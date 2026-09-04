scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Royal Enfield का धमाका, लॉन्च की नई Himalayan 440, इतने रुपये है कीमत

रॉयल एनफील्ड ने अपनी सस्ती हिमालयन को लॉन्च कर दिया है. ये बाइक उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो हिमालयन 411 को मिस करते थे. ब्रांड ने स्क्रैम 440 वाले इंजन के साथ नई हिमालयन 440 को लॉन्च कर दिया है. ये बाइक सिर्फ एक वेरिएंट और तीन कलर ऑप्शन में आती है. आइए जानते हैं नई Royal Enfield Himalayan 440 की कीमत और दूसरी डिटेल्स.

Advertisement
X
Royal Enfield Himalayan 440 सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुई है. (Photo: Royal Enfield)
Royal Enfield Himalayan 440 सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च हुई है. (Photo: Royal Enfield)

रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई बाइक हिमालयन 440 (Himalayan 440) को लॉन्च कर दिया है. ये मौजूदा हिमालयन के साथ ही बिकती रहेगी. हालांकि, ये डिजाइन के मामले में मौजूदा हिमालयन से काफी अलग है. नई हिमालयन के लॉन्च होने के बाद बहुत से लोग पुरानी 411 के डिजाइन को मिस करते थे. इस बाइक में कंपनी ने उन्हीं लोगों का ध्यान रखा है. 

कंपनी ने इस बाइक में रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 440 वाला ही इंजन इस्तेमाल किया है. इंजन ही नहीं बल्कि बाइक का डिजाइन भी काफी हद तक स्क्रैम 440 से ही प्रेरित नजर आता है. ये बाइक स्क्रैम से अलग कलर, व्हील्स और सस्पेंशन सेटअप के साथ आती है. आइए जानते हैं इस कार की कीमत और दूसरी खास बातें. 

क्या है Himalayan 440 में खास? 

इस बाइक के जरिए रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन 411 के फैंस और हिमालयन 450 से सस्ता ऑप्शन चाहने वाले यूजर्स को टार्गेट किया है. Himalayan 440 में कंपनी ने 24.4 एचपी की पावर और 34 एनएम टॉर्क वाला इंजन दिया है. इस एडवेंचर बाइक में 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है. 

सम्बंधित ख़बरें

yezdi-scrambler-350
Royal Enfield को देगी टक्कर, Yezdi की दमदार बाइक लॉन्च, इतनी है कीमत
Honda Rebel 300
भूल जाएंगे रॉयल एनफील्ड-Jawa, होंडा ने लॉन्च की धांसू बाइक
Royal Enfield Guerrilla 450
450cc का इंजन और बोल्ड लुक, इतने में लॉन्च हुई नई रॉयल एनफील्ड
royal-enfield Classic
Royal Enfield की बंपर सेल, 30 दिन में बिकीं 1.13 लाख बाइक्स
Royal Enfield compensation
सालों खराब होती रही बाइक! अब Royal Enfield देगा 5 लाख मुआवजा

यह भी पढ़ें: तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड... 31 दिनों में Royal Enfield ने बेच दीं इतनी बाइक्स

Advertisement

ये बाइक स्क्रैम 440 से कई पार्ट्स शेयर करती है. इसमें 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. बाइक में 300 एमएम का फ्रंट और 240 एमएम का रियर डिस्क ब्रेक दिया गया है. इसमें डुअल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड मिलता है. रियर एबीएस को बंद करने का विकल्प भी कंपनी ने इसमें दिया है. 

रॉयल एनफील्ड ने इस बाइक में नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, जो ट्विन पॉड लेआउट के साथ आता है. बाईं ओर कंपनी ने स्पीडोमीटर दिया है, जबकि दाईं ओर ट्रिपर मिलता है, जिस पर गूगल मैप्स पावर्ड नेविगेशन मिलता है. इसके अलावा बाइक में एलईडी हेडलाइट मिलती है. 

यह भी पढ़ें: भूल जाएंगे Royal Enfield और Jawa… होंडा ने लॉन्च की धांसू Rebel 300

कितनी है कीमत? 

Himalayan 440 को कंपनी ने Scram 440 से अलग कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है. इस बाइक को मस्टैंग ब्राउन, नेला वॉइट और सेला ब्लैक में खरीदा जा सकता है. इस बाइक की कीमत 2.29 लाख रुपये एक्स शोरूम चेन्नई है. बाइक की बुकिंग आज से शुरू हो गई है. कंज्यूमर्स इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और शोरूम से बुक कर सकते हैं. जल्द ही इसकी डिलीवरी शुरू हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मंदाकिनी नदी पानी उतरा तो दिखी बर्बादी की तस्वीर, रामघाट में सड़क-घर-दुकान सब मलबे में दबे |
    अखिलेश और आशुतोष रांका की मुलाकात, क्या पक रही कोई नई खिचड़ी? साहिल के साथ देखें दंगल |
    'मिर्जापुर द मूवी में आपको मिस किया', सुनकर मुस्कुराए विक्रांत मैसी, फिल्म से बाहर होने का है पछतावा? |
    Kaai Cleaning Tips: बारिश में घर की छत और आंगन में जम गई है जिद्दी काई? इस 5 रुपये के सफेद पाउडर से मिनटों में करें साफ |
    Janmashtami 2026: जन्माष्टमी की दिव्य रात जरूर करें ये एक काम, अमीर बनाएंगी मां लक्ष्मी |
    Exclusive: अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान क्या बात हुई? CJP के आशुतोष रांका ने बताया |
    'दिल्ली पुलिस को इंतजार नहीं करना...', निशु आजाद मामले में क्या बोले आशुतोष रांका? |
    'हाईजीन रखो, वरना उन्हें भेज दूंगा', तुकाराम मुंढे का डर दिखाकर सलमान ने किसे दी वॉर्निंग? |
    ‘अब राम मंदिर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर’, दो दिन की अयोध्या यात्रा के बाद बोले पहले CEO जितेंद्र मिश्र |
    ड्रग्स तस्करी में इस्तेमाल जहाज को US सेना ने क‍िया नष्ट, देखें US टॉप-10
    Advertisement