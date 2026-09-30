scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Get Glowing Skin: महंगे फेशियल को कहें बाय! घर में रखे बेसन में मिलाकर लगाएं ये एक चीज, घर बैठे मिलेगा गुलाबी निखार

How to Get Glowing Skin: अगर आप भी अपनी स्किन पर गुलाबी निखार लाना चाहते हैं तो यहां हम आपको घर बैठे एक बेहतरीन नुस्खा बता रहे हैं जो पार्लर के महंगे से महंगे फेशियल को भी फेल कर देगा. इसके लिए बस आपको दही और कुछ चीजों चाहिए हैं.

Advertisement
X
अब चमकेगी स्किन (Photo: ITG)
अब चमकेगी स्किन (Photo: ITG)

सुंदर, चमकदार और बेदाग त्वचा पाने के लिए अक्सर लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर के फेशियल पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं. लेकिन केमिकल्स से भरे ये प्रोडक्ट्स कई बार त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं और इनका असर भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है. अगर आप बिना किसी साइड इफेक्ट के घर बैठे ही पार्लर जैसा गुलाबी निखार पाना चाहते हैं तो आपकी रसोई में मौजूद बेसन और चुकंदर का रस या कच्चा दूध इस समस्या का सबसे बेहतरीन इलाज है.

बेसन त्वचा की गहराई से सफाई कर डेड स्किन और टैनिंग को हटाता है, जबकि चुकंदर त्वचा को प्राकृतिक गुलाबी रंगत और पोषण देता है. आइए जानते हैं इसे बनाने और इस्तेमाल करने का सबसे आसान और असरदार तरीका!

सामग्री:

सम्बंधित ख़बरें

बालों पर ऐसे लगाएं प्याज का रस (Photo- ITG)
पार्लर छोड़ें, सिर पर ऐसे लगाएं प्याज का रस, रुकेगा बालों का झड़ना!
soft aloo paratha tips
बाजार का छोड़िए? घर में ऐसे बनाएं टेस्टी आलू पराठा, बनेगा फूला-फूला
sirke wali mooli mirchi ka achar
आम-नींबू छोड़िए, अब बनाएं सिरके वाली मूली-मिर्ची का चटपटा अचार
kachhe kele ki bhujia
रोज की सादी दाल छोड़ें, लंच में बनाएं कच्चे केले की चटपटी भुजिया
kala chana pani wali chat
समोसे-पकौड़े खाना छोड़ें! नींबू-इमली डालकर बनाएं चटपटी काला चना चाट

2 चम्मच बेसन

2 चम्मच ताजा चुकंदर का रस (गुलाबी निखार के लिए) या 2 चम्मच कच्चा दूध

1 चम्मच दही

1/2 चम्मच शहद

1 चुटकी कस्तूरी हल्दी (ऑप्शनल)

इस्तेमाल की सही विधि:

एक साफ कटोरी में 2 चम्मच बेसन लें. इसमें चुकंदर का रस (या कच्चा दूध), दही, शहद और चुटकीभर कस्तूरी हल्दी मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह फेंटकर स्मूथ और गाढ़ा पेस्ट बना लें.

फेस पैक लगाने से पहले अपने चेहरे को सादे पानी या माइल्ड फेसवॉश से धोकर तौलिए से पोंछ लें ताकि त्वचा पर जमी धूल-मिट्टी साफ हो जाए.

Advertisement

ब्रश या उंगलियों की मदद से इस पैक को अपने पूरे चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं. आंखों के आसपास के नाजुक हिस्से को छोड़ दें.

पैक लगाने के बाद 2 से 3 मिनट तक गोल-गोल (सर्कुलर मोशन में) हल्के हाथों से चेहरे की मसाज करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बेसन डेड स्किन को निकाल देता है.

इस फेस पैक को चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें, जब तक कि यह हल्का सूख न जाए. (ध्यान रखें कि पैक को बहुत ज्यादा कड़क करके न सुखाएं).

हल्के गुनगुने या सादे पानी के छीटें मारकर पैक को गीला करें और हल्के हाथों से रगड़ते हुए साफ कर लें.

हफ्ते में 2 बार इस घरेलू फेशियल पैक का इस्तेमाल करें. पहली ही बार में चेहरे की टैनिंग साफ हो जाएगी और त्वचा पर कुदरती गुलाबी निखार साफ नजर आने लगेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IND vs WI: प्लेइंग-11 से बाहर रहने पर टूटा DSP सिराज का टूटा दिल, मायूस रिएक्शन VIRAL |
    Masik Rashifal October 2026: अक्टूबर का महीना कल से शुरू, धनु की मोटी कमाई, जानें अपनी राशि का हाल |
    Food Crisis का खतरा! 2027 तक क्या महंगा हो जाएगा खाना? भारत पर कितना असर? |
    PM मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अहम बातचीत, ट्रेड-डिफेंस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर की चर्चा |
    UPSC के 100 साल पूरे, भारत मंडपम में सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे PM मोदी |
    सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण ने छोड़ी BJP! पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ने किया खंडन; अगले सियासी कदम पर टिकी सबकी नजरें |
    उम्र 100 साल, जज्बा वही, कौन हैं कुष्ठ रोग की वैक्सीन बनाने वाले डॉ. जी.पी. तलवार |
    बिहार में बाढ़: मुजफ्फरपुर में बांध टूटने से मची अफरा-तफरी, दर्जनों गांवों तक फैला पानी, ग्रामीणों में दहशत |
    ऑपरेशन शेरुवाली में लश्कर कमांडर मूसा ढेर, 2022 से घाटी में एक्टिव चारों आतंकियों का सफाया |
    कभी बाइकर, कभी लेखक, कभी नेता और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट... एंटीलिया केस के आरोपी सचिन वाझे की पूरी कुंडली
    Advertisement