How to Get Glowing Skin: महंगे फेशियल को कहें बाय! घर में रखे बेसन में मिलाकर लगाएं ये एक चीज, घर बैठे मिलेगा गुलाबी निखार

सुंदर, चमकदार और बेदाग त्वचा पाने के लिए अक्सर लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर के फेशियल पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. लेकिन केमिकल्स से भरे ये प्रोडक्ट्स कई बार त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं और इनका असर भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है. अगर आप बिना किसी साइड इफेक्ट के घर बैठे ही पार्लर जैसा गुलाबी निखार पाना चाहते हैं तो आपकी रसोई में मौजूद बेसन और चुकंदर का रस या कच्चा दूध इस समस्या का सबसे बेहतरीन इलाज है.

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बेसन त्वचा की गहराई से सफाई कर डेड स्किन और टैनिंग को हटाता है, जबकि चुकंदर त्वचा को प्राकृतिक गुलाबी रंगत और पोषण देता है. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का सबसे आसान और असरदार तरीका!

सामग्री:

2 चम्मच बेसन

2 चम्मच ताजा चुकंदर का रस (गुलाबी निखार के लिए) या 2 चम्मच कच्चा दूध

1 चम्मच दही

1/2 चम्मच शहद

1 चुटकी कस्तूरी हल्दी (ऑप्शनल)

इस्तेमाल की सही विधि:

एक साफ कटोरी में 2 चम्मच बेसन लें. इसमें चुकंदर का रस (या कच्चा दूध), दही, शहद और चुटकीभर कस्तूरी हल्दी मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह फेंटकर स्मूथ और गाढ़ा पेस्ट बना लें.

फेस पैक लगाने से पहले अपने चेहरे को सादे पानी या माइल्ड फेसवॉश से धोकर तौलिए से पोंछ लें ताकि त्वचा पर जमी धूल-मिट्टी साफ हो जाए.

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ब्रश या उंगलियों की मदद से इस पैक को अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं. आंखों के आसपास के नाजुक हिस्से को छोड़ दें.

पैक लगाने के बाद 2 से 3 मिनट तक गोल-गोल (सर्कुलर मोशन में) हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बेसन डेड स्किन को निकाल देता है.

इस फेस पैक को चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें, जब तक कि यह हल्का सूख न जाए. (ध्यान रखें कि पैक को बहुत ज्यादा कड़क करके न सुखाएं).

हल्के गुनगुने या सादे पानी के छीटें मारकर पैक को गीला करें और हल्के हाथों से रगड़ते हुए साफ कर लें.

हफ्ते में 2 बार इस घरेलू फेशियल पैक का इस्तेमाल करें. पहली ही बार में चेहरे की टैनिंग साफ हो जाएगी और त्वचा पर कुदरती गुलाबी निखार साफ नजर आने लगेगा.

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