₹24 हजार से कम में लैपटॉप! Primebook की फेस्टिव सेल में मिल रही बड़ी छूट

स्मार्टफोन और लैपटॉप की कीमतें आसमान छू रही हैं. आने वाले समय में भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. दिवाली से पहले लैपटॉप खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो स्वदेशी कंपनी प्राइमबुक ने अपने लैपटॉप्स पर नए ऑफर का ऐलान किया है.

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Amazon Great Indian Festival और Flipkart Big Billion Days के दौरान Primebook के कई मॉडल्स पर सीधे ₹3,000 तक की छूट मिलेगी. इसके अलावा बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI का फायदा भी मिलेगा. दरअसल ये बजट लैपटॉप की कैटिगरी में आते हैं और इन्हें हेवी यूज या एडिटिंग के लिए नहीं खरीदा जा सकता.

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कंपनी के मुताबिक, फेस्टिव सीजन में उसके Gen 2 और Gen 3 लैपटॉप्स को कम कीमत में खरीदा जा सकेगा. इनमें सबसे कम कीमत वाला मॉडल Primebook 2 Neo है, जो Flipkart पर ऑफर के दौरान ₹23,990 में मिलेगा. कंपनी का दावा है कि यह उसकी अब तक की सबसे कम कीमतों में से एक है.

₹23,990 में Primebook 2 Neo

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Primebook 2 Neo को फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के दौरान ₹23,990 में लिस्ट किया गया है. कंपनी के मुताबिक, इस मॉडल पर ₹3,000 की छूट मिलेगी. इसके साथ ₹1,500 से ₹2,000 तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी उपलब्ध होगा.

यह लैपटॉप MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है. इसमें Android 15 पर बेस्ड PrimeOS 3.0 दिया गया है. कंपनी का कहना है कि PrimeOS को लैपटॉप के बड़े स्क्रीन और कीबोर्ड-ट्रैकपैड इस्तेमाल के हिसाब से तैयार किया गया है.

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कंपनी के मुताबिक Primebook 2 Neo का वजन करीब 990 ग्राम है. इसमें 11.6 इंच का HD IPS डिस्प्ले और 29.6Wh बैटरी दी गई है. कंपनी ने वीडियो प्लेबैक में 7.5 घंटे तक की बैटरी का दावा किया है.

₹26,990 में Primebook 2 Pro

Primebook 2 Pro पर भी फेस्टिव ऑफर मिलेगा. Flipkart पर इसकी कीमत ₹26,990 बताई गई है, यानी कंपनी की लिस्टिंग के मुताबिक ₹2,000 की छूट.

Primebook 2 Pro में भी MediaTek Helio G99 प्रोसेसर और 8GB RAM दी गई है. कंपनी की जानकारी के मुताबिक Pro और Max मॉडल बड़े Full HD डिस्प्ले, 60.3Wh बैटरी, बैकलिट कीबोर्ड और 1440p वेबकैम जैसे फीचर्स के साथ आते हैं.

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इस मॉडल का फोकस सिर्फ स्टूडेंट्स पर नहीं है. प्राइमबुक इसे ऐसे यूजर्स के लिए भी पेश करता है जिन्हें ऑनलाइन क्लास, ऑफिस का काम, ब्राउजिंग और रोजमर्रा के काम के लिए लैपटॉप चाहिए.

₹27,990 में Primebook 2 Max

Primebook 2 Max का 128GB वेरिएंट फेस्टिव सेल में ₹27,990 में मिलेगा. कंपनी के मुताबिक इस पर ₹3,000 की छूट है. Amazon पर भी इसकी कीमत ₹27,990 बताई गई है.

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Primebook 2 Max में 15.6 इंच का Full HD IPS डिस्प्ले, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है. इसके अलावा 60.3Wh बैटरी दी गई है और कंपनी के अनुसार यह 12 घंटे तक की बैटरी दे सकता है.

नया Primebook 3 Max भी सेल में

Primebook ने अपने नए Gen 3 मॉडल Primebook 3 Max को भी ऑफर में शामिल किया है. कंपनी के मुताबिक इसका 128GB मॉडल करीब ₹33,490 से ₹33,990 के बीच उपलब्ध होगा.

यह मॉडल पुराने Primebook 2 Max से अलग हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर चलता है. कंपनी के मुताबिक Primebook 3 Max में MediaTek Genio 720 प्रोसेसर, 8GB LPDDR5 RAM, 128GB UFS स्टोरेज और 8th जेनेरेशन MediaTek NPU दिया गया है, जो 9 TOPS तक AI कंप्यूटिंग का सपोर्ट करता है.

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इसमें 5MP कैमरा, Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 भी मिलता है. वजन करीब 1.59 किलोग्राम है. 60.3Wh बैटरी के साथ कंपनी 12 घंटे तक की बैटरी का दावा करती है.

Primebook में Windows नहीं, फिर काम कैसे होगा?

Primebook की सबसे अलग बात इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसके नए लैपटॉप Windows पर नहीं चलते. कंपनी का PrimeOS Android पर बेस्ड हैं और Primebook 2 सीरीज में PrimeOS 3.0 Android 15 पर आधारित है.

इसका मतलब यह है कि कई Android ऐप्स सीधे लैपटॉप पर चल सकते हैं. Primebook अपने ऐप स्टोर के जरिए 50,000 से ज्यादा एंड्रॉयड ऐप्स का एक्सेस भी देता है.

लेकिन अगर आपको Windows वाला कोई भारी सॉफ्टवेयर चलाना है तो कंपनी Cloud PC का ऑप्शन देती है. Primebook के मुताबिक Cloud PC के जरिए Windows और Linux के एनवारमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि इसके लिए अलग सब्सक्रिप्शन फीस लग सकती है.

यही बात खरीदने से पहले समझना जरूरी है. Primebook को सामान्य Windows लैपटॉप का सीधा विकल्प मानना सही नहीं होगा. इसका इस्तेमाल Android ऐप्स और PrimeOS के आसपास बनाया गया है.

किसके लिए है ये लैपटॉप?

Primebook का पूरा फोकस एक अलग तरह के लैपटॉप यूजर पर दिखाई देता है. अगर आपका काम ऑनलाइन क्लास, ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट, वीडियो कॉल, Android ऐप्स और सामान्य ऑफिस वर्क तक सीमित है तो कम कीमत वाला Primebook विकल्प हो सकता है.

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वहीं ज्यादा बड़ी स्क्रीन, ज्यादा RAM और ज्यादा बैटरी चाहिए तो Primebook 2 Pro और Max मॉडल आते हैं. और अगर AI फीचर्स और नई पीढ़ी का हार्डवेयर प्राथमिकता है तो Primebook 3 Max कंपनी की नई पेशकश है.

लेकिन अगर आपका काम मुख्य रूप से Windows के भारी सॉफ्टवेयर, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग या ऐसे ऐप्स पर निर्भर है जो Android पर उपलब्ध नहीं हैं, तो सिर्फ कीमत देखकर फैसला करना ठीक नहीं होगा. Cloud PC इस समस्या का एक रास्ता है, लेकिन इसमें इंटरनेट और एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ सकती है.

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