हर किसी के लिए करियर एक सपना नहीं जीने की उम्मीद होती है. हैदराबाद की रहने वाली बाला साहित्य वडलामणि की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी. आर्थिक तंगी की वजह उन्होंने कभी भी अपने बड़े सपनों को पीछे नहीं होने दिया. पैसे की तंगी और पुरुष प्रधान परिवार से आने वाली बाला कहती हैं कि घर छोड़कर US जाना सिर्फ हायर एजुकेशन लेने के लिए नहीं था. यह अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाने के बारे में भी था.

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उन्होंने यूट्यूबर उमंग चौधरी को दिए इंटरव्यू में बताया कि वह एक ऐसे परिवार में पली-बढ़ीं, जहां महिलाओं को अपने फैसले लेने की ज्यादा आजादी नहीं थी. ऐसे में अगर उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने थे और अपने सपनों को पूरा करना था, तो उन्हें जोखिम उठाकर आगे बढ़ना ही था और उन्हें अपने सपनों से बहुत प्यार था.

यूनिवर्सिटी में एडमिशन

अपने फैसले खुद लेने के लिए उठाया गया यह कदम बाला साहित्य वडलामणि के करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ. उनकी पढ़ाई हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुई और आगे चलकर वह अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज पहुंचीं. इसके बाद उन्होंने मॉर्गन स्टेनली, अमेजन और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों में काम किया.

इंटरव्यू में वडलामणि ने अपनी पढ़ाई, करियर में आए बदलाव, सैलरी में बढ़ोतरी और अमेरिका में बसने के सफर के बारे में बताया. उन्होंने यह भी साझा किया कि सालाना 10 लाख डॉलर (करीब 8 करोड़ रुपये से ज्यादा) कमाने के बावजूद उन्होंने बड़ी टेक कंपनियों की नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला क्यों लिया.

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यूनिवर्सिटी से लीग कैंपस तक

बता दें कि वडलामणि ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की है. जहा उन्हें पहला रैंक मिला और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने उन्हें एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए सम्मानित किया.

बाद में उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री ली. अपने मास्टर प्रोग्राम के दौरान, उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी में एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर भी पढ़ाई की, जहां उनका GPA 4.0 रहा.

लेकिन सवाल यही कि उन्होंने US जाने का ही सपना क्यों देखा? US जाने का उनका कदम एक बड़े पर्सनल गोल के साथ आया था.

उन्होंने कहा कि डार्टमाउथ में मास्टर डिग्री के लिए US जाना भी उनकी आजादी और आत्मनिर्भरता पाने का तरीका था.

वह F-1 स्टूडेंट वीजा पर US आई थीं. लेकिन, उनका इमिग्रेशन की जर्नी आसान नहीं थी. उनका H-1B वीजा तीसरी कोशिश में लॉटरी में चुना गया और रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस (RFE) के बाद मंजूर हो गया. अपने बिग टेक करियर के आखिर में, उन्होंने O-1 वीजा लिया और EB-1A वीजा भी हासिल किया, जो खास काबिलियत वाले लोगों के लिए होता है.

चेंज की तीन कंपनियां और सैलरी हो गई दोगुनी

वडलामनी ने मॉर्गन स्टेनली में एक टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के तौर पर अपना प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत की और फिर कंपनी में प्रोडक्ट ओनर के रोल पर काम किया. कॉलेज से निकलते ही उनकी पहली सालाना सैलरी लगभग USD110,000 (लगभग Rs 1.02 करोड़) थी. वहां रहने के दौरान, यह बढ़कर लगभग USD130,000 (लगभग Rs 1.21 करोड़) हो गई.

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अगले स्विच से एक बड़ी छलांग आई

वह Amazon में चली गईं, जहां उन्होंने इंटरनेशनल सेलर्स के लिए पेमेंट और वॉइस-बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स पर काम किया, जिसमें Alexa पर ऑडियो एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस भी शामिल थे. मॉर्गन स्टेनली की सैलरी के मुकाबले उनका कम्पेनसेशन दोगुना से भी ज्यादा था. कुछ साल बाद, वह मेटा में चली गईं, जहां उनका कम्पेनसेशन फिर से दोगुना से ज्यादा हो गया और यह छह अंकों की रेंज में पहुंच गया.

