scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Skoda Octavia RS: लॉन्च से पहले ही बिक गई थी सभी कारें... अब दोबारा हुई भारत में एंट्री

स्कोडा ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर सेडान को लॉन्च कर दिया है. हम बात कर रहे हैं स्कोडा ऑक्टेविया आरएस की, जिसका सेकंड बैच भारत में लॉन्च हुआ है. पहले बैच में ये कार लॉन्च से पहले ही सोल्ड आउट हो गई थी. पहले कंपनी ने इसकी 100 यूनिट्स को लॉन्च किया था. अब ब्रांड इसकी सिर्फ 50 यूनिट्स लेकर आई है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Advertisement
X
Skoda Octavia RS की टॉप स्पीड 250Kmph है. (Photo: Skoda India)
Skoda Octavia RS की टॉप स्पीड 250Kmph है. (Photo: Skoda India)

स्कोडा ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम सेडान के सेकंड बैच को लॉन्च कर दिया है. हम बात कर रहे हैं स्कोडा ऑक्टेविया आरएस (Skoda Octavia RS) की. कंपनी इसका सेकंड बैच लेकर आई है. पहले बैच में कंपनी सिर्फ 100 यूनिट्स लेकर आई थी, जो कार के लॉन्च होने से पहले ही बिक गई थीं. 

अब कंपनी इस कार का सेकंड बैच लेकर आई है, जिसमें सिर्फ 50 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी. कंपनी ने सेकंड बैच में कार की कीमत को बढ़ा दिया है. आइए जानते हैं Skoda Octavia RS की नई कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

स्कोडा ऑक्टेविया आरएस को कंपनी ने 56.69 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. पहले बैच की ऑक्टेविया आरएस की कीमत 49.99 लाख रुपये थी. यानी सेकंड बैच में कंपनी ने इस कार की कीमत को 6.69 लाख रुपये बढ़ा दिया है. कार की सिर्फ 50 यूनिट्स उपलब्ध होंगी. इसकी डिलीवरी अगले हफ्ते से शुरू होगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Skoda Superb diesel
10 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और बहुत कुछ... आ रही खास कार
Skoda Slavia facelift
360 डिग्री कैमरा, मसाज वाली सीट्स, नई Skoda Slavia की एंट्री
Skoda Kylaq Sportline
6 एयरबैग की सेफ्टी, स्कोडा की सबसे सस्ती SUV का नया वेरिएंट लॉन्च
Skoda Kodiaq RS
231KM की टॉप स्पीड वाली SUV लॉन्च, 6 मिनट में हुई सोल्ड आउट
Skoda Kushaq Facelift
10.69 लाख कीमत, मसाज वाली सीट्स और बहुत कुछ, दमदार SUV लॉन्च

क्या है कार में खास? 

ऑक्टेविया आरएस में फॉक्सवैगन ग्रुप का ईए888 (EA888) 2.0 लीटर का फोर सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो गोल्फ जीटीआई में भी आता है. ऑक्टेविया आरएस का ये इंजन 265 एचपी की पावर और 370 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके साथ 7 स्पीड डीएसजी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Skoda Kylaq: 6 एयरबैग की सेफ्टी, ब्रांड की सबसे सस्ती SUV का नया वेरिएंट लॉन्च

ये कार फ्रंट व्हील ड्राइव है. कंपनी का दावा है कि कार सिर्फ 6.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. वहीं इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे की है. कार के आरएस वेरिएंट में प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग, स्पोर्ट्स सस्पेंशन, एडवांस चेसिस सेटअप और एक स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सिस्टम मिलता है. 

कैबिन में क्या कुछ मिलेगा?

कार ब्लैक अपहोल्स्ट्री के साथ आती है. इसमें इलेक्ट्रिक्ली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स मिलेंगी, जो मेमोरी फंक्शन के साथ आती है. इसमें हीटिंग और मसाज का फीचर भी मिलेगा. कार में एबिएंट लाइटिंग और 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: 10 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा, लॉन्च से पहले ही उठा दिया पर्दा... आ रही डीजल SKODA

कैबिन में 13 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले के साथ आता है. अन्य फीचर्स की बात करें, तो कार में थ्री जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 11 स्पीकर वाला सिस्टम मिलता है. कार में 10 एयरबैग, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा और हेट्स अप डिस्प्ले मिलता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Skoda Octavia RS: लॉन्च से पहले ही बिक गई थी सभी कारें... अब दोबारा हुई भारत में एंट्री |
    'मिर्जापुर द मूवी' में बब्बन बबुआ बने रवि किशन का ऐसा भौकाल, गुड्डू-मुन्ना पर भी पड़े भारी, दिखाई विलेन-पावर! |
    चीन ने पहली बार मौतों का आंकड़ा बताया... इमिग्रेशन बिल्डिंग से 31 शव बरामद, 531 लापता |
    ट्रंप का बड़ा ऐलान, यूक्रेन की मदद का बिल चुकाएगा यूरोप, देखें दुनिया आजतक |
    बेंगलुरु में कर्ज वसूली का खौफनाक रूप, महिला को बंधक बनाया और फिर कपड़े उतरवाकर बनाया वीडियो |
    Best Places to Visit in Uttar Pradesh: परिवार के साथ घूमने का है प्लान? UP की ये 10 जगहें बना देंगी आपके ट्रिप को यादगार |
    बड़ा दिखेगा अफ्रीका, घटेगा अमेरिका-यूरोप का आकार... UN ने बदला दुनिया का नक्शा |
    'आमिर खुद को पति से ज्यादा अच्छे Ex हसबैंड मानते हैं', बोला 'लगान' एक्टर |
    कृष्णभूमि से CM योगी का सियासी संदेश, पश्चिमी यूपी पर नजर? देखें दस्तक |
    भारत ने सिंधु नदी पर बनाया 10 फीट ऊंचा 'रॉक डैम', खेतों तक पहुंचेगा 4 करोड़ लीटर पानी
    Advertisement