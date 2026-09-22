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Royal Enfield को टक्कर! होंडा ने लॉन्च की 500 सीसी वाली CB500 बाइक, कीमत है इतनी

Honda CB500 की एंट्री इसलिए भी खास है, क्योंकि भारतीय बाजार में 500 सीसी सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिलों का सेगमेंट काफी समय से खाली पड़ा था. अब इस नई बाइक से होंडा ने इसी खालीपन को भरने की कोशिश की है.

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Honda CB500 को कंपनी ने कुल 3 वेरिएंट में पेश किया है. Photo: ITG
Honda CB500 को कंपनी ने कुल 3 वेरिएंट में पेश किया है. Photo: ITG

Honda CB500 Price & Features: होंडा मोटसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने भारतीय बाजार में उस गैप को भरने की कोशिश की है, जो लंबे समय से खाली था. कंपनी ने इंडियन मार्केट में अपनी नई 500 सीसी की बाइक Honda CB500 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है. दमदार लुक और पावरफुल इंजन से लैस इस बाइक को कुल तीन वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 2.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Honda CB500 की एंट्री इसलिए भी खास है, क्योंकि भारतीय बाजार में 500 सीसी सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिलों का सेगमेंट काफी समय से खाली पड़ा था. रॉयल एनफील्ड ने अपनी 500 सीसी बाइक्स को 2020 में बंद कर दिया था. इसके बाद इस सेगमेंट में कोई बड़ी मौजूदगी नहीं रही. नई CB500 इसी खाली जगह को भरने की कोशिश करेगी. कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर इस नई मोटरसाइकिल की ऑफिशियल बुकिंग शुरू हो चुकी है. तो आइये देखें कैसी है ये बाइक-

वेरिएंट और कीमत

Honda CB500 को कंपनी ने तीन वेरिएंट में लॉन्च किया है. इसके बेस Alloy वेरिएंट की कीमत 2.75 लाख रुपये है. इसके बाद Spoke वेरिएंट आता है, जिसमें क्रॉस-स्पोक ट्यूबलेस रिम मिलते हैं और इसकी कीमत 3 लाख रुपये है. वहीं टॉप-स्पेक वेरिएंट में स्पोक-व्हील सेटअप के साथ खास कलर और ग्राफिक्स दिए गए हैं. इसकी कीमत 3.02 लाख रुपये रखी गई है.

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Honda CB500 की सबसे बड़ी खासियत इसका नया 501cc सिंगल-सिलेंडर एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन है. यह इंजन 28hp की पावर और 43.3Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. भारतीय बाजार में यह Honda की सबसे बड़ी एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर बाइक बन गई है. कंपनी ने इसे उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया है, जो हैवी सिंगल-सिलेंडर इंजन वाली ईजी मोटरसाइकिल चाहते हैं.

मिलते हैं ये फीचर्स

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Honda ने CB500 के तीनों वेरिएंट में कई अहम फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए हैं. यानी ये सभी फीचर्स सभी वेरिएंट में मिलेंगे. बाइक में होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल यानी HSTC मिलता है, जो राइडिंग के दौरान रियर व्हील के ट्रैक्शन को मैनेज करने में मदद करता है. इसके अलावा स्लिपर क्लच, एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और होंडा रोड सिंक कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

बता दें कि, होंडा अपनी इस पावरफुल बाइक को भारत में ही बना रही है. लोकल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से कंपनी को इसकी कीमत कम रखने में मदद मिलती है. खासकर 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर लागू 40 प्रतिशत GST को देखते हुए. कीमत के मामले में यह बाइक Royal Enfield 650 Twins से सस्ती है, जिनकी शुरुआती कीमत 3.39 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

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