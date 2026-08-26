डिलीवरी बॉय से ₹90,000 की लूट! अपहरण कर चाकू से हमला, क्राइम ब्रांच ने 6 आरोपियों को दबोचा

महाराष्ट्र के पुणे के पिंपरी चिंचवड के गहुंजे स्टेडियम के पास एक डिलीवरी बॉय को अगवा करके उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया और उससे 90 हजार रुपये नकद लूट लिए गए. पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी पहले भी लूट और चोरी जैसे मामलों में पकड़े जा चुके हैं.

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24 साल का पीड़ित युवक लोढ़ा सोसाइटी में एक डिलीवरी पूरी करने के बाद अपनी बाइक से वापस लौट रहा था. तभी रास्ते में आरोपियों ने उसे रोक लिया और जबरदस्ती एक ऑटोरिक्शा में बैठा दिया. इसके बाद वे उसे मामुर्डी में एक श्मशान घाट के पास सुनसान मैदान में ले गए, जो उस जगह से करीब दो किलोमीटर दूर है जहां उसे पकड़ा गया था.

उस सुनसान जगह पर आरोपियों ने बड़े चाकू जैसे हथियार से उस पर हमला कर दिया. उसके सिर पर हथियार के कुंद हिस्से से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हमले के बाद आरोपी उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए. बाद में पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मामुर्डी निवासी सूरज शंकर चलवाडी (24), दीपक दयानंद भांडगे (24), अविनाश अरुण वानखेड़े (26), प्रथमेश उर्फ प्रतीक हरिभाऊ कांक (27), विराज उर्फ सनी युवराज हिरवे (19) और इसाक राजू काजापुरम (28) के रूप में हुई है. पुलिस उपायुक्त रोहिदास पवार ने बताया कि सभी आरोपी पुराने अपराधी हैं और पहले भी लूट व चोरी के मामलों में शामिल रह चुके हैं.

पुलिस ने रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर और घटना में इस्तेमाल हुए ऑटोरिक्शा का पता लगाकर जांच शुरू की. इसके बाद तकनीकी जांच और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा गया. पुलिस ने अब तक 1.8 लाख रुपये की संपत्ति बरामद की है, जिसमें ऑटोरिक्शा और घटना से जुड़ा एक मोबाइल फोन शामिल है. हालांकि पीड़ित से लूटे गए 90 हजार रुपये अभी तक बरामद नहीं हो पाए हैं.

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