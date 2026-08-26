खचाखच भरी बस में चढ़ने की कोशिश, नीचे गिरा युवक, पहिए के नीचे आने से मौत, CCTV में कैद हुआ हादसा

सूरत में एक युवक की दर्दनाक मौत का CCTV सामने आया है. तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं. एक सिटी बस यात्रियों से खचाखच भरी है. अंदर जगह नहीं है, इसलिए कुछ लोग दरवाजे पर लटके हुए हैं. इसी बस में चढ़ने की कोशिश एक युवक की जान पर भारी पड़ गई. युवक बस के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन अंदर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वह चढ़ नहीं पाया. उसका बैलेंस बिगड़ा और वह सड़क पर जा गिरा. इसके बाद बस का पहिया उसके ऊपर से निकल गया.
हादसा सूरत के भाठेना इलाके में सिद्धि विनायक मंदिर के पास हुआ. घटना 21 अगस्त की बताई जा रही है. करीब 31 सेकेंड का CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. CCTV में एक नीले रंग की सिटी बस दिखाई देती है. बस स्टॉप के पास रुकती है. बस पहले से ही यात्रियों से भरी हुई है. हालत ये है कि अंदर जगह न मिलने पर कई यात्री दरवाजे पर लटककर सफर कर रहे हैं.
इसी बीच कुछ और लोग बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं. इन्हीं में देव कोरवाला नाम का युवक भी था. पीठ पर बैग लटकाए देव बस के दरवाजे तक पहुंचा. लेकिन बस के अंदर पहले से इतनी भीड़ थी कि उसके लिए जगह नहीं बन पाती. और फिर वही हुआ, जिसका डर रहता है. देव का बैलेंस बिगड़ता है और वह बस से नीचे सड़क पर गिर जाता है. गिरते ही बस का पहिया देव के ऊपर से गुजर जाता है. पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है.
अस्पताल ले गए, लेकिन जान नहीं बची
हादसा होते ही आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़ पड़े. देव को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने इलाज शुरू करने से पहले ही देव को मृत घोषित कर दिया. एक परिवार के लिए कुछ ही मिनटों में सबकुछ बदल गया. घर से निकला युवक वापस नहीं लौटा. हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है.
सूरत को स्मार्ट सिटी और आधुनिक सुविधाओं वाला शहर बनाने की बातें होती हैं. नगर निगम की सिटी बस सेवा भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है. लेकिन इस हादसे का CCTV एक अलग तस्वीर दिखाता है. बस में क्षमता से ज्यादा यात्रियों के होने का आरोप है. लोग दरवाजे पर लटके हुए हैं. बस के अंदर जगह नहीं है. और इसी भीड़ के बीच एक युवक बस में चढ़ने की कोशिश करता है और जान गंवा देता है.
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सवाल ये है कि अगर बस पहले से इतनी भरी थी तो उसमें और यात्रियों को चढ़ने की इजाजत क्यों दी गई? दरवाजे पर लटककर सफर करने वालों को रोका क्यों नहीं गया? और सबसे बड़ा सवाल- क्या किसी हादसे के बाद ही व्यवस्था जागेगी? यह पहली बार नहीं है जब सिटी बसों में भीड़ और सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हों. लेकिन देव कोरवाला की मौत ने इस समस्या को फिर सामने ला दिया है.
घटना के बाद उधना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है. बस चालक की भूमिका और हादसे की परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है. फिलहाल CCTV में कैद 31 सेकेंड का ये वीडियो सिर्फ एक हादसे की तस्वीर नहीं दिखाता. ये उस व्यवस्था पर भी सवाल छोड़ जाता है, जहां बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक यात्री भीड़ के बीच अपनी जान गंवा देता है. एक तरफ स्मार्ट सुविधाओं के दावे हैं, दूसरी तरफ सड़क पर पड़ी एक जिंदगी. और इन दोनों तस्वीरों के बीच का फर्क शायद इसी CCTV फुटेज में सबसे साफ दिखाई देता है.