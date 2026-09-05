scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चीन ने पहली बार मौतों का आंकड़ा बताया... इमिग्रेशन बिल्डिंग से 31 शव बरामद, 531 लापता

नेपाल चीन सीमा पर गिरोंग क्षेत्र में 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद नदी में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर बताया कि इमिग्रेशन और कस्टम भवन से अब तक 31 शव मिल चुके हैं और 531 लोग लापता हैं. बचाव दलों को घटनास्थल से 987 व्यक्तिगत सामान मिले हैं.

Advertisement
X
चीन ने नेपाल सीमा के गिरोंग इलाके में भूस्खलन और बाढ़ के बाद पहली बार आंकड़े जारी किए हैं (Photo: ITG)
चीन ने नेपाल सीमा के गिरोंग इलाके में भूस्खलन और बाढ़ के बाद पहली बार आंकड़े जारी किए हैं (Photo: ITG)

चीन ने नेपाल सीमा पर हुए भूस्खलन हादसे को लेकर पहली बार मौत के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं. चीनी अधिकारियों के मुताबिक गिरोंग इलाके में इमिग्रेशन और कस्टम भवन से अब तक 31 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 531 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. यह जानकारी शुक्रवार शाम 6 बजे तक की स्थिति के आधार पर दी गई है. यह हादसा 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद नदी में आई भीषण बाढ़ की वजह से हुआ था.

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार यह पूरा मामला नेपाल चीन सीमा पर स्थित गिरोंग क्षेत्र का है. यहां भूस्खलन के बाद नदी उफान पर आ गई और इसका पानी सीमा पर बने इमिग्रेशन व कस्टम भवन में घुस गया. इसी भवन में मौजूद रहे 531 लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है.

बचाव दल लगातार मलबे और आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं. अब तक बचावकर्मियों को घटनास्थल से 987 व्यक्तिगत सामान भी मिले हैं, जिनकी मदद से लापता लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

हादसे के बाद बचाव कार्य में सबसे बड़ी अड़चन जी-216 राजमार्ग को लेकर आई है. यह हाईवे गिरोंग बंदरगाह तक जाता है और बाढ़ में इसका एक हिस्सा टूट गया है, जिससे बचाव दलों को मौके तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है. चीनी अधिकारियों ने बुधवार तक इस रास्ते का निरीक्षण किया, जिसमें 58 ऐसी जगहें मिलीं जहां आगे भी भूस्खलन जैसा खतरा हो सकता है. इसके अलावा बाढ़ ने कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है और बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे बचाव कार्य और मुश्किल हो गया है.

सम्बंधित ख़बरें

kailash mansarovar news
जब चीन ने बंद कर दिया था कैलाश का रास्ता, जानिए 1981 की वो पूरी कहानी
US AIRCRAFT CARRIER NEWS
'लिंकन में लगी जंग, अमेरिकी दबंगई का भी यही हाल', US पर चीन का तंज
China Assures Nepal of Continuous Glacier Lake Risk and Weather Information
... ताकि नेपाल में फिर न हो भोटेकोशी जैसा विनाश, चीन ने उठाया बड़ा कदम
चीन के शिजांग में भूस्खलन के बाद ग्यारोंग पोर्ट पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है (Photo: Reuters)
चीन के इस पोर्ट सिटी में भयंकर लैंडस्लाइड, 21 लोगों की मौत
itch scratching business China
काम-खुजली करना, कमाई-14 लाख महीना! अब एक और ब्रांच भी खोल ली
Advertisement

चीनी प्रशासन का कहना है कि उन्होंने सीमा क्षेत्र के सभी जोखिम वाले इलाकों की जांच पूरी कर ली है और खतरे का आकलन भी कर लिया गया है. साथ ही प्रभावित लोगों को अस्थायी रूप से ठहराने के लिए दो जगहों को आपातकालीन आश्रयस्थल के तौर पर चुना गया है, ताकि बेघर हुए लोगों को तुरंत सहारा मिल सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चीन ने पहली बार मौतों का आंकड़ा बताया... इमिग्रेशन बिल्डिंग से 31 शव बरामद, 531 लापता |
    ट्रंप का बड़ा ऐलान, यूक्रेन की मदद का बिल चुकाएगा यूरोप, देखें दुनिया आजतक |
    बेंगलुरु में कर्ज वसूली का खौफनाक रूप, महिला को बंधक बनाया और फिर कपड़े उतरवाकर बनाया वीडियो |
    Best Places to Visit in Uttar Pradesh: परिवार के साथ घूमने का है प्लान? UP की ये 10 जगहें बना देंगी आपके ट्रिप को यादगार |
    बड़ा दिखेगा अफ्रीका, घटेगा अमेरिका-यूरोप का आकार... UN ने बदला दुनिया का नक्शा |
    'आमिर खुद को पति से ज्यादा अच्छे Ex हसबैंड मानते हैं', बोला 'लगान' एक्टर |
    कृष्णभूमि से CM योगी का सियासी संदेश, पश्चिमी यूपी पर नजर? देखें दस्तक |
    भारत ने सिंधु नदी पर बनाया 10 फीट ऊंचा 'रॉक डैम', खेतों तक पहुंचेगा 4 करोड़ लीटर पानी |
    WWE रेसलर एक-दूसरे को देखते ही टूट पड़ीं, कैटफाइट में खींचे एक दूसरे के बाल, VIDEO |
    शिक्षक दिवस के बहाने यूपी में सपाई छात्र सभा का हल्ला बोल, ये है प्लान
    Advertisement