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10 एयरबैग और 360 डिग्री कैमरा, लॉन्च से पहले ही उठा दिया पर्दा... आ रही डीजल SKODA

लगभग 6 साल के बाद स्कोडा भारत में अपनी डीजल कार लेकर आ रही है. 2020 में बीएस-6 नॉर्म्स के लागू होने के बाद कंपनी ने डीजल कारों को बेचना बंद कर दिया था. हालांकि, अब स्कोडा अपनी सुपर्ब डीजल को लेकर आ रही है. लॉन्च से पहले कंपनी ने इस कार से पर्दा उठा दिया है. इसमें दमदार इंजन और प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

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Skoda Superb का लेटेस्ट मॉडल 2023 में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ था. (Photo: skoda-auto.com)
Skoda Superb का लेटेस्ट मॉडल 2023 में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ था. (Photo: skoda-auto.com)

स्कोडा ने अपनी फ्लैगशिप सेडान कार से पर्दा उठा दिया है. हम बात कर रहे हैं स्कोडा सुपर्ब (Skoda Superb) की, जिसकी चौथी जनरेशन को कंपनी ने लॉन्च से पहले ही रिवील कर दिया है. ये कार अगले साल की पहली छमाही में लॉन्च हो सकती है. कार का लॉरिन एंड क्लेमेंट (Laurin and Klement) एडिशन सीबीयू यूनिट के तहत आएगा. 

कस्टमर्स इस कार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. इसकी डिलीवरी 2027 की दूसरी छमाही में शुरू हो सकती है. स्कोडा सुपर्ब के साथ भारत में कंपनी की डीजल मार्केट वापसी हो रही है. 2020 में बीएस-6 नियमों के लागू होने पर कंपनी ने डीजल इंजन का इस्तेमाल बंद कर दिया था. आइए जानते हैं इस कार की खास बातें. 

10 सेकंड में पकड़ लेगी रफ्तार

भारत में आने वाली सुपर्ब में 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, जो 150 एचपी की पावर और 290 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. इसके साथ कंपनी 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देगी, जो फ्रंट वील को पावर भेजेगा. ये कार 9.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी. 

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कार की टॉप स्पीड 225 किलोमीटर प्रति घंटे की है. हालांकि, ग्लोबल मार्केट में ये कार 193 एचपी के इंजन के साथ भी आती है, जो ऑल वील ड्राइव फीचर से लैस है. ये कार सिर्फ 7.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेगी. स्कोडा ने सुपर्ब को 2025 में हुए ऑटो एक्सपो में भी दिखाया था. 

क्या मिलेंगे फीचर्स?

चौथी जनरेशन वाली स्कोडा सुपर्ब में मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स मिलेंगी. कार में एलईडी डीआरएल्स मिलेंगे, जो वेलकम और गुडबाय एनिमेशन के साथ आएंगे. इसमें स्कोडा का सिग्नेचर ग्रिल मिलेगा जो क्रोम सराउंड के साथ आएगा. फ्रंट में हनीकॉम्ब मिश एयर इनटेक और हॉरिजेंटल क्रोम बार मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: Skoda Kodiaq RS: 6 मिनट में SOLD-OUT! लॉन्च से पहले इस 7-सीटर SUV पर टूट पड़े लोग

इसमें 18 इंच के डुअल टोन एलॉय स्टैंडर्ड मिलेंगे. रियर में एलईडी टेललाइट्स मिलेंगी. ये कार 4912 एमएम लंबी, 1849 एमएम चौड़ी और हाईट 1511 एमएम होगी. इसका वीलबेस 2841 एमएम है. इसमें 12.9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसमें 10 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है. 

कार में 14 स्पीकर का सेटअप, ट्रिपल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 25 वॉट वायरलेस चार्जर, रियर सनब्लाइंड और एक पावर्ड टेलगेट मिलता है, जो गेस्चर कंट्रोल के साथ आता है. फ्रंट सीट मेमोरी, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज जैसे फीचर्स के साथ आती है. 

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सेफ्टी के लिए इसमें 10 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्टेंस आता है. स्कोडा सुपर्ब प्रीमियम प्राइस पर आएगी. इसकी कीमत 55 लाख रुपये से 60 लाख रुपये के बीच हो सकती है. भारत में इस कार को सीबीयू रूट से लाया जाएगा. इसका सीधा मुकाबला टोयोटा कैमरी जैसी कार से होगा.

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