दशहरा से पहले धमाका... TVS ने लॉन्च की 69KM माइलेज वाली सस्ती बाइक

टीवीएस ने अपनी पॉपुलर कम्यूटर मोटरसाइकिल को अपडेट कर दिया है. हम बात कर रहे हैं टीवीएस रेडियॉन (TVS Radeon) के 2026 एडिशन की. ये बाइक ऑल-एलईडी लाइटिंग, रिवाइज्ड ग्राफिक्स और नए कलर ऑप्शन के साथ आती है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को ठीक त्योहारी सीजन की शुरुआत में लॉन्च किया है.

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त्योहारों के वक्त गाड़ियों की बिक्री बढ़ती है. इस मौके का फायदा उठाने के लिए कंपनी ने टीवीएस रेडियॉन का अपडेटेड वर्जन मैदान में उतारा है. आइए जानते हैं नई रेडियॉन में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा.

कितनी है कीमत?

नई टीवीएस रेडियॉन (TVS Radeon) की कीमत 67,100 रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है और 73,100 रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है. ये बाइक तीन वेरिएंट्स- बेस, डिजी-ड्रम और डिजी-डिस्क में आएगी. बेस वेरिएंट की कीमत पहले के मुकाबले 1250 रुपये ज्यादा है. वहीं टॉप वेरिएंट यानी डिजी-डिस्क पहले के मुकाबले सस्ता है.

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सभी वेरिएंट्स की बात करें, तो बेस वेरिएंट की कीमत 67,100 रुपये एक्स शोरूम है. वहीं डिजी-ड्रम की कीमत 70,100 रुपये और टॉप स्पेक्स डिजी-डिस्क की कीमत 73,100 रुपये एक्स शोरूम है.

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क्या है बाइक में क्या?

अपडेट्स की बात करें, तो नई टीवीएस रेडियॉन में एलईडी लाइटिंग सभी वेरिएंट्स में मिलेगी. इसके अलावा नई मोटरसाइकिल में नया हेडलैम्प दिया गया है, जो सिग्नेचर डीआरएल के साथ आता है. बाइक में एलईडी टेललैम्प और एलईडी टर्न इंडीकेटर मिलता है. ये सभी फीचर्स स्टैंडर्ड हैं.

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डिजी-डिस्क में फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है, जबकि अन्य दोनों वेरिएंट्स में ड्रम ब्रेक दिए जाते हैं. मोटरसाइकिल में अपडेटेड ग्राफिक्स मिलेंगे. बेस वेरिएंट में ब्लैक और ब्लू के अलावा ब्लैक और रेड में आता है. वहीं डिजी ड्रम में ब्लैक के साथ ऑरेंज और रेड के साथ ब्लैक कलर का विकल्प मिलेगा.

टॉप वेरिएंट डिजी डिस्क में ब्लैक के साथ ऑरेंज और रेड के साथ ब्लैक डीटी मिलता है. इसके अलावा बाइक के फीचर्स में को बदलाव नहीं किया गया है. बाइक में 109.7 सीसी का एयर और ऑयल कूल्ड इंजन आता है, जो 8 एचपी की पावर और 8.7 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है.

बाइक में 10 लीटर कैपेसिटी वाला फ्यूल टैंक मिलता है. टीवीएस रेडियॉन का क्लेम्ड माइलेज 69.3 किलोमीटर प्रति लीटर का है. रेडियॉन में यूएसबी चार्जिंग और कलर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है.

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