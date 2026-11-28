बिहार की चर्चित शाही शादी संपन्न हो चुकी है. मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह अब दुल्हन बनकर अपने ससुराल बिहटा के कृष्णानगर पहुंच चुकी हैं. इस शादी की चर्चा सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि देश-विदेश तक हुई. लेकिन अब हर किसी के मन में एक सवाल है कि आखिर शिवांगी सिंह कब अमेरिका जाएंगी? क्या शादी के तुरंत बाद वह विदेश रवाना होंगी या कुछ दिन अपने परिवार के बीच रहेंगी. इस सवाल पर शिवांगी के ससुर और कमांडेंट रणविजय कुमार सिंह ने बड़ा खुलासा किया है.

और पढ़ें

शिवांगी के ससुराल वाले अब 2 जगह करेंगे रिसेप्शन पार्टी

दरअसल, शिवांगी सिंह की शादी के बाद अब उनके अमेरिका जाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं. इस पर उनके ससुर रणविजय कुमार सिंह ने साफ किया कि हमारे लिए बहुत खुशी का पल है. बहू अभी बेटे के साथ बिहटा के कृष्णानगर में है. हम लोग अहमदाबाद में सेटल हैं और मैं दिल्ली में पोस्टेड हूं. दो जगह रिसेप्शन पार्टी करनी है.

अमेरिका में मेरे बच्चे सेटल हैं. दोनों परिवार मिल-बैठकर तय करेंगे कि शिवांगी कब अमेरिका जाएगी. मेरी भी इच्छा है कि बहू कुछ दिन बेटे और परिवार के साथ रहे. आगे उन्होंने बताया कि जब मैं अमेरिका जाता हूं तो समझ में आता है कि वहां पारिवारिक बॉन्डिंग भारत जैसी नहीं है. मैं चाहता हूं कि बहू कुछ दिन हमारे साथ रहे, उसके बाद अमेरिका जाए.

Advertisement

कब अमेरिका जाएंगी शिवानी, ससुर ने बताया

यानी शादी के बाद शिवांगी के अमेरिका जाने की तारीख पर अभी फैसला नहीं हुआ है. पहले रिसेप्शन की तैयारियां होंगी और फिर दोनों परिवार मिलकर आगे का कार्यक्रम तय करेंगे. वहीं दूसरी तरफ, मोकामा विधायक अनंत सिंह को कोर्ट के आदेश पर आत्मसमर्पण करना है.

इसके अलावा जब इस मामले में उनके समधी रणविजय कुमार सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कहां कि मैं बिहार से बाहर रहता हूं और इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा नो कमेंट. फिलहाल शिवांगी की शादी के बाद अब सबकी नजरें, इस बात पर टिकी हैं कि आखिर नई नवेली दुल्हन कब अमेरिका जायेगी.

---- समाप्त ----