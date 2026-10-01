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Royal Enfield की इस बाइक की बंपर डिमांड, कंपनी को रोकनी पड़ी बुकिंग

रॉयल एनफील्ड ने पुरानी हिमालयन के प्रति लोगों की दीवानगी को देखते हुए हिमालयन 440 को लॉन्च किया है. इस बाइक का डीएनए काफी हद तक पुरानी हिमालयन वाला ही है. हालांकि, कंपनी ने इसमें इंजन को अपडेट किया है. सितंबर की शुरुआत में लॉन्च हुई इस बाइक की डिमांड काफी ज्यादा है. इसकी वजह से कंपनी ने फिलहाल बाइक की बुकिंग को रोक दिया है.

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Royal Enfield Himalayan 440 सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुई है. (Photo: Royal Enfield)
Royal Enfield Himalayan 440 सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुई है. (Photo: Royal Enfield)

रॉयल एनफील्ड ने हाल में ही अपनी हिमालयन 440 (Royal Enfield Himalayan 440) को लॉन्च किया है. इस बाइक के लॉन्च होते ही लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. कंपनी को इस बाइक की बड़ी संख्या में बुकिंग मिल रही है. आलम ये है कि कंपनी को वेटिंग पीरियड बढ़ने की वजह से बुकिंग रोकनी पड़ी है. 

कंपनी ने इस बाइक को सितंबर की शुरुआत में लॉन्च किया है. फिलहाल इस बाइक पर वेटिंग पीरियड 6 महीने तक पहुंच गया है, जिसके बाद कंपनी को इसकी बुकिंग को रोकना पड़ा है. आइए जानते हैं रॉयल एनफील्ड हिमायलन 440 में क्या खास है. 

कितनी है कीमत? 

हिमालयन 440 को कंपनी ने 4 सितंबर को लॉन्च किया है. इसे 2.29 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर कंपनी लॉन्च किया है. इस मोटरसाइकिल की लॉन्चिंग के साथ कंपनी हिमालयन का ओरिजनल फॉर्मूला वापस लेकर आई है. दरअसल, हिमायन 450 के लॉन्च होने के बाद बहुत से लोग पुरानी हिमायन को मिस कर रहे थे. 

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लोगों के रुझान को देखते हुए कंपनी ने इस कार को 440 सीसी के नए इंजन के साथ लॉन्च किया है. अब इस बाइक पर वेटिंग पीरियड 6 महीने तक पहुंच गया है. इसकी वजह से रॉयल एनफील्ड ने कुछ वक्त के लिए बाइक की बुकिंग को रोकने का फैसला किया है. इस दौरान कंपनी बाइक का प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर देगी. 

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यह भी पढ़ें: Royal Enfield का धमाका, लॉन्च की नई Himalayan 440, इतने रुपये है कीमत

बुकिंग दोबारा शुरू होने पर भी बाइक की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा. हालांकि, कंपनी ने ये नहीं बताया है कि इसकी बुकिंग दोबारा कब शुरू की जाएगी. 

क्या है बाइक में खास? 

हिमालयन 440 में 443 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 25.4 एचपी की पावर और 34 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. मोटरसाइकिल का डिजाइन पुरानी हिमालयन 411 जैसा ही काफी हद तक है. 

यह भी पढ़ें: 1.18 लाख ने खरीदी Royal Enfield, जुलाई में हुई बंपर बिक्री

इसमें 21 इंच के फ्रंट व्हील्स और 17-इंच के रियर व्हील्स दिए गए हैं. बाइक 220 एमएम के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है. इसमें डुअल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड मिलता है. ये बाइक सेला ब्लैक, मस्टैंग ब्राउन और नेलोंग वॉइट कलर ऑप्शन में आती है.

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