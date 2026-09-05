'आमिर खुद को पति से ज्यादा अच्छे Ex हसबैंड मानते हैं', बोला 'लगान' एक्टर

सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी जिंदगी में अभी तक तीन शादियां कर ली हैं. इसी साल जुलाई में उन्होंने गौरी स्प्रैट संग रजिस्टर्ड मैरिज की थी. एक्टर की शादी में कई लोग शामिल हुए थे, जिसमें उनकी लगान फिल्म के एक्टर अमीन हाजी भी थे. अमीन और आमिर एक-दूसरे को काफी सालों से जानते थे. उन्होंने बतौर राइटर आमिर की फिल्मों में काफी काम किया था. अमीन ने हाल ही में आमिर खान संग अपने रिश्ते और सालों पुरानी दोस्ती पर बात की.

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एक्स-वाइव्स संग कैसे हैं आमिर?

अमीन हाजी ने सुपरस्टार की पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ चीजें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि आमिर का रिश्ता अपनी दोनों एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव संग कैसा है. सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में अमीन और उनकी पत्नी शार्लेट ने कहा- आमिर ने तलाक के बाद भी अपनी एक्स-वाइव्स के साथ रिश्ते खराब नहीं होने दिए. आमिर और उनकी एक्स-वाइव्स के बीच आज भी सच्चा प्यार और सम्मान है.

शार्लेट के बाद अमीन ने भी कहा- आमिर खुद मजाक में कहते हैं कि वो पति से ज्यादा अच्छे एक्स-हसबैंड हैं. वो अपनी एक्स-वाइव्स की निजी पसंद और पहचान का सम्मान करते हैं. रीना दत्ता आज भी रीना दत्ता ही हैं. उन्होंने अपना नाम और धर्म नहीं बदला और आमिर ने उनके इस फैसले का सम्मान किया. वो रीना थीं जिन्होंने अपने बच्चों का नाम जुनैद और आयरा रखा.

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आमिर खान की शादियां

आमिर खान ने गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी से पहले रीना दत्ता और किरण राव संग शादी रचाई थी. उनकी पहली शादी रीना दत्ता से 1986 में हुई थी. फिल्मों में कदम रखने से पहले ही एक्टर ने लव मैरेज कर ली थी. इसके बाद उनके दो बच्चे- आयरा और जुनैद खान पैदा हुए. लेकिन साल 2002 में उनका रिश्ता टूट गया. फिर आमिर ने डायरेक्टर किरण राव संग साल 2005 में शादी की.

आमिर खान और किरण ने एक बेटे आजाद को जन्म दिया, मगर फिर साल 2021 में उनका तलाक हो गया. हालांकि तलाक के बावजूद आमिर अपनी एक्स-वाइव्स संग बेहद गहरा रिश्ता रखते हैं. कई मौकों पर वो उन्हें अपने साथ रखते नजर आए हैं.

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