बाइक और स्कूटर राइडर्स के लिए हेलमेट एक बहुत ही जरूरी चीज है. हेलमेट खरीदते हुए सिर्फ कीमत और डिजाइन नहीं बल्कि सेफ्टी सर्टिफिकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए. कम कीमत में बेहतर सेफ्टी वाले कुछ ही हेलमेट्स मिलते हैं. स्टड्स का नया हेलमेट तमाम जरूरतों को मैच करता है.

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कंपनी ने एक सस्ता और बेहतर सेफ्टी वाला ओपन फेस हेलमेट लॉन्च किया है. हम बात कर रहे हैं स्टड्स जेड 600 (Studds Z600) की, जिसे कंपनी ने भारत में लॉन्च किया है. ये कंपनी का पहला हेलमेट है, जो लेटेस्ट यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड ईसीई 22.06 के साथ आता है.

कितनी है कीमत?

स्टड्स की मानें, तो ये भारत का पहला ईसीई 22.06 (ECE 22.06) सर्टिफाइड हेलमेट है, जिसकी कीमत 2,000 रुपये से कम है. कंपनी ने इसे 1695 रुपये के एमआरपी पर लॉन्च किया है. कंपनी का कहना है कि वे कम कीमत में राइड्स को बेहतर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाला हेलमेट देना चाहते हैं.

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इसमें ईसीई के साथ डॉट और आईएसआई सर्टिफिकेशन भी मिलता है. फिलहाल कंपनी ने इसे तीन कलर ऑप्शन- ग्लॉस ब्लैक, मैट ब्लैक और ग्लॉस वॉइट में लॉन्च किया है. कंपनी इसे पेस्टल और मेटैलिक शेड्स में भी ला सकती है. वहीं कंपनी इसमें एक कलर राइड्स की पसंद का जोड़ेगी. ये कलर सोशल मीडिया पर पोल जारी करके तय किया जाएगा.

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पहले से ज्यादा सख्त हुई टेस्टिंग

बता दें कि ईसीई 22.06 लेटेस्ट यूरोपियन हेलमेट सेफ्टी स्टैंडर्ड है. नए स्टैंडर्ड के तहत हेलमेट की टेस्टिंग पहले से ज्यादा सख्त है. इसके तहत अलग-अलग स्पीड पर इम्पैक्ट टेस्ट के साथ रोटेशनल इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है. साथ ही हेलमेट के वाइजर के टेस्टिंग के नियम भी सख्त हुए हैं. स्टड्स दावा करती है कि जेड 600 के जरिए कंपनी एडवांस सेफ्टी स्टैंडर्ड को एक अफोर्डेबल ओपन फेस हेलमेट सेगमेंट में पहुंचाया है.

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स्टड्स जेड 600 (STUDDS Z600) ओपन-फेस हेलमेट है. इसमें लंबा वाइजर दिया गया है. कंपनी ने हेडमेट को शहरों के डेली यूज को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. इसके आउटर शेल में हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जबकि अंदर हाई-डेंसिटी ईपीएस लाइनर दिया गया है.

वाइजर पर सिलिकॉन कोटिंग की गई है, जिससे इस पर कम स्क्रैच आएंगे. इसमें क्विक-रिलीज चिन स्ट्रैप दिया गया है. इसका बकल स्टेनलेस स्टील से बना है, जिसे रस्ट-प्रूफ बताया गया है. इसका वजन करीब 1,050 ग्राम है. साइज के हिसाब से वजन 50 ग्राम कम या ज्यादा हो सकता है.

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