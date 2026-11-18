सोचिए, आप बाइक चला रहे हैं. अचानक एक गड्ढा आया, बैलेंस बिगड़ा और अगले ही पल आप सड़क पर. ऐसे में हेलमेट तो सिर बचा लेता है, लेकिन बाकी शरीर का क्या? अब जरा एक कदम आगे की कल्पना कीजिए. आप गिरे और हेलमेट से निकला एक ऐसा एयरबैग, जिसने आपको सिर से पैर तक किसी गुब्बारे की तरह ढक लिया. न सिर पर चोट, न शरीर पर खरोंच का डर! सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो लाखों लोगों को हैरान कर रहा है. दावा है कि चीन ने ऐसा हेलमेट बना लिया है. मगर ठहरिए, इस कहानी में एक ट्विस्ट है. क्योंकि वीडियो जितना चौंकाने वाला है, इसकी सच्चाई उतनी ही सवालों के घेरे में है.

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दरअसअ, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें बाइक से गिरते ही राइडर का हेलमेट खुलता है और देखते ही देखते एक बड़ा एयरबैग उसके पूरे शरीर को कवर कर लेता है. दावा किया जा रहा है कि इस अनोखी तकनीक को चीन की कंपनियों ने तैयार किया है. हालांकि, वायरल वीडियो और इससे जुड़े दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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कैसे काम करता है Airbag Helmet?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत एक बाइक राइडर के गिरने से होती है. जैसे ही राइडर सड़क पर गिरता है, उसके हेलमेट से एक एयरबैग बाहर निकलता दिखाई देता है. कुछ ही पलों में यह एयरबैग राइडर के पूरे शरीर को ढक लेता है. इसका मकसद गिरने के दौरान शरीर और सड़क के बीच एक सुरक्षा कवच तैयार करना है, ताकि सड़क से टकराने पर चोट की गंभीरता को कम किया जा सके.

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इधर चाइना वालों के कारनामे देखिए, हेलमेट को किस लेवल पर लेकर गए है 😲 https://t.co/bgQgtc8FXo — Manish Yadav (@itsmanish80) November 18, 2026

इसका कॉन्सेप्ट काफी हद तक मॉडर्न कारों में मिलने वाले मल्टीपल एयरबैग जैसा है. कार में हादसे के दौरान अलग-अलग दिशाओं से एयरबैग खुलकर यात्रियों को चोट से बचाने की कोशिश करते हैं. वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई देता है. क्लिप के आखिर में एयरबैग की हवा निकल जाती है और राइडर का असली राइडिंग गियर नजर आने लगता है.

चीन के दो कंपनियों के नाम की चर्चा

इंटरनेट पर इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि इस तकनीक को चीन की दो कंपनियों लेंक्सी येमा मोटरसाइकिल फिटिंग्स और यैनफैंग ऑटोमोटिव ने मिलकर डेवलप किया है. हालांकि, इन दोनों कंपनियों की तरफ से इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट को बाजार में उतारने को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

YEMA चीन की मशहूर हेलमेट निर्माता कंपनी है. Photo: ymhelmet.com

जहां तक दोनों कंपनियों की बता है तो Lanxi Yema चीन के झेजियांग प्रोविनेंस बेस्ड एक हेलमेट निर्माता कंपनी है. कंपनी की आधिकारिक बेवसाइट पर दर्ज जानकारी के मुताबिक, कंपनी हर साल तकरीबन 40 लाख हेलमेट का प्रोडक्शन करती है. वहीं Yanfeng Automotive ऑटोमोबाइल से जुड़े सेफ्टी प्रोडक्ट्स बनाती है. इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एयरबैग, सीट बेल्ट और स्टीयरिंग व्हील जैसे सेफ्टी डिवाइसेज शामिल हैं. लेकिन कंपनी की ओर से वायरल वीडियो में दिखाए गए हेलमेट से जुड़ा कोई सबूत सामने नहीं आया है.

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वायरल वीडियो में दिखीं कई गड़बड़ियां

इस वीडियो को लेकर सबसे बड़ा सवाल इसमें दिखाई देने वाले ब्रांड लोगो पर उठ रहा है. दरअसल, वीडियो में हेलमेट पर Lanxi Yema का लोगो नहीं, बल्कि इटली की मशहूर हेलमेट निर्माता कंपनी AGV का लोगो नजर आता है. इतना ही नहीं, बाइक राइडर ने Dainese कंपनी का लेदर राइडिंग सूट भी पहना हुआ है, जो एक इटैलियन ब्रांड है. इन बातों की वजह से वीडियो में किए जा रहे दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

अभी तक न तो इस प्रोडक्ट का कोई आधिकारिक लॉन्च सामने आया है और न ही इसकी कोई प्रमाणित प्रोडक्ट वेबसाइट, सर्टिफिकेशन या इंडिपेंडेंट टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध है. ऐसे में इसे चीन में डेवलप की गई असली तकनीक मानना जल्दबाजी होगी. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस वीडियो को AI से तैयार किया गया बताया है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "यह वीडियो AI से बनाया गया है. हालांकि, कुछ कंपनियां बाइक के लिए एयरबैग तकनीक पर काम जरूर कर रही हैं."

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