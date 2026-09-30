कल से महंगी हो जाएंगी ये कारें... इतना बढ़ सकता है प्राइस, देखें लिस्ट

1 अक्टूबर से कई कारों की कीमतों में इजाफा होने वाला है. स्कोडा (Skoda) अपनी कारों को महंगी कर रही है. ब्रांड की कारें 1.2 परसेंट तक 1 अक्टूबर से महंगी होंगी. कंपनी ने कारों की कीमतों को बढ़ाने का फैसला ऐसे वक्त पर किया है, जब ब्रांड की सेल्स बेहतर हो रही हैं. 2025 में स्कोडा ने 72 हजार से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं. ये अब तक की कंपनी की सबसे ज्यादा सालान बिक्री है.

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स्कोडा ने कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह इनपुट और ऑपरेशन कॉस्ट का बढ़ना बताया है. अलग-अलग मॉडल्स की कीमतों में इजाफा अलग-अलग होगा. किसी भी मॉडल की कीमत मैक्सिमम 20 हजार रुपये तक ही बढ़ सकती है. आइए जानते हैं स्कोडा की कारों की नई कीमतें कितनी हो सकती हैं.

कितनी महंगी होंगी स्कोडा की कारें?

स्कोडा कायलाक (Skoda Kylaq) फिलहाल 7.59 लाख रुपये से 12.99 लाख रुपये तक की कीमत पर आती है. प्राइस हाइक के बाद ये कार 15,588 रुपये तक महंगी हो सकती है. ध्यान रखें कि ये प्राइस आधिकारिक नहीं है. ये सिर्फ 1.2 परसेंट के मैक्सिमम प्राइस हाइक के आधार पर बताया गया है.

वहीं स्कोडा स्लाविया फिलहाल 10 लाख रुपये से 18.19 लाख रुपये की कीमत पर आती है. कंपनी इस कार का फेसलिफ्ट (Skoda Slavia Facelift) लॉन्च करने वाली है. वैसे इसकी कीमत में 20 हजार रुपये का इजाफा हो सकता है. हालांकि, फेसलिफ्ट वर्जन की कीमत ज्यादा हो सकती है.

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वहीं स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) की बात करें तो ये कार 10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आती है. प्राइस हाइक के बाद इसकी कीमतों में भी 20 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. वहीं स्कोडा कोडियाक (Skoda Kodiaq) भी 20 हजार रुपये तक महंगी हो सकती है. ये कार 36.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आती है.

2026 में दूसरी बार होगा इजाफा

ध्यान रखें कि स्कोडा ने अभी मॉडल्स के आधार पर नई कीमतों का ऐलान नहीं किया है. हालांकि, 20 हजार रुपये की अधिकतम बढ़ोतरी ही कंपनी करेगी. कंपनी 6 अक्टूबर को नई स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है. इस कार का प्रोडक्शन कंपनी ने शुरू कर दिया है और इसकी बुकिंग चालू है.

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कंपनी ने इस साल की शुरुआत में अपनी कारों की कीमत बढ़ाई थी. जनवरी में स्कोडा स्लाविया, कायलाक और कुशाक कीमतें बढ़ी थी. हालांकि, साल की शुरुआत में ज्यादातर ऑटोमेकर्स अपनी कारों के दाम को रिवाइज करते हैं. स्लाविया उस वक्त 34 हजार रुपये महंगी हुई थी. वहीं कायलाक 19 हजार रुपये और कुशाक 5 से 7 हजार रुपये महंगी हुई थी.

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