मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स कंपनी की पॉपुलर एसयूवी है. हाल में ही इस कार ने 6 लाख यूनिट्स की कुल सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी इस कार के फेसलिफ्ट पर काम कर रही है, जिसे हाल में ही स्पॉट किया गया है. लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में कार के इंटीरियर की एक झलक मिली है.

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पहले आए स्पाई शॉट्स की तरह फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट की लेटेस्ट तस्वीरें भी कैमोफ्लॉज से ढकी हुई थी. इस कार में नया ग्रिल, फ्रंट पार्किंग सेंसर और रियर डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं. ये सभी फीचर्स अब तक मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में नहीं मिल रहे हैं.

क्या होगा कार में खास?

फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट का लेटेस्ट स्पाई शॉट्स ऑटोमेटिक वेरिएंट का है, जिसके इंटीरियर को स्पॉट किया गया है. इस कार में वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी, जिनका कंट्रोल सीट्स के बीच सेंटर कंसोल पर मिलेगा. इसके साथ कार में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स (ईपीबी) और ऑटोमेटिक ब्रेक होल्ड फंक्शन के लिए बटन भी मिलेगी.

कैबिन में ब्लैक और बरगंडी कलर की डुअल टोन थीम मिलेगी, जो मौजूदा मॉडल में भी आती है. हालांकि, सीट्स पर नया लेदरेट अपहोल्स्ट्री डिजाइन मिलेगा. बलेनो फेसलिफ्ट की तरह ही फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में भी क्लैरियन ऑडियो सिस्टम मिलेगा.

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इसके अलावा ओवरऑल डैशबोर्ड मौजूदा मॉडल जैसा ही होगा. टेस्ट वेरिएंट में भी मौजूदा फ्रॉन्क्स जैसा ही फ्रीस्डैंड टचस्क्रीन, एसी वेंट्स और स्टीयरिंग व्हील डिजाइन दिखा है. इसके अलावा कार में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो डिजिटल मल्टी-फंक्शन डिस्प्ले के साथ आएगा. कार में पहले की तरह ही 9.0 इंच का टचस्क्रीन मिलेगा.

नया इंजन मिलेगा

फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में भी हमें बलेनो वाला नया इंजन देखने को मिल सकता है. यानी इसमें 1.2 लीटर का थ्री सिलेंडर का जेड12ई इंजन मिलेगा, जो 83 एचपी की पावर और 112 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके साथ 5 स्पीड मैन्युअल और एएमटी गियरबॉक्स मिलेगा.

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कार सीएनजी वेरिएंट में भी आएगी. इसके अलावा कार में 100 एचपी पावर वाला 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज्ड इंजन पहले की तरह ही मिलेगा. सीएनजी में इसका क्लेम्ड माइलेज 28.51 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का है. मौजूदा मॉडल की कीमत 6.90 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है और 12.03 लाख तक जाती है. नई फ्रॉन्क्स की कीमत इससे थोड़ी ज्यादा होगी.

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