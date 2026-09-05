Best Places to Visit in Uttar Pradesh: परिवार के साथ घूमने का है प्लान? UP की ये 10 जगहें बना देंगी आपके ट्रिप को यादगार

Best Places to Visit in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सिर्फ अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए ही नहीं, बल्कि घूमने-फिरने के लिहाज से भी काफी खास है. यहां आपको प्राचीन मंदिरों से लेकर भव्य किले, ऐतिहासिक इमारतें, आध्यात्मिक स्थल और स्वादिष्ट खान-पान तक बहुत कुछ देखने को मिलेगा. अगर आप इतिहास, संस्कृति और धर्म से जुड़ी जगहों को करीब से देखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है.

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आगरा के ताजमहल से लेकर वाराणसी के घाट, अयोध्या की धार्मिक नगरी और लखनऊ की नवाबी तहजीब तक, उत्तर प्रदेश में हर तरह के यात्रियों के लिए कुछ न कुछ खास है. आइए जानते हैं राज्य की उन 10 जगहों के बारे में, जहां आपको एक बार जरूर घूमने जाना चाहिए.

आगरा

उत्तर प्रदेश की सबसे मशहूर जगहों में आगरा का नाम सबसे पहले आता है. यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल के लिए दुनियाभर में जाना जाता है. यहां ताजमहल के अलावा आगरा किला भी घूमने लायक जगह है. वहीं, आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है.

आगरा इतिहास और वास्तुकला पसंद करने वाले लोगों के लिए खास जगह है. यहां घूमने के साथ आप मशहूर आगरा का पेठा और संगमरमर से बनी चीजों की खरीदारी भी कर सकते हैं.

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फतेहपुर सीकरी

लाल बलुआ पत्थरों से बनी फतेहपुर सीकरी मुगलकाल की शानदार वास्तुकला का उदाहरण है. इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में करवाया था और करीब 15 साल तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी रही.

यहां बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती की दरगाह और कई खूबसूरत महल देखने को मिलते हैं. सूर्यास्त के समय फतेहपुर सीकरी का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है. इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को यह जगह जरूर पसंद आएगी.

वाराणसी

वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है. गंगा नदी के किनारे बसे इस शहर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व काफी ज्यादा है. यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ कई प्राचीन मंदिर और घाट देखने को मिलते हैं.

शाम के समय गंगा घाट पर होने वाली गंगा आरती का नजारा देखने लायक होता है. आध्यात्मिक माहौल के साथ यहां की चाट, लस्सी और दूसरी बनारसी चीजों का स्वाद भी जरूर लें.

मथुरा

भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा देशभर के श्रद्धालुओं के लिए खास धार्मिक स्थल है. यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर जन्माष्टमी और होली के दौरान खास तौर पर गुलजार रहता है.

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर और गीता मंदिर जैसे प्रमुख स्थल हैं. यहां घूमने के साथ आप कचौड़ी, आलू-पुरी, चाट, जलेबी और गुलाब जामुन जैसे स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी ले सकते हैं.

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वृंदावन

मथुरा से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित वृंदावन को भगवान कृष्ण के बचपन से जोड़कर देखा जाता है. यहां जगह-जगह कृष्ण और राधा को समर्पित मंदिर देखने को मिलते हैं. बांके बिहारी मंदिर और इस्कॉन मंदिर यहां के प्रमुख आकर्षण हैं.

धार्मिक माहौल और पुराने मंदिरों के अलावा यहां के घाट और गलियां भी लोगों को खूब आकर्षित करती हैं. मथुरा घूमने जाएं तो वृंदावन को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें.

लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपनी नवाबी तहजीब, ऐतिहासिक इमारतों और स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर है. गोमती नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी खास मेहमाननवाजी और 'पहले आप' वाली संस्कृति के लिए भी जाना जाता है.

यहां रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा और कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं. लखनऊ की गलियों में घूमते हुए आप कबाब, बिरयानी जैसे मशहूर व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं. वहीं, चिकनकारी के कपड़ों की खरीदारी भी यहां की खासियत है.

प्रयागराज

प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था. यह शहर गंगा, यमुना और मान्यता के अनुसार सरस्वती के संगम के लिए प्रसिद्ध है. संगम की वजह से यह देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है.

यहां कुंभ मेले के दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं. प्रयागराज में संगम के अलावा इलाहाबाद किला, आनंद भवन, ऑल सेंट्स कैथेड्रल और चंद्रशेखर आजाद पार्क जैसी जगहें भी देखी जा सकती हैं.

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सारनाथ

वाराणसी से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ एक शांत और ऐतिहासिक जगह है. बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए इसका खास महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहीं अपना पहला उपदेश दिया था.

सारनाथ में प्राचीन स्तूप, संग्रहालय, मंदिर और ऐतिहासिक अवशेष देखने को मिलते हैं. यहां का शांत माहौल इसे वाराणसी की भीड़भाड़ से अलग एक सुकून भरी जगह बनाता है.

अयोध्या

सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है. यह हिंदू धर्म की प्रमुख धार्मिक नगरियों में शामिल है. यहां राम मंदिर के अलावा कई प्राचीन मंदिर और सरयू नदी के खूबसूरत घाट देखने को मिलते हैं.

शाम के समय सरयू घाट का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है. धार्मिक आस्था के साथ अयोध्या की गलियों और घाटों का माहौल भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है.

झांसी

बुंदेलखंड में स्थित झांसी का नाम रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से जुड़ा हुआ है. झांसी का सबसे बड़ा आकर्षण यहां का ऐतिहासिक झांसी किला है. यह शहर इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण कहानियां अपने अंदर समेटे हुए है.

झांसी में किले के अलावा कई ऐतिहासिक इमारतें और दर्शनीय स्थल देखे जा सकते हैं. अगर आपको इतिहास और वीरता की कहानियों में दिलचस्पी है, तो झांसी आपके लिए अच्छा ट्रैवल डेस्टिनेशन हो सकता है.

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