मेटा में उन्होंने भरोसे और सुरक्षा पर काम किया, जिसमें इंस्टाग्राम और मैसेंजर में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लाना भी शामिल था. बाद में वह आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट में चली गईं. उन्होंने कहा कि मेटा में उनका सालाना वेतन USD1 मिलियन से थोड़ा ज्यादा था.

इसका मतलब है कि उन्हें USD1 मिलियन से ज्यादा सालाना सैलरी मिलेगी, जो 9.29 करोड़ रुपये से अधिक है. उनकी लिंक्डइन करियर टाइमलाइन में यह भी बताया गया है कि वह 28 साल की उम्र में मिलियनेयर बनीं, 30 साल की उम्र में मल्टीमिलियनेयर बनीं और 31 साल की उम्र में सालाना USD1 मिलियन से ज्यादा की कमाई कर रही थी.

वह बिग टेक से क्यों दूर चली गईं?

सीनियर पदों पर काम करने और सालाना सात अंकों (डॉलर में) का मुआवजा पाने के बावजूद बाला साहित्य वडलामणि ने बिग टेक कंपनियों की नौकरी छोड़ने का फैसला किया. उनका कहना है कि किसी कंपनी या इंडस्ट्री को छोड़ना जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं होना चाहिए. इसके लिए पहले यह से प्लानिंग जरूरी है कि आप अपने करियर से क्या चाहते हैं और किस तरह का काम आपको संतुष्टि देता है.

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अब वडलामणि अपना एडवाइजरी बिजनेस चला रही हैं. इसमें वह स्टार्टअप के फाउंडर्स और उनकी टीमों को प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, काम को बेहतर तरीके से लागू करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बिजनेस से जोड़ने में मदद करती हैं. इसके अलावा, वह मिड और सीनियर लेवल के प्रोडक्ट लीडर्स को करियर में आगे बढ़ने के लिए गाइड भी करती हैं. आगे चलकर उनका लक्ष्य ऐसा करियर बनाना है, जिसमें एडवाइजरी के काम के साथ अपनी दूसरी पसंद और प्रोफेशनल मौकों को भी जगह दे सकें.

नौकरी बदलने से पहले खुद से पूछें ये 3 सवाल

जो लोग नौकरी बदलने या मौजूदा कंपनी में बने रहने को लेकर असमंजस में हैं, उनके लिए वडलामणि ने तीन सवालों का एक तरीका बताया है. उन्होंने कहा कि नई नौकरी चुनने से पहले खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह रोल आपको ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका देगी, जिनसे अभी तक आपका संपर्क नहीं है? क्या यहां आपको नई स्किल्स सीखने को मिलेगी? क्या इस नौकरी से भविष्य में करियर के नए रास्ते खुलेंगे?

उनका सुझाव है कि अगर इन तीन में से कम से कम दो सवालों का जवाब हां है, को नौकरी के विकल्प पर सोचा जा सकता है. हालांकि, वह यह भी कहती हैं कि करियर से जुड़े फैसले हर व्यक्ति की मौजूदा जरूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हैं. किसी के लिए करियर में तरक्की और नई चीजें सीखना जरूरी हो सकता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सेहत, परिवार और वर्क-लाइफ बैलेंस ज्यादा मायने रख सकता है.

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स्टार्टअप में नौकरी के लिए क्या है सलाह?

स्टार्टअप में काम करने की इच्छा रखने वाले प्रोफेशनल्स को वडलामणि सलाह देती हैं कि वे सिर्फ अपनी स्किल्स के बारे में बताने तक सीमित न रहें. उन्हें ऐसा पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए, जिससे उनके काम और काबिलियत का पता चले. इसके साथ ही प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना और लोगों के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना भी जरूरी है.

करियर में आगे बढ़ने के लिए वह खुद पर भरोसा करने और जोखिम उठाने की सलाह देती हैं. उनका कहना है कि शुरुआत में उन्होंने खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं माना था, लेकिन सही रणनीति, फोकस और मेहनत करने की इच्छा ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की.



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