टोयोटा ने भारतीय बाजार में पहली फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड कार को लॉन्च कर दिया है. हम बात कर रहे हैं टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फ्लेक्स फ्यूल (Innova Hycross Flex Fuel Hybrid) की. कंपनी ने फ्लेक्स फ्यूल पावरट्रेन को कार के फेसलिफ्ट वर्जन के साथ पेश किया है. नई इनोवा हायक्रॉस में एक्सटीरियर, इंटीरियर के साथ नया पावरट्रेन भी मिलता है.

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कंपनी ने इस कार को फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अवतार में लॉन्च किया है. भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी वैगनआर भी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है, लेकिन इसमें हाइब्रिड सेटअप नहीं मिलता है.

टोयोटा की इस कार को आप ई20 से ई85 तक किसी भी ब्लेंड के पेट्रोल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. टोयोटा ने अपडेटेड पावरट्रेन को फ्लेक्स हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ब्रांड के तहत पेश किया है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

नई टोयोटा इनोवा हायक्रॉक्स फेसलिफ्ट की कीमत 19.59 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. वहीं कार का फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड अवतार 19.99 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होता है. इसका जीएक्स वेरिएंट 23.99 लाख रुपये और वीएक्स 28.79 लाख रुपये का है. वहीं कार का टॉप वेरिएंट जेडएक्स 31.99 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च हुआ है.

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फेसलिफ्ट इनोवा हायक्रॉस में बड़ा इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले मिलता है. इसमें ऑटमैन सीट जैसे फीचर्स को पहले वाले वर्जन से रिटेन किया गया है. कार में पैनोरोमिक सनरूफ और टोयोटा सेफ्टी सेंस पैकेज मिलता है.

क्या है एक्सटीरियर में खास?

अपडेटेड इनोवा हायक्रॉस में चौड़ा दिखने वाला फ्रंट फेस और सिल्वर फिनिश के साथ आने वाली बड़ी ग्रिल मिलती है. टोयोटा के लोगो के साथ प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड डीआरएल्स आती हैं. इसके अलावा कार में मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स, क्रोम डोर हैंडल्स और खिड़कियों पर भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है.

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कार में डार्क व्हील आर्च क्लैडिंग मिलती है, जिससे इस कार का लुक एक एसयूवी जैसा नजर आता है. इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट में रूफ माउंटेड स्पॉयलर और शार्क फिन एंटीना दिया गया है. ये कार पांच एक्सटीरियर कलर- सुपर वॉइट, प्लैटिनम वॉइट पर्ल, सिल्वर मैटेलिक, एटीट्यूड ब्लैक माइका और ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक में मिलेगी.

इंजन और इंटीरियर

इस कार को ई20 से लेकर ई85 तक के किसी भी ब्लेंड वाले पेट्रोल पर चलाया जा सकता है. इसमें फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ हाइब्रिड का सेटअप दिया गया है. कार में 2.0 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन सेटअप मिलता है, जो 186 एचपी की पावर ऑफर करता है. इसमें नॉर्मल, इको और पावर तीन मोड्स मिलते हैं.

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टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है. इसके साइज का ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. कंपनी ने कार में पैसेंजर कम्फर्ट का ध्यान रखा है. इसमें सेकंड रो में ऑटमैन सीट्स मिलती हैं. वहीं फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं.

दूसरे फीचर्स की बात करें, तो इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरोमिक सनरूफ के साथ 9 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम मिलता है. कार में प्री-कोलेजन सिस्टम, डायनैमिक रडार क्रूज कंट्रोल और लेन ट्रेस असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं. ये कार 6 एयरबैग के साथ आती है.

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