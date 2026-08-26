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Cars Price Hike: 1 सितंबर से लगेगा झटका! महंगी हो जाएंगी ये कारें, जानें कितनी बढ़ेगी कीमत

सितंबर का महीना महंगाई लेकर आने वाला है. अगर आप कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सितंबर में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. टाटा मोटर्स और हुंडई दोनों ही अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं. वहीं मारुति सुजुकी ने अगस्त में अपनी कारों की कीमतों में 30 हजार रुपये तक का इजाफा किया है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

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टाटा मोटर्स सितंबर में अपनी कारों की कीमतों में 25 हजार तक का इजाफा करेगी. (Photo: ev.tatamotors.com)
टाटा मोटर्स सितंबर में अपनी कारों की कीमतों में 25 हजार तक का इजाफा करेगी. (Photo: ev.tatamotors.com)

2026 को ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्राइस हाइक का साल कहा जा सकता है. इस साल तमाम कंपनियां महीने दो महीने के अंतर पर लगातार अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर रही हैं. सितंबर का महीना भी कुछ ऐसा ही लेकर आ रहा है. इस महीने दो कंपनियों की कारें महंगी होने वाली है. 

टाटा मोटर्स और हुंडई दोनों ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है. वहीं मारुति सुजुकी ने अगस्त में ही वापस अपनी कारों की कीमतों में 30 हजार रुपये के बढ़ोतरी की है. 1 सितंबर से टाटा मोटर्स और हुंडई की कारें महंगी होने वाली हैं. आइए जानते हैं इन कारों की कीमतों में कितना इजाफा हो सकता है.

कितनी बढ़ेगी टाटा की कारों की कीमत? 

सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड की. टाटा की कारें सितंबर से 25 हजार रुपये तक महंगी होने वाली हैं. 1 सितंबर 2026 से कंपनी की एसयूवी और दूसरी कारें 25 हजार रुपये तक महंगी होंगी. इसका असर इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों पोर्टफोलियो पर पड़ेगा. 

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प्राइस हाइक का असर अलग-अलग मॉडल पर अलग-अलग होगा. कंपनी का कहना है कि इस बदलाव को ओवर-ऑल वैल्यू प्रपोर्शन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. टाटा मोटर्स ने कीमतों में प्राइस हाइक की वजह लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट को बताया है. हालांकि, ब्रांड का कहना है कि इनपुट कास्ट बढ़ने का बड़ा हिस्सा कंपनी ने खुद पर लिया है.

2026 में ये तीसरी बार हुआ है, जब कंपनी ने कीमतों में इजाफा किया है. इससे पहले कंपनी ने 1 अप्रैल को 0.5 फीसदी का इजाफा किया था. वहीं 1 जुलाई को कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक और इंटरनल कंबशन इंजन कारों की कीमतों में 1.5 परसेंट का इजाफा किया था. 

Hyundai की कारें भी होंगी महंगी

दूसरी तरफ हुंडई मोटर इंडिया ने भी अपनी कारों की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है. 1 सितंबर 2026 से हुंडई अपनी कारों की कीमतों में 1 परसेंट की बढ़ोतरी करेगी. कंपनी के पोर्टफोलियो में ग्रैंड आई10 निओस, आई20, एक्सटर, वेन्यू, क्रेटा, वरना और अल्काजार आती है. 

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दोनों कंपनियों ने फेस्टिव सीजन से ठीक पहले कारों की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है. हुंडई के प्राइस हाइक की बात करें, तो 10 लाख रुपये तक की गाड़ियों के दाम 10 हजार रुपये तक बढ़ जाएंगे. वहीं 20 लाख रुपये तक की कारों की कीमत 20 हजार रुपये तक बढ़ जाएंगी. हुंडई ने भी प्राइस हाइक की वजह इनपुट कॉस्ट का बढ़ना बताया है. 

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