scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेंगलुरु में कर्ज वसूली का खौफनाक रूप, महिला को बंधक बनाया और फिर कपड़े उतरवाकर बनाया वीडियो

बेंगलुरु में लोन और ब्याज नहीं चुकाने पर एक महिला को कथित तौर पर किडनैप कर निर्वस्त्र किया गया और मारपीट की गई. आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी. पुलिस ने महिला को बरामद कर रेशमा बानू, नाजत और सुहैल को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
बेंगलुरु में लोन नहीं चुकाने पर महिला को किडनैप कर निर्वस्त्र किया, 3 गिरफ्तार(Photo- ITG)
बेंगलुरु में लोन नहीं चुकाने पर महिला को किडनैप कर निर्वस्त्र किया, 3 गिरफ्तार(Photo- ITG)

आपने कर्ज वसूली को लेकर ऐसे कई मामले सुने या देखे होंगे, जहां प्राइवेट कंपनियों या ऐप से जुड़े लोग कर्जदारों के साथ मारपीट करते हैं और उन्हें धमकाते हैं. लेकिन कर्नाटक में सामने आया यह मामला इससे कहीं आगे है, जो आजाद भारत में शर्मसार करने वाला है. बेंगलुरु में लोन की रकम और ब्याज नहीं चुकाने पर एक महिला को कथित तौर पर किडनैप कर निर्वस्त्र किया गया और उसके साथ मारपीट की गई. 

आरोप है कि तीन लोगों, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया. आरोपियों ने महिला का निर्वस्त्र हालत में वीडियो भी बनाया और पैसे नहीं चुकाने पर उसे वायरल करने की धमकी दी.

यह पूरा मामला तब सामने आया, जब पीड़िता की मां ने चंद्रालेआउट पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस के मुताबिक, महिला ने करीब दो साल पहले आरोपी रेशमा बानू से 1 लाख रुपये उधार लिए थे. इसके बाद उसने रेशमा के जरिए आरोपी नाजत से 50 हजार रुपये और उधार लिए थे.

सम्बंधित ख़बरें

गोंडा की डॉक्टर अनीता मिश्रा का अवधी में बोलते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है (Photo: ITG)
'गटई पिरात है, चिल-चिल पिरात है’,ऐसी बीमारी सुन अवधी सीखी कनार्टक की डॉक्टर
ऑनलाइन मंगाए अंडे में निकला जिंदा कीड़ा, शिकायत के बाद एक्शन
सीएम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मिली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की जिम्मेदारी. (Photo: Representational)
फेसबुक पर IAS-IPS बनकर भेजते थे फ्रेंड रिक्वेस्ट, फिर करते थे ठगी
bengaluru auto driver
ऑटोरिक्शा ड्राइवर ने 8,900 किमी तय कर बनाया रिकॉर्ड
Three wheels, no shortcuts: Bengaluru auto driver completes 8,900-km Ladakh adventure
Auto चलाकर लद्दाख पहुंचा बेंगलुरु का शख्स, बताया कितना आया खर्चा

पुलिस ने क्या कहा

पुलिस के अनुसार, आर्थिक परेशानी के कारण महिला ने छह महीने से ब्याज और दो महीने से किस्त देना बंद कर दिया था. इसके बाद उसने रेशमा का नंबर ब्लॉक कर दिया और अपनी मां के घर चली गई. पुलिस ने बताया कि नाजत ने कथित तौर पर महिला को काम दिलाने के बहाने अपने घर बुलाया. वहां रेशमा और उसका पति सुहैल भी पहुंच गए. आरोप है कि तीनों ने महिला के साथ मारपीट की.

Advertisement

आरोपी हिरासत में 

आरोप है कि महिला पर चाकू से हमला करने के बाद उसे जबरन ऑटो रिक्शा में बैठाया गया और किडनैप कर लिया गया. इसके बाद उसे कुंबलगोडु के पास एक घर में ले जाया गया, जहां उसे कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ मारपीट की गई. लापता होने की शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला को बरामद कर लिया. इसके बाद रेशमा बानू, नाजत और सुहैल को गिरफ्तार कर लिया गया. चंद्रालेआउट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ट्रंप का बड़ा ऐलान, यूक्रेन की मदद का बिल चुकाएगा यूरोप, देखें दुनिया आजतक |
    बेंगलुरु में कर्ज वसूली का खौफनाक रूप, महिला को बंधक बनाया और फिर कपड़े उतरवाकर बनाया वीडियो |
    Best Places to Visit in Uttar Pradesh: परिवार के साथ घूमने का है प्लान? UP की ये 10 जगहें बना देंगी आपके ट्रिप को यादगार |
    बड़ा दिखेगा अफ्रीका, घटेगा अमेरिका-यूरोप का आकार... UN ने बदला दुनिया का नक्शा |
    'आमिर खुद को पति से ज्यादा अच्छे Ex हसबैंड मानते हैं', बोला 'लगान' एक्टर |
    कृष्णभूमि से CM योगी का सियासी संदेश, पश्चिमी यूपी पर नजर? देखें दस्तक |
    भारत ने सिंधु नदी पर बनाया 10 फीट ऊंचा 'रॉक डैम', खेतों तक पहुंचेगा 4 करोड़ लीटर पानी |
    WWE रेसलर एक-दूसरे को देखते ही टूट पड़ीं, कैटफाइट में खींचे एक दूसरे के बाल, देखें VIDEO |
    शिक्षक दिवस के बहाने यूपी में सपाई छात्र सभा का हल्ला बोल, ये है प्लान |
    1 साल में 555% रिटर्न... ₹18000 करोड़ का ऑर्डर, इस मल्टीबैगर स्टॉक पर रखें नजर
    Advertisement