गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और जांच के लिए पुलिस अभियान चला रही है. इस दौरान पकड़े गए 27 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक, इन सभी लोगों को अलग-अलग कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिया गया था. यह कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) और पुलिस ऑपरेशंस स्टाफ ने की थी.

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यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम का है. पुलिस का कहना है कि अवैध रूप से रह रहे 27 बांग्लादेशी नागरिकों को अलग-अलग अभियानों में पकड़ा गया था. शुरुआती जांच में इनके पास भारत में रहने के लिए जरूरी वीजा, पासपोर्ट या दूसरे वैध दस्तावेज नहीं मिले थे. इन लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस ने पहले इन्हें मानेसर के डिटेंशन सेंटर ले जाया गया. वहां जरूरी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की गईं. इसके बाद शुक्रवार 27 नवंबर को इन्हें पुलिस की निगरानी में ट्रेन से रवाना किया गया.

गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, जिले में विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके दस्तावेजों की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान 27 बांग्लादेशी नागरिक पुलिस के हत्थे चढ़े. इस कार्रवाई में पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड यानी ATS और पुलिस ऑपरेशंस स्टाफ शामिल थे. दोनों टीमों ने अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की.

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पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में इन लोगों के पास भारत में रहने की अनुमति से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं मिले. न वैध वीजा, न पासपोर्ट और न ही ऐसे दूसरे कागजात, जिनसे उनके भारत में रहने को अधिकृत माना जा सके. पकड़े जाने के बाद सभी 27 लोगों को मानेसर स्थित डिटेंशन सेंटर भेजा गया. यहां उनके मामले से जुड़ी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी की गईं.

इसके बाद उन्हें वापस भेजने की तैयारी हुई. शुक्रवार को पुलिसकर्मी इन सभी को लेकर ट्रेन तक पहुंचे. पुलिस के मुताबिक, 27 लोग पुलिसकर्मियों के साथ ट्रेन में सवार हुए. उनकी यात्रा के लिए एक एक्स्ट्रा जनरल कोच ट्रेन में जोड़ा गया था. पुलिस ने बताया कि सभी लोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत ट्रेन में सवार हुए और ट्रेन रवाना हो गई. पूरी कार्रवाई पुलिस की निगरानी में की गई. गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके दस्तावेजों के सत्यापन का अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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