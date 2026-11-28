

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर-बहराइच मार्ग पर शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसे में कार सवार पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि उनके 14 वर्षीय बेटे और सात वर्षीय बेटी की हालत गंभीर है. हादसा कोतवाली देहात क्षेत्र के कल्ला भट्टा के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में सामने से जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखचे उड़ गए.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया स्थित ठाकुराई टोला निवासी 45 वर्षीय अखिलेश कुमार अविनाशी अपनी पत्नी पूनम, बेटे दिव्यांश और बेटी निष्ठा के साथ लखीमपुर में शादी समारोह में शामिल होने गए थे. शादी समारोह से लौटते समय उनकी कार कल्ला भट्टा के पास खड़े ट्रक से टकरा गई.

हादसे में अखिलेश कुमार अविनाशी और उनकी पत्नी पूनम की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

शादी में शामिल होने गए थे

घायल बच्ची निष्ठा ने बताया कि वह 26 नवंबर को हुई अपनी मौसी की शादी में शामिल होने नानी के घर गई थी. शनिवार सुबह करीब चार बजे वह परिवार के साथ वहां से निकली थी. इसके बाद उसे कुछ याद नहीं है. प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि हादसे की सूचना परिजनों को दे दी गई है. पुलिस आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है.

---- समाप्त ----