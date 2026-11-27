बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह उर्फ 'छोटे सरकार' की बेटी शिवांगी की शाही शादी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है. बाढ़ के लदमा और पटना के नदवां में हुए इस भव्य आयोजन में ऐसा नजारा देखने को मिला, मानो कोई फिल्मी अवॉर्ड फंक्शन चल रहा हो. राजनीति के दिग्गजों से लेकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारों तक, हर किसी ने इस शादी में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. कहीं पवन सिंह ने स्टेज पर नोटों की बारिश करवाई तो कहीं खेसारी लाल यादव की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब दिखे. वहीं नीलम गिरी, गुंजन सिंह और शालिनी सिंह के डांस ने महफिल में ऐसा रंग जमाया कि सोशल मीडिया पर शादी के वीडियो छा गए.

और पढ़ें

पवन सिंह ने स्टेज पर मचाया गदर, जमकर हुई नोटों की बारिश

भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह जब छोटे सरकार की बेटी की शादी में पहुंचे तो जश्न का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. ब्लैक शर्ट और आंखों पर चश्मा लगाए पवन सिंह अपने पूरे स्वैग में स्टेज पर पहुंचे. इसके बाद उन्होंने अपने सुपरहिट गानों से ऐसी महफिल सजाई कि वहां मौजूद मेहमान खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए.

पवन सिंह की दमदार आवाज और जबरदस्त एनर्जी का ऐसा जादू चला कि उनके ऊपर नोटों की बारिश होने लगी. उन्होंने भी पूरे जोश के साथ दर्शकों का अभिवादन किया. शादी में उनके गाने और अंदाज ने भोजपुरी फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया. इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Advertisement

खेसारी लाल यादव की एंट्री पर उमड़ा फैंस का हुजूम

पवन सिंह के बाद भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने भी शादी में पहुंचकर सारी लाइमलाइट बटोर ली. फूलों से सजे शानदार पंडाल में जैसे ही खेसारी ने व्हाइट जैकेट और डेनिम जींस में एंट्री ली, उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

हालात ऐसे हो गए कि सुरक्षाकर्मियों और बाउंसर्स के घेरे के बावजूद फैंस उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बेताब नजर आए. कोई उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था तो कोई बस एक झलक पाने के लिए आगे बढ़ रहा था. खेसारी ने भी मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाईं. उनका यह वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

नीलम गिरी और गुंजन सिंह के डांस ने स्टेज पर लगाई आग

इस शाही शादी में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी का अंदाज भी देखने लायक रहा. लाल लहंगे में सजी नीलम जब सिंगर और एक्टर गुंजन सिंह के साथ स्टेज पर पहुंचीं तो दोनों ने अपने डांस से पूरी महफिल का माहौल बना दिया. दोनों की एनर्जी और शानदार केमिस्ट्री देखकर वहां मौजूद मेहमान सीटियां बजाते नजर आए.

Gunjan Singh and Neelam Giri setting the stage on fire at Anant Singh’s daughter’s wedding! 🔥💃 A grand wedding, a star-studded celebration, and full-on entertainment! https://t.co/paPBxqfzqz — Yash Negi (@yashsystum) November 25, 2026

नीलम गिरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शादी की तस्वीर शेयर की हैं. उनके डांस के वीडियो इंटरनेट पर खूब पसंद किए जा रहे हैं. इससे पहले भी अनंत सिंह की बेटी की शादी में नीलम अपने धमाकेदार डांस को लेकर चर्चा में रही थीं.

Advertisement

शालिनी सिंह के लटके-झटकों पर झूमे मेहमान, गुंजन सिंह ने भी जमाया रंग

शिवांगी के तिलक समारोह का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इसमें गुंजन सिंह क्रीम रंग की शेरवानी पहनकर एक्ट्रेस शालिनी सिंह के साथ स्टेज पर धमाल मचाते नजर आ रहे हैं. वहीं मैरून लहंगे में शालिनी के डांस मूव्स ने समारोह में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया.

दोनों की शानदार परफॉर्मेंस पर मेहमानों ने खूब तालियां बजाईं. भोजपुरी सितारों की एक के बाद एक धमाकेदार परफॉर्मेंस ने शादी और प्री-वेडिंग समारोहों को किसी बड़े म्यूजिकल इवेंट में बदल दिया.

अर्चना तिवारी और शिल्पी राघवानी भी आईं नजर

शादी के जश्न में भोजपुरी एक्ट्रेस अर्चना तिवारी ने भी अपनी परफॉर्मेंस से रंग जमाया. वहीं शिल्पी राघवानी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस तरह पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, नीलम गिरी, गुंजन सिंह, शालिनी सिंह और दूसरी भोजपुरी हस्तियों की मौजूदगी ने शिवांगी की शादी को और भी खास बना दिया.

ऋषिकेश लेकर पहुंचे बारात, जयमाल के बाद आसमान में हुई आतिशबाजी

अब बात करते हैं दूल्हा-दुल्हन की. शिवांगी के दूल्हे ऋषिकेश बारात लेकर बिहटा से पहुंचे थे. उनके स्वागत के लिए पहले से ही शानदार तैयारियां की गई थीं. जयमाल की रस्म के दौरान शिवांगी और ऋषिकेश ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई. इसके बाद आतिशबाजी और रंगीन रोशनी से पूरा आसमान जगमगा उठा.

Advertisement

विशाल पंडाल, शानदार सजावट और मेहमानों के लिए किए गए खास इंतजाम शादी की भव्यता को बयां कर रहे थे. हर तरफ जश्न और रौनक का माहौल था.

अनंत सिंह की बेटी की शादी में मेहमानों का हुजूम इतना ज्यादा था कि नदवां की सड़कें भी छोटी पड़ गईं. समारोह स्थल की ओर जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण कई लोग जाम से बचने के लिए खेतों के रास्ते समारोह स्थल तक पहुंचे. कुछ मेहमानों को तो पैदल ही सफर तय करना पड़ा.

इलाके में ऐसा नजारा था, मानो कोई बड़ा मेला लगा हो. भोजपुरी सितारों की मौजूदगी, शानदार परफॉर्मेंस और शाही इंतजामों ने इस शादी को बिहार के सबसे चर्चित आयोजनों में शामिल कर दिया है. फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर फैंस भी खूब मजे ले रहे हैं. किसी को पवन सिंह का स्वैग पसंद आ रहा है तो कोई खेसारी की एंट्री और नीलम गिरी के डांस का दीवाना बना हुआ है.

---- समाप्त ----