scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

डिलीवरी बॉय से ₹90,000 की लूट! अपहरण कर चाकू से हमला, क्राइम ब्रांच ने 6 आरोपियों को दबोचा

पुणे के गहुंजे स्टेडियम के पास एक डिलीवरी बॉय को अगवा कर उस पर हथियार से हमला किया गया और 90 हजार रुपये लूट लिए गए. पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो पहले भी लूट और चोरी के मामलों में शामिल रहे हैं.

Advertisement
X
पुणे में डिलीवरी राइडर से लूट के मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है (Representational Photo: ITG)
पुणे में डिलीवरी राइडर से लूट के मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है (Representational Photo: ITG)

महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवड के गहुंजे स्टेडियम के पास एक डिलीवरी बॉय को अगवा करके उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया और उससे 90 हजार रुपये नकद लूट लिए गए. पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी पहले भी लूट और चोरी जैसे मामलों में पकड़े जा चुके हैं.

24 साल का पीड़ित युवक लोढ़ा सोसाइटी में एक डिलीवरी पूरी करने के बाद अपनी बाइक से वापस लौट रहा था. तभी रास्ते में आरोपियों ने उसे रोक लिया और जबरदस्ती एक ऑटोरिक्शा में बैठा दिया. इसके बाद वे उसे मामुर्डी में एक श्मशान घाट के पास सुनसान मैदान में ले गए, जो उस जगह से करीब दो किलोमीटर दूर है जहां उसे पकड़ा गया था.

उस सुनसान जगह पर आरोपियों ने बड़े चाकू जैसे हथियार से उस पर हमला कर दिया. उसके सिर पर हथियार के कुंद हिस्से से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हमले के बाद आरोपी उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए. बाद में पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी ने पितृसत्ता पर जो बहस शुरू की, वह उनके ही नैरेटिव में उलझकर रह गई.
पितृसत्ता पर राहुल की अच्छी पहल, फिर पॉलिटिकल भटकाव से बहस बेपटरी
Paul Bakery के खाने में कीड़ा मिलने का दावा
Maggot found in Paul bakery food
पुणे: पॉल बेकरी के खाने में कीड़ा! वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप
राहुल गांधी के गाल पर छात्रा ने किया Kiss, वीडियो वायरल
Rahul Gandhi Kissed By Student
राहुल गांधी को स्टूडेंट ने किया सरप्राइज किस, पुणे इवेंट का VIDEO वायरल

यह भी पढ़ें: पुणे की पॉल बेकरी के खाने में मिला कीड़ा! वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

Advertisement

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मामुर्डी निवासी सूरज शंकर चलवाडी (24), दीपक दयानंद भांडगे (24), अविनाश अरुण वानखेड़े (26), प्रथमेश उर्फ प्रतीक हरिभाऊ कांक (27), विराज उर्फ सनी युवराज हिरवे (19) और इसाक राजू काजापुरम (28) के रूप में हुई है. पुलिस उपायुक्त रोहिदास पवार ने बताया कि सभी आरोपी पुराने अपराधी हैं और पहले भी लूट व चोरी के मामलों में शामिल रह चुके हैं.

पुलिस ने रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर और घटना में इस्तेमाल हुए ऑटोरिक्शा का पता लगाकर जांच शुरू की. इसके बाद तकनीकी जांच और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा गया. पुलिस ने अब तक 1.8 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की है, जिसमें ऑटोरिक्शा और घटना से जुड़ा एक मोबाइल फोन शामिल है. हालांकि पीड़ित से लूटे गए 90 हजार रुपये अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    कहीं बाढ़, कहीं सूखा... मॉनसून के आखिरी दौर में देश के 35% हिस्से में बारिश की भारी कमी |
    AC बंद करने का बेस्ट तरीका, रिमोट या डायरेक्ट स्विच, सालों साल चलेगा एसी |
    लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेगी 2,500 रुपये की मदद |
    Kuku Kohli Funeral: पति को खोकर टूटीं अरुणा ईरानी, परिवार ने संभाला, बिलखकर रोए घरवाले |
    दिल्ली सरकार का महिलाओं को तोहफा, आज से शुरू होगी लक्ष्मी योजना |
    योगी सरकार के काउंटर में सपा की महिलाओं वाली स्कीम, डिंपल का ऐलान- हर साल देंगे 40 हजार |
    बांग्लादेश में हिंदू परिवार की हत्या पर घिरी तारिक रहमान सरकार |
    पाकिस्तान को गच्चा दे गया ये यूरोपीय देश, कराची में लगा दिया दफ्तर पर ताला |
    Swine Flu के इन लक्षणों में एंटीबायोटिक लेने की न करें गलती, डॉक्टरों ने बताया क्या है सही इलाज |
    मणिपुर में 48 घंटे में 12 उग्रवादी गिरफ्तार... हथियार, विस्फोटक और लैंडमाइंस समेत सामान बरामद
    Advertisement