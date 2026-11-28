आरजेडी के राज्यसभा सांसद और लेखक मनोज झा ने साहित्य आजतक के मंच से मंटो, अमृता प्रीतम और राही मासूम रजा को याद किया. उन्होंने कहा कि अगर ये लेखक आज हमारे बीच होते तो शायद मौजूदा हालात देखकर निराश होते. मनोज झा ने कहा कि हमने सोचा था कि हम उस दौर से आगे निकल जाएंगे और एक बेहतर हिंदुस्तान बनाएंगे, लेकिन शायद हम चूक गए.

और पढ़ें

मनोज झा से पूछा गया कि आज मंटो और अमृता प्रीतम होते तो देश और समाज को किस नजर से देखते. इस पर उन्होंने बताया कि अपने लेख में उन्होंने इसी कल्पना के जरिए इन लेखकों की आज के दौर में प्रासंगिकता समझने की कोशिश की थी. उन्होंने मंटो की कहानियों 'खोल दो' और 'ठंडा गोश्त' के पात्रों का जिक्र किया. साथ ही सवाल उठाया कि आज अमृता प्रीतम 'वारिस शाह' के जरिए क्या कहतीं और उनकी किताब 'रसीदी टिकट' में कौन से नए पन्ने जुड़ते.

'तब आपका गंगोली बंटा था, अब पूरा देश बंट गया है'

मनोज झा ने राही मासूम रजा को अपना दोस्त, फिलॉसफर और गाइड बताया. उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में मंदिर-मस्जिद आंदोलन के दौरान राही मासूम रजा ने अपने दोस्त कमलेश्वर को चिट्ठी लिखी थी, 'यार कमलेश्वर, यह मौसम बदलने का नाम क्यों नहीं ले रहा.' इसी संदर्भ में मनोज झा ने राही मासूम रजा को एक खत लिखा था. उसमें उन्होंने कहा था, 'राही साहब, तब आपका गंगोली बंटा था, अब लगभग पूरा देश बंट गया है.'

Advertisement

मनोज झा ने अपनी चिट्ठी की पंक्तियां भी सुनाईं, 'सरहद आज घरों में सरहद है, गांव में सरहद है, मोहल्लों में सरहद है. इतनी सारी सरहदों के बीच हम इंसान अपनी हद भूलते जा रहे हैं.' मनोज झा ने कहा कि लेखक सिर्फ अपनी पीड़ा नहीं लिखता, बल्कि अपने समाज और अपने दौर की पीड़ा भी सामने रखता है.

'संवेदनाहीन राजनीति इंसान को ड्राई कर देती है'

मनोज झा ने कहा कि वह कई बार खुद को राजनीति में मिसफिट पाते हैं. उनके मुताबिक, राजनीति में बने रहने के लिए दांव-पेच अपनाने पड़ते हैं, लेकिन संवेदना से खाली राजनीति इंसान को भीतर से ड्राई कर देती है. उन्होंने कहा कि अलग विचारधारा वाले लोगों को दुश्मन मानने की प्रवृत्ति बढ़ी है और शत्रुता की भाषा रोजमर्रा की जिंदगी में उतर आई है.

अंत में उन्होंने कहा कि अगर मंटो, अमृता प्रीतम और राही मासूम रजा आज उनके सामने होते तो वह उनसे कहते कि आपने हमें पहले ही आगाह किया था. हमें लगा था कि हम बेहतर हिंदुस्तान बनाएंगे, लेकिन शायद चूक गए. उन्होंने कहा कि कोशिश जारी रहेगी. मनोज झा ने कहा कि नई पीढ़ी की बेसब्री में ही उन्हें भरोसा और नई ऊर्जा दिखाई देती है.

---- समाप्त ----