों के सफर में सावधानी बरतना जरूरी होता है. आधुनिक तकनीक से रास्ता पहचानना और सुरक्षा बनाए रखना आसान हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खराब मौसम में कोई खतरा नहीं होता. ट्रेन में रेलवे सिग्नल, फॉग सेफ्टी डिवाइस और रफ्तार पर नियंत्रण की मदद ली जाती है. वहीं हवाई जहाज में GPS, रडार, नेविगेशन सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जैसी तकनीक काम आती हैं. अगर मौसम बहुत खराब हो, तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन की रफ्तार कम की जा सकती है और हवाई जहाज की उड़ान या लैंडिंग में देरी हो सकती है.

